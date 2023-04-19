«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и стал вторым финалистом Пути регионов

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России (3:2, 3:0 в серии пенальти).
Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте встречи усилиями полузащитника Эдуарда Сперцяна. Второй мяч южан забил нападающий Джон Кордоба на 70-й. На 90+3-й форвард самарцев Дмитрий Цыпченко сократил отставание своей команды в счёте, а на 90+6-й защитник Илья Гапонов установил равенство на табло. На 47-й, получив вторую жёлтую карточку, был удалён полузащитник гостей Амар Рахманович.
«Быки» вышли в финал Пути регионов.
Сюжет покруче любого кроссворда .
Сюжет покруче любого кроссворда .
Снимаю шляпу перед главным тренером Крылышек, Игорем Осинькиным ! Перевернуть матч, проигрывая 2:0 ещё и играя в меньшинстве, большого стоит . Ну а на пенальти у парней уже не хватило концентрации, все силы отдали в концовке матча . Всё равно матч получился очень интересным. Ну а Быкам Удачи в финале Пути регионов!
Снимаю шляпу перед главным тренером Крылышек, Игорем Осинькиным ! Перевернуть матч, проигрывая 2:0 ещё и играя в меньшинстве, большого стоит . Ну а на пенальти у парней уже не хватило концентрации, все силы отдали в концовке матча . Всё равно матч получился очень интересным. Ну а Быкам Удачи в финале Пути регионов!
Володя, будь добр, объясни мне пожалуйста, что теперь у вас с Уралом? С этой новой системой- ничерта не понятно!!!
Володя, будь добр, объясни мне пожалуйста, что теперь у вас с Уралом? С этой новой системой- ничерта не понятно!!!
По офсайду вар смотрит, а не судья. А так да, везет сильнейшим, поздравления Краснодару, который второй тайм провалил в большинстве
По офсайду вар смотрит, а не судья. А так да, везет сильнейшим, поздравления Краснодару, который второй тайм провалил в большинстве
А еще, заметили, как ливень пошел в ответ на засчитанный первый гол Крыльев? Сверху написано было, что не их день и не их турнир. Серия пенальти это доказала
А еще, заметили, как ливень пошел в ответ на засчитанный первый гол Крыльев? Сверху написано было, что не их день и не их турнир. Серия пенальти это доказала