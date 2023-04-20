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Стали известны возможные поправки к закону о Fan ID

20 апреля 2023, 17:25

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) направили в правительство РФ свои идеи по упрощению правил использования Fan ID. Инициативы АСИ включают следующее:

1. Отменить необходимость оформления карты болельщика для детей до 14 лет.

2. Отменить необходимость оформления карты болельщика для спортсменов, тренерского штаба и административного персонала команд, задействованного в проведении матчей.

3. В целях возвращения возможности спонтанного посещения футбола установить предельное время на выдачу карты болельщика не более чем 30 минут.

4. Предусмотреть возможность оформления карты болельщика не только с использованием «Госуслуг», в первую очередь для таких категорий граждан, как инвалиды, пожилые граждане, а также граждане, не имеющие учетной записи на «Госуслугах».

5. Внедрить дополнительные механизмы удалённой идентификации личности по принципу работы банковской системы или услуг краткосрочной аренды транспортных средств (каршеринга), с использованием электронной цифровой подписи, а также предоставить возможность подавать заявления в отделениях Социального фонда России, Почты России, банков и иных организаций, подключённых к инфраструктуре «электронного правительства».

6. Предусмотреть механизмы компенсации денежных средств на приобретение билета в случае приостановления действия карты болельщика.

7. Внести доработки в СИБ (система идентификации болельщиков. — прим. ред.), позволяющие зрителям спортивного соревнования посещать матч по одному единому документу: предусмотреть возможность передачи из билетной системы футбольных клубов в СИБ атрибутов конкретного места для их отображения в личном кабинете на «Госуслугах» с возможностью последующего их получения путем повторного сканирования QR-кода на втором периметре безопасности стадиона.

8. Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров).

Ранее стало известно, что в Мексике ввели аналог Fan ID.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:16
А вы помните при каком строе был СССР?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 17:15
Тут как-то "на днях", пару лет назад, специалисты подсчитали количество бюрократов (т.е. тех, кто перекладывает бумажки с места на место) и оказалось, что в Российской Федерации бюрократов больше, чем в СССР, в 2, 5 раза. А вы говорите, всё дело в территории...
баск
баск
20 апреля в 23:11
Что-то они скромничают..))
Предлагаю создать Госкомитет РФ по фан-айди, для которого выделить средства на постройку многоэтажного билдинга, с кабинетами, конференцзалами, подземными гаражами, пивбарами, комнатами отдыха
и психологической разгрузки..

Назначить Президента Госкомитета, вице-президентов, создать Управления
с департаментами, отделами и штатами сотрудников, назначить начальников подразделений, замов, помощников и секретарш.

Для надёжной охраны здания Комитета и его сотрудников выделить полк ФСО.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
20 апреля в 22:59
Бюрократия есть в любом государстве и чем больше государство, тем сильнее развита бюрократия в нем...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 апреля в 22:57
Да пусть оставят только на международные матчи и пофиг, нехай будет. на ЧМ и КК карта болельщика никому не мешала...
протон
протон
20 апреля в 22:30
Выступаю с другой инициативой, надо ввести пре-фанайди - карта, наличие которой позволяет оформить фанайди, чтобы потом с фанайди купить билет по паспорту. Наверняка есть лишний миллиард, который власти не могут решить куда деть!
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 21:29
Лёд тронулся господа присяжные!

И хлынет народ на стадионы весенним, грозовым ручьём...)

Много букав и в глазах рябит от брызжущего заботой из текста!
112910415
112910415
20 апреля в 20:59
продолжайте, господа, продолжайте )
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 апреля в 20:34
Это будет значит, что они совершили глупость. Кто ж в этом признается.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
20 апреля в 19:47
" Отменить...установить...предусмотреть...внести..." Как всё чертовски знакомо. Бюрократизм процветает и наверное никогда не покинет Россию. Я, наивный, надеялся, что заживём по-новому, ан нет.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 апреля в 19:28, ред.
Хотя бы, в качестве эксперимента, до конца календарного 2023 года.
Напрасный труд
Напрасный труд
20 апреля в 19:27
8 пункт классный,он может аннулировать,при желании,все остальные Правила,их изменения и дополнения.
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ
20 апреля в 19:26
сразу в 3х чтениях примут?
dok66
dok66
20 апреля в 19:24
Хорошая мина при плохой игре . Ну хоть что-то сдвинулось .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 18:59
Зачем столько пунктов ???
Нельзя было сделать один...короткий..и понятный..???
1. "Отменить необходимость оформления карты болельщика."
hu94r2brw5p7
hu94r2brw5p7
20 апреля в 18:55
п.8 уже нравится, фактически отменят:) красиво хотят выкрутиться!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
20 апреля в 18:30
Вообще этот дурацкий закон пора отменять!
lotsman
lotsman
20 апреля в 18:14
Для того, кто уже имеет Fan ID, это не столь важно, но поправки пойдут на пользу.
memphis
memphis
20 апреля в 18:13
По факту оставят только для детей и инвалидов поправки...
sova147
sova147
20 апреля в 17:52
Ну вот это уже другое дело, можно оформлять!
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 17:48
Давно пора было уже что-то менять.
ermak6848
ermak6848
20 апреля в 17:48
Возможно поправки пойдут на пользу фанатам..!?
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