Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2022/2023

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и стал вторым финалистом Пути регионов

вчера, 21:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗакончился после серии пенальти

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России (3:2, 3:0 в серии пенальти).

Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте встречи усилиями полузащитника Эдуарда Сперцяна. Второй мяч южан забил нападающий Джон Кордоба на 70-й. На 90+3-й форвард самарцев Дмитрий Цыпченко сократил отставание своей команды в счёте, а на 90+6-й защитник Илья Гапонов установил равенство на табло. На 47-й, получив вторую жёлтую карточку, был удалён полузащитник гостей Амар Рахманович.

«Быки» вышли в финал Пути регионов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ман Сити» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Вчера, 23:58
«Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов
Вчера, 23:54
ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 20:58
«Акрон» обыграл «Спартак» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
Вчера, 18:29
«Милан» сыграл вничью с «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
18 апреля
«Реал» в гостях обыграл «Челси» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов
18 апреля
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:21, ред.
Виктор, привет! Я сам толком не разобрался в нынешней системе розыгрыша Кубка. Но если я правильно понял комментаторов и экспертов, то победитель матча Краснодар-Акрон (это ПЕРВЫЙ финал Пути Регионов) сыграет с проигравшей командой матча Урал - ЦСКА (Это ВТОРОЙ финал Пути Регионов) А значит, что в ОКОНЧАТЕЛЬНОМ финальном матче за Кубок вполне возможно могут сыграть ЦСКА - Урал. Например: ЦСКА проигрывает в Свердловске и опускается в Путь Регионов, где играет и выигрывает у победителя матча Краснодар - Акрон.
Сюжет покруче любого кроссворда .
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 05:42
Краснодар техничная команда, но абсолютно без храрактера,это и будет основной проблемой для них, год назад свои пацаны со Сторожуком играли лучше,потому что характер и желание были на высоте, сейчас ни рыба ни мясо.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:54
Матч получился просто шикарным для болельщиков.
nickstam
nickstam
вчера в 23:21
Игра отличная. КС действительно удивительная команда, сумевшая в добавочное время вытащить матч! Краснодар поздравляю с победой, но.. наверное не один я обратил внимание, что Краснодар произвёл 6 замен в основное время, а не 5?
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:06
Крылья, конечно, феноменально исполнили пенальти! И надо было так героически отыгрываться, чтобы так бездарно пробить с 11-ти метров!!! Писарский пижон покруче Смолова.
True Story
True Story
вчера в 22:54
Крылья веселая команда конечно, не как Спартак, который играет роль клоуна, а в хорошем смысле)
Tamara18
Tamara18
вчера в 22:17
молодцы!)
112910415
112910415
вчера в 21:54
Крылья держались молодцом ...
AlVi77
AlVi77 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:51
В 1 тайме Краснодар играл лучше, согласен. Второй тайм кроме голевой атаки и нечего отметить, сидели на своей половине. В КС три одинаковых по уровню вратаря, Фролов по ходу за критику власти и иную критику вообще не играет. Богдан Овсянников молодой и стабильный, но видимо агент Ломаева, он же президент КС считает что играющий на нервах Ломаев перспективнее для кошелька агента
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:48
С одной стороны соглашусь, а с другой стороны поправлю. На стадионе в Краснодаре нет табло в нашем понимании. Там виртуальное табло. Поэтому он попал в зрителей на трибуны.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:47, ред.
Быков с вымученной Победой !
Снимаю шляпу перед главным тренером Крылышек, Игорем Осинькиным ! Перевернуть матч, проигрывая 2:0 ещё и играя в меньшинстве, большого стоит . Ну а на пенальти у парней уже не хватило концентрации, все силы отдали в концовке матча . Всё равно матч получился очень интересным. Ну а Быкам Удачи в финале Пути регионов!
TheBoLt
TheBoLt ответ AlVi77 (раскрыть)
вчера в 21:45
Нет, я согласен, что крылья не заслуживали поражения здесь. но быки на классе побеждали. чуть точнее удары, чуть точнее пасы, такие победы состоят из мелочей. А вратарь Крыльев на уровне РПЛ вообще играет, но я так понимаю это резервный. В разы лучше выглядел, чем дырка из Химок
d_haus
d_haus
вчера в 21:29
Ну как то так…. Краснодар верю в тебя!!!!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:27
Да, Володя- это точно!!!
Володя, будь добр, объясни мне пожалуйста, что теперь у вас с Уралом? С этой новой системой- ничерта не понятно!!!
AlVi77
AlVi77 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:23
Да, судью бы не мешало четвертрвать, первая желтая Рахмановича, конечно оранжевая, а вторая то за что? Сафонов в него даже не попал))))
По офсайду вар смотрит, а не судья. А так да, везет сильнейшим, поздравления Краснодару, который второй тайм провалил в большинстве
протон
протон
вчера в 21:23
Если у кого вопросы по удалению самарца. Это ж тот самый Шадыханов , который ровно год назад на пару с Матюниным спасал Химки от вылета в игре с теми же Крыльями и малость перестарался )) За что и был вызван на полиграф. Так удаление Рахмановича очень даже объяснимо )))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:21
Пока он был Сычевым, то был вполне неплохим футболистом. А став Писарским превратился, как ты Виктор тонко подметил, в ПИАРского.
1viking17
1viking17 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:20
Вот в результате Крылья и слили игру
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:18
Судья хотел засчитать первый гол Крыльев из офсайда как гол престижа, но никто не ожидал, что Крылья через минуту забьют еще раз. Четвертовать бы такого судью, который офсайд на ПОЛОВИНУ КОРПУСА не засчитал, по голове нападающего надо было и по ноге защитника, а не по руке защитника. РУКОЙ НЕЛЬЗЯ ЗАБИТЬ, СУДЬЯ, нельзя. По руке нельзя считать! Несогласных прошу пересмотреть в обзоре, ну офсайд же? Ну, судья сделал красиво, заставил нервничать. Сафонов отбил одну пенку, красава. В целом, второй тайм Крылья в меньшинстве больше атаковали.

А еще, заметили, как ливень пошел в ответ на засчитанный первый гол Крыльев? Сверху написано было, что не их день и не их турнир. Серия пенальти это доказала
Capral
Capral
вчера в 21:16
ПИАРский- красавчик, явно целил в табло.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 21:12
Краснодар с победой! Чуть не доигрались конечно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 