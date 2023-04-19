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ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

вчера, 20:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

ЦСКА и «Урал» сыграли вничью в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России (1:1).

Счёт на 77-й минуте игры открыл полузащитник гостей Эрик Бикфалви. На 88-й пенальти реализовал хавбек «армейцев» Хесус Медина.

Ответная игра пройдёт 3 мая в Екатеринбурге.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:40
Слабо отсудил Левников. Дивеев наиграл на ЖК. Фол уральцев на гинеровце перед голом не заметили. И конечно, как смаковал фол уральца на пенку оператор. Заболотный знатно нырнул, как писали про Зобнина, почувствовавший руку на животе). И Соболева с Динамо, когда его шею и плечи обняли, как лиану, но ведь не показывал так оператор смакуя, как с великим Заболотным(.
Все решится в Екатеринбурге. Уралу придется выпрыгнуть из штанов, чтобы пройти гинеровцев.
Убеждать соперников, болел и прежде всего судей.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 23:41
Нарушение на усмотрение судьи, вот он и рассмотрел 🤪
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:04, ред.
Нну да, если в доме нет пилы , то обрезать деревья будем напильником !))
А бить по воротам, не значит забить и это может делать даже защитник . Тут забивать нужно , а не статистику ударов считать !!!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:43
А 4 сейва Помазуна в первом тайме вышли случайно, или от того, что форварды ЦСКА "кружили вокруг штрафной"? Кто же тогда бил по воротам УРАЛА.? По большому счету у нас в РПЛ ни у одной команды нет реально сильных форвардов. Надо играть теми, кто есть
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 21:58
Игру смотрел? У Урала 1 момент за игру и то пришедший после явного нарушения... Урал тащит голкипер ЦСКА....
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:29
Надо было вообще Уралу выиграть, ЦСКА повезло, что ничья, позорище.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:24, ред.
Как говорится, когда счёт по игре. Урал делал то что должен был делать. Команда Ганчаренко выполнила свой план на этот выездной матч, сыграв вничью с очень непростым соперником, который являлся явным фаворитом перед матчем. Уже если честно, устал твердить что такая команда как ЦСКА должна иметь в составе более классных игроков атаки.

Нет в команде от слова Абсолютно, ни одного чистого голеодора. Ни Чалов ни Заболотный, вообще не те кто должен быть у ЦСКА чистыми нападающими. Половину матча команда кружилась вокруг штрафной площади Урала и никаких дивидендов не смогли из этого извлечь. И только полунарисованный пенальти Заболотного и благодарность от судейского корпуса помогла избежать поражения. Боюсь даже представить что будет в ответном матче в Екатеринбурге, кто будет забивать у ЦСКА или опять ждать пенальти !?!)
протон
протон
вчера в 21:21
Боевая ничья! Играли хорошо, каждый мог победить...Нет в ЦСКА забивного форварда,порят моменты один за одним.
cska1948
cska1948
вчера в 21:17
Два совершенно разных тайма. Почему? Вот Федотов пусть и разбирается.
Лапочкин нам объяснил, что в центре поля лёгкий удар по пятке это не фол. Ладно, но почему тогда подобный эпизод в штрафной это пенальти? Что, в футболе всё стало по Жванецкому? Здесь свистим, здесь не свистим, а тут рыбу заворачиваем?
blitz
blitz ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:15
Помазун спас Урал от поражения.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ KTS16 (раскрыть)
вчера в 21:12
Не было никакого пенальти в ворота ЦСКА, а вот Урал забил гол после нарушения правил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ KTS16 (раскрыть)
вчера в 21:12
А почему не три пенальти в ворота ЦСКА? Бери сразу по максимуму
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:08
Лучший игрок матча Помазун, тащил всё, что летело в ворота.
Жжём продолжения банкета )))).
drug01
drug01
вчера в 21:04
Всё решит вторая игра.... Ждём!!!
KTS16
KTS16
вчера в 21:03
Судейский беспредел. Опять тащат москвичей. В воротв коней тоже должен ьыть пенвльти
dok66
dok66
вчера в 21:02
Вполне объективный результат , тем интересней будет вторая встреча .
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