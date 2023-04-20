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«Севилья» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги Европы

20 апреля 2023, 23:59
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы (3:0, 5:2 общий счет).

Юссеф Эн-Несери открыл счет на 8-й минуте, Лоик Баде на 47-й удвоил преимущество команды, а на 81-й Эн-Несери оформил дубль.

В полуфинале «Севилья» сразится с «Ювентусом».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:23
Ливерпуль и Челси сейчас не в самом хорошем состоянии, а Конте по умолчанию вылетел снова в ЛЧ. Так что ситуация обычная. Барселона от Айнтрахта вылетела в прошлом сезоне, так что вылет от МЮ был возможен.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ myst5 (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
Я тоже так считаю, в матче с Ливерпулем это просматривалось, так как МЮ играет шаблонно - прессинг в центре поля и больше оборонительных действий, а вся атака полагается на реализацию Рэшфорда. С такой тактикой забивать будет в лучшем случае только Рэшфорд, а не Санчо или Антони, так как они меньше всех будут касаться мяча.
По сути Тен Хаг это второй Конте, одна и та же тактика, без какой либо гибкости.
В решающих матчах команда просто не сможет перестроиться, так как они никогда не штурмуют ворота соперника, даже когда проигрывают. Потому что игроки привыкли играть по одной и той же модели игры. Тренер просто не хочет и не может перестроиться, так как есть опасность что команда может пропустить еще больше, если станет играть открыто. А Тен Хаг как понятно из игры всегда играет с перестраховкой, видимо и с Аяксом он так набирал очки в чемпионате Голландии, при более достойном сопернике он видимо не практиковался через огонь и медные трубы и видимо считает что можно брать трофеи используя одну и ту же тактику.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 11:11
С чего ты взял что миланцам ничего не светит? Не стоит так Сити перехваливать, забыл как позорно влетели Лиону, или Ливерпулю. Пепа с его упрямством можно легко поймать в ловушку, Да и Реал тоже не стабильно играет, другое дело опыта может не хватить
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 11:04
Просто позорнейшее выступление днище, нечего с такой игрой в топ-4 делать, пусть лучше там Ньюкасл или Ливерпуль будет, по-хорошему надо состав разгонять весь.
Kolenok
Kolenok
вчера в 10:48
Очень крутой матч от Севильи,физика сумашедшая.Должны снести Ювентус.
1580556558
1580556558 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 10:00
Вспомни Вильярреал в прошлом сезоне, 7 место в регулярке, а дошли до полуфинала ЛЧ, выбив на пути Ювентус и Баварию.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 09:57
Пример нашему футболу, средняя команда Испании громит лидера АПЛ , что значит еврокубки
1580556558
1580556558 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:56
Все мы прекрасно знаем, что происходит в АПЛ. Челси, Ливерпуль, Тоттенхэм, МЮ сильно лихорадит в этом сезоне, да и МС непоказывает свой привычный уровень в АПЛ в этом сезоне. Так что лидерство Арсенала это не только заслуга самих канониров (хотя в этом сезоне они действительно очень хороши). Так что не удивительно. Бавария сама не своя в этом сезоне, Барселона после Месси никак не может прийти в себя. Вот и получается такая картина, по 2 итальянских клуба в полуфиналах. Но если в ЛЧ итальянцам ничего не светит, то у Юве есть все шансы взять ЛЕ (если конечно возврат очков их не расслабит).
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 09:43
Это всем, кто кричит, что АПЛ сильная лига...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:41
Ничего удивительного не случилось - вспомните вторую половину второго тайма первой игры в Англии. Мну это по горячим следам тогда отметил - Севилья показала великолепную игру, осталась в памяти их перепасовка, умение открываться и держать мяч, просто феноменально...
shur
shur
вчера в 09:13, ред.
...Магуаэр был шикарный парень,
В свои ворота метко попадал,
Другой испанец, непутёвый,
Всё это дело пропускал!
Скажу ребята, между нами,
Ну не умеет Он играть ногами!
Особенно последний,
