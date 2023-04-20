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Фанат «Уотфорда» набросился на стюарда во время игры с «Кардиффом»

20 апреля 2023, 20:52
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд1 : 3Логотип футбольный клуб КардиффКардиффМатч завершен

«Уотфорд» уступил «Кардиффу» в матче Чемпионшипа, ведя в счете по ходу встречи (1:3).

Один из болельщиков проигравшей команды оказался настолько недоволен происходящим, что решил выбежать на поле. Фанат активно жестикулировал, он хотел подойти к вратарю «шершней» Даниэлю Бахманну. Стюарды схватили болельщика и решили сопроводить его обратно на трибуну. Фанату это не понравилось, он набросился на одного из стюардов, почти ударив его.

Болельщика заставили выйти за пределы поля, но он по-прежнему отправлял жесты в адрес игроков. Полиция задержала нарушителя.

Фанат «Уотфорда» набросился на стюарда во время игры с «Кардиффом»

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 03:09
В Англии болельщики намного хуже чем в России, более эмоциональнее.
sova147
sova147
20 апреля в 21:55
Таких горе болельщиков повсюду полно... Надо строже наказывать
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 21:37
Нервы на пределе: жена - "леди не дышит", пива мало тяпнул (или много), любимая команда проигрывает, "вражьи" болельщики со всем соглашаются, а руки чешутся, душа требует или пива добавить или добраться до морды чьей то - ведь нервы на пределе..., да и побеседовать с вратарем о жизни не дали...
Ближе всех оказался подозрительный стюарт...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 21:20
Фанаты народ такой, буйный бывает...
Гость
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