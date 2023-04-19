ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА и «Урал» сыграли вничью в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России (1:1).
Счёт на 77-й минуте игры открыл полузащитник гостей Эрик Бикфалви. На 88-й пенальти реализовал хавбек «армейцев» Хесус Медина.
Ответная игра пройдёт 3 мая в Екатеринбурге.
Нет в команде от слова Абсолютно, ни одного чистого голеодора. Ни Чалов ни Заболотный, вообще не те кто должен быть у ЦСКА чистыми нападающими. Половину матча команда кружилась вокруг штрафной площади Урала и никаких дивидендов не смогли из этого извлечь. И только полунарисованный пенальти Заболотного и благодарность от судейского корпуса помогла избежать поражения. Боюсь даже представить что будет в ответном матче в Екатеринбурге, кто будет забивать у ЦСКА или опять ждать пенальти !?!)
Нет в команде от слова Абсолютно, ни одного чистого голеодора. Ни Чалов ни Заболотный, вообще не те кто должен быть у ЦСКА чистыми нападающими. Половину матча команда кружилась вокруг штрафной площади Урала и никаких дивидендов не смогли из этого извлечь. И только полунарисованный пенальти Заболотного и благодарность от судейского корпуса помогла избежать поражения. Боюсь даже представить что будет в ответном матче в Екатеринбурге, кто будет забивать у ЦСКА или опять ждать пенальти !?!)