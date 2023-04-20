Стали известны возможные поправки к закону о Fan ID

1682000700

20 апреля 2023, 17:25

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) направили в правительство РФ свои идеи по упрощению правил использования Fan ID. Инициативы АСИ включают следующее:

1. Отменить необходимость оформления карты болельщика для детей до 14 лет.

2. Отменить необходимость оформления карты болельщика для спортсменов, тренерского штаба и административного персонала команд, задействованного в проведении матчей.

3. В целях возвращения возможности спонтанного посещения футбола установить предельное время на выдачу карты болельщика не более чем 30 минут.

4. Предусмотреть возможность оформления карты болельщика не только с использованием «Госуслуг», в первую очередь для таких категорий граждан, как инвалиды, пожилые граждане, а также граждане, не имеющие учетной записи на «Госуслугах».

5. Внедрить дополнительные механизмы удалённой идентификации личности по принципу работы банковской системы или услуг краткосрочной аренды транспортных средств (каршеринга), с использованием электронной цифровой подписи, а также предоставить возможность подавать заявления в отделениях Социального фонда России, Почты России, банков и иных организаций, подключённых к инфраструктуре «электронного правительства».

6. Предусмотреть механизмы компенсации денежных средств на приобретение билета в случае приостановления действия карты болельщика.

7. Внести доработки в СИБ (система идентификации болельщиков. — прим. ред.), позволяющие зрителям спортивного соревнования посещать матч по одному единому документу: предусмотреть возможность передачи из билетной системы футбольных клубов в СИБ атрибутов конкретного места для их отображения в личном кабинете на «Госуслугах» с возможностью последующего их получения путем повторного сканирования QR-кода на втором периметре безопасности стадиона.

8. Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров).

Ранее стало известно, что в Мексике ввели аналог Fan ID.