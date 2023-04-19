«Акрон» обыграл «Спартак» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

«Акрон» одержал победу над «Спартаком» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России (2:1).
На 23-й минуте встречи пенальти не реализовал нападающий гостей Кейта Бальде. На 41-й счёт открыл форвард хозяев Андрес Понсе. На 45+1-й преимущество тольяттинцев удвоил Никита Салтыков. Защитник «красно-белых» Томаш Тавареш сократил отставание команды в счёте на 77-й минуте.
«Акрон» вышел в финал Пути регионов. «Спартак» покинул турнир.
Акрон- с достойной победой! Молодцы!!!
Акрон- с достойной победой! Молодцы!!!
Не знаю на сколько далеко пройдёт Акрон дальше в Кубке страны, но наверное не ошибусь, если скажу, что теперь симпатии зрителей в каждом следующем матче будут на стороне этого провинциального клуба кроме конечно болельщиков их соперников. Убрать с пути четыре московские команды такое наверное не удавалось никому из РПЛ, а уж тем более команде из первой лиги. Для полного комплекта осталось победить ещё один московский клуб, но для этого надо чтобы они одержали победы ещё по одной игре. Удачи им и без травм Болейте за своих, а не против чужих!
Не знаю на сколько далеко пройдёт Акрон дальше в Кубке страны, но наверное не ошибусь, если скажу, что теперь симпатии зрителей в каждом следующем матче будут на стороне этого провинциального клуба кроме конечно болельщиков их соперников. Убрать с пути четыре московские команды такое наверное не удавалось никому из РПЛ, а уж тем более команде из первой лиги. Для полного комплекта осталось победить ещё один московский клуб, но для этого надо чтобы они одержали победы ещё по одной игре. Удачи им и без травм Болейте за своих, а не против чужих!