Вот красава, Де Хеа на мячу,
Промашка,рикошет ,
Испанская Забава!!!
Кому то в радость наша боль,
Кому то в горе,
Но правда, боле некуда терпеть ,
Пойду в открыто поле!
Там заору на всю Европу,
Магуайер и Де Хеа -молодцы,
Хотя по мне, идите в Ж-пу!!!
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 08:45
Браво. Хоть какая-то прекрасная новость в этом сезоне. Так держать и дальше и надо брать наш любимый кубок)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:15
МЮ для Севильи было как мальчик для битья,в это виновата вся команда.
112910415
112910415
вчера в 07:55
кубковая Севилья - это монстр !
DXTK
DXTK
вчера в 07:51
Это турнир для Севильи в любом состоянии чувствуют себя хозяевами. Тен Хаг не стал вторым Моуриньо, МЮ опять будучи фаворитом турнира особенно после того как прошли Барсу, не смог подтвердить свой статус фаворита, проиграв в одну калитку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 07:11
4 полуфиналиста ЛЧ...и 4 полуфиналиста ЛЕ...
И среди них лишь 1 английский клуб...
Может АПЛ и не так крута как её малюют??
stanichnik
stanichnik
вчера в 06:57
В Ла Лиге не все получается, зато в Лиги Европы прет
Rupertt
Rupertt
вчера в 06:09
Севилья - машина по уничтожению топ-клубов Европы, тигры. Ещё и ЛЕ выиграют как всегда, не помню уже какой раз.
Gahi
Gahi
вчера в 05:01
Результат конечно удивляет, но зная что это Севилья играет в Лиги Европы то всё получается закономерно. Это их турнир и они всегда в нём будут стремиться к финалу. Удачи
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 04:48, ред.
13-я команда Ла Лиги, которая проводит ужасный сезон, в пух и прах разносит 3-ю команду АПЛ? Вот это да, вот это уровень. Севилья в Лиге Европы как король. МЮ вообще ни о чём. Или опять Роналду виноват? С победой Андалусию!!! И кстати, с праздником всех мусульман!!!
Mixa_69
Mixa_69
вчера в 04:17
Отпустили красных .
Mr_Tim
Mr_Tim
вчера в 03:45, ред.
Не удивлен, Севилья непроходима для МЮ!
посмотрел обзор, Де хеа И Магвайер это просто нечто. привезли по полной. вот и итог. 50% состава пора выдворять. пока команда ниже среднего уровень не поймала.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 03:30
От МЮ в последние годы можно ожидать что угодно.
Теперь будут в чемпионате за ЛЧ бороться.
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 03:19
МЮ закончился в 2011-2013 году. И недавно КриРо в интервью об этом сказал,манчестер стал мешком,как и Ювентус… Последняя ЛЧ в 2008 с Роналду, победа в АПЛ 2013 с Ван Перси.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 03:18, ред.
Грустно, в общем. МЮ, это был ты?
3kerv97vdxm5
3kerv97vdxm5
вчера в 02:49
Гарик Макгварик вне конкуренции в борьбе за титул альфа-клоуна всея еврокубков
salleeh
salleeh
вчера в 01:30
Раналду сказал: – «Я плакать»…))))
протон
протон
вчера в 01:03
МЮ стали плохо играть вторые таймы, и не только в физухе дело, а в целом психология хромает. С такими, невротиками и тюфяками ничего не выиграть. Если Лысый хочет кашу сварить, такие как ДДХ, Магвая, Санчо, Кислый должны быть убраны из состава вообще. Пересмотрел первый гол еще раз, Дырхея прям пас в больничку даёт, где Магваю трое накрывают, но не идиот ли? А у Магваи мозгов ноль, он катит назад и привозит первый гол. Много травм, пришлось играть без ключевой связки ЦЗ в защите, еще и лучший твой вингер и бомбардир с травмой фактически, ну и Бруно в лице диспетчера команды подтверждает факт своей незаменимости. Поэтому летом нужна жесткая и беспощадная чистка с хорошим трансферным окном. Тен Хаг все же просчитался сделав ставку на 4-е турнира, имея один состав и кастрированную скамейку. Надеюсь хоть из четвёрки не вылетим и возможно КА зацепим, ну это уже не совсем важно.
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 00:46
Во всем виноват Роналду😘😂😂😂😂😂😂 Поздравляю недалекого персофана полурослика,который считал что КриРо виноват в бедах МЮ😂
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 00:45
Вот уже 10 лет как мю позорится. Юбилей.
Я не глор, но болею за 2 команды уже давно. И хорошо, чтоесть Реал, который не позволяет себе так позориться постоянно. Иначе я бы уже был в депрессии, если б только за мю болел.
Гость
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