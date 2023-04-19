«Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

«Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:3).
Счёт на 14-й минуте встречи открыл Николо Барелла. На 38-й гости сравняли усилиями Фредрика Аурснеса. Лаутаро Мартинес на 65-й вывел миланцев вперёд. Хоакин Корреа на 78-й увеличил преимущество «нерадзурри». Антонио Силва на 86-й забил второй мяч лиссабонцев, а на 90+5-й Петар Муса установил равенство на табло.
«Интер» по сумме двух игр победил со счётом 5:3 и вышел в полуфинал турнира.
Не помню, миланское дерби в 1/2 финала Лиги Чемпионов было когда-нибудь?
Очень хотелось бы посмотреть финал Реал Мадрид - Милан. Два лучших клуба в истории Лиги Чемпионов УЕФА. Надеюсь, что так и будет. Такого финала ещё не было.
Не помню, миланское дерби в 1/2 финала Лиги Чемпионов было когда-нибудь?
Очень хотелось бы посмотреть финал Реал Мадрид - Милан. Два лучших клуба в истории Лиги Чемпионов УЕФА. Надеюсь, что так и будет. Такого финала ещё не было.