Фанат «Уотфорда» набросился на стюарда во время игры с «Кардиффом»

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20 апреля 2023, 20:52

«Уотфорд» уступил «Кардиффу» в матче Чемпионшипа, ведя в счете по ходу встречи (1:3).

Один из болельщиков проигравшей команды оказался настолько недоволен происходящим, что решил выбежать на поле. Фанат активно жестикулировал, он хотел подойти к вратарю «шершней» . Стюарды схватили болельщика и решили сопроводить его обратно на трибуну. Фанату это не понравилось, он набросился на одного из стюардов, почти ударив его.

Болельщика заставили выйти за пределы поля, но он по-прежнему отправлял жесты в адрес игроков. Полиция задержала нарушителя.