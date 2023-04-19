«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и стал вторым финалистом Пути регионов

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вчера, 21:10

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России (3:2, 3:0 в серии пенальти).

Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте встречи усилиями полузащитника Эдуарда Сперцяна. Второй мяч южан забил нападающий Джон Кордоба на 70-й. На 90+3-й форвард самарцев Дмитрий Цыпченко сократил отставание своей команды в счёте, а на 90+6-й защитник Илья Гапонов установил равенство на табло. На 47-й, получив вторую жёлтую карточку, был удалён полузащитник гостей Амар Рахманович.

«Быки» вышли в финал Пути регионов.