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«Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

вчера, 23:54
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 3Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:3).

Счёт на 14-й минуте встречи открыл Николо Барелла. На 38-й гости сравняли усилиями Фредрика Аурснеса. Лаутаро Мартинес на 65-й вывел миланцев вперёд. Хоакин Корреа на 78-й увеличил преимущество «нерадзурри». Антонио Силва на 86-й забил второй мяч лиссабонцев, а на 90+5-й Петар Муса установил равенство на табло.

«Интер» по сумме двух игр победил со счётом 5:3 и вышел в полуфинал турнира.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:20
Миланское дерби в полуфинале – это круто!
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 07:02
На «Сан-Сиро» будет двойной праздник ЛЧ. Давно такого не было. Молодцы, оба клуба. Принесли радость болельщикам, которые реально заждались.
UncleZack
UncleZack ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:46
Финал Реал-Милан был в середине 50х,победили.С Интером тоже было в те времена но им проиграли.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 02:38
Кто обыграл Бенфику тот и проиграет в финале, вспомните прошлогодний лч, Бенфика легко проиграла дома Ливерпулю потом в ответке дала бой, сегодня так. Вангую финал Реал-Интер и победу Реала.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:13
Бенфика разочаровала. Раньше она лучше играла. Видимо по весне спад у команды.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:23
на интер сорокет ставил🤦‍♂️🙆‍♂️ ненавижу бенфику, все ставки они мне испортили...в прошлый раз сотку с экспресса зашла бы если бы ничья орлов...ну сегодня вам чего уж нужно было??? 3-1, 86я минута, всё решено...ненавижу бенфику и затупков Мхитаряна с Лукаку, которые всё сделали чтобы я сейчас просто горел внутри когда все вокруг кричали, что счёт вообще ничего не значит😭😭😭 какими нужно быть клоунами чтобы с 3-1 к концу матча привезти два мяча? я просто в шоке с этого интера и бенфики
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 00:20
Вот дали,молодцы шесть голов наколотили,на двоих!!!!
simon_3d
simon_3d
сегодня в 00:16
По-моему в этом матче скинули мопед с трибуны или что-то типа того)
Zak11
Zak11 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:16
Ровно 20 лет назад был именно полуфинал Милан - Интер)
протон
протон
сегодня в 00:15
20 лет назад в 2003 г в последний раз Милан и Интер вместе выходили в полуфинал на дерби.
амурец
амурец
сегодня в 00:14
Ну что же будем ждать миланский полуфинал
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:05
С выходом в 1/2 финала Лиги Чемпионов Интер и болельщиков.
Не помню, миланское дерби в 1/2 финала Лиги Чемпионов было когда-нибудь?
Очень хотелось бы посмотреть финал Реал Мадрид - Милан. Два лучших клуба в истории Лиги Чемпионов УЕФА. Надеюсь, что так и будет. Такого финала ещё не было.
Zak11
Zak11
вчера в 23:56
Ну расслабился Интер в последние 10 минут, преимущество было очень крупное. Миланское дерби в полуфинале ЛЧ - что может быть лучше?)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:55
Приношу извинения, случайно написал ответ Вам вместо другого пользователя.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Бека Бяка (раскрыть)
вчера в 23:55
Здравствуйте. Нажмите на свой аватар в правом верхнем углу, затем нажмите на стрелку направленную вправо расположенную справа от Вашего имени пользователя.
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