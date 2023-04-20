«Севилья» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги Европы

«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы (3:0, 5:2 общий счет).
Юссеф Эн-Несери открыл счет на 8-й минуте, Лоик Баде на 47-й удвоил преимущество команды, а на 81-й Эн-Несери оформил дубль.
В полуфинале «Севилья» сразится с «Ювентусом».
Поздравляю Севилью с выходом в полуфинал!!! Это их турнир. Победа в ЛЕ позволит Севилье попасть в ЛЧ, на чемпионат надежды нет.
Сочувствую болельщикам МЮ. Весь путь в ЛЕ МЮ сопровождали испанские команды. Вот, наконец, они споткнулись. Не думаю, что вылет из ЛЕ это неудача. МЮ на 3-м месте АПЛ, выиграли Кубок Лиги, есть возможность выиграть Кубок Англии. По сравнению с прошлым сезоном, это успех.
Поздравляю Севилью с выходом в полуфинал!!! Это их турнир. Победа в ЛЕ позволит Севилье попасть в ЛЧ, на чемпионат надежды нет.
Сочувствую болельщикам МЮ. Весь путь в ЛЕ МЮ сопровождали испанские команды. Вот, наконец, они споткнулись. Не думаю, что вылет из ЛЕ это неудача. МЮ на 3-м месте АПЛ, выиграли Кубок Лиги, есть возможность выиграть Кубок Англии. По сравнению с прошлым сезоном, это успех.