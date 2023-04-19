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«Акрон» обыграл «Спартак» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

вчера, 18:29
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Акрон» одержал победу над «Спартаком» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России (2:1).

На 23-й минуте встречи пенальти не реализовал нападающий гостей Кейта Бальде. На 41-й счёт открыл форвард хозяев Андрес Понсе. На 45+1-й преимущество тольяттинцев удвоил Никита Салтыков. Защитник «красно-белых» Томаш Тавареш сократил отставание команды в счёте на 77-й минуте.

«Акрон» вышел в финал Пути регионов. «Спартак» покинул турнир.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:44
Акрон красавчеги.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:43
Наверное, денег нехватает. А если серьёзно, то берут защитников наугад. Повезёт, не повезёт. Пока второе.
x_none
x_none
сегодня в 00:08
Хех, название кубка говорит само за себя! Букмекерские конторы видать, вершат судьбами клубов, бабло рубят...
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 23:53
Во-первых - что с пенальти не так? Во-вторых - за счёт чего должен был побеждать Урал? За счёт единственного удара?
ABir
ABir
вчера в 23:22
Тупеть регионов завел Спартак в тупик
True Story
True Story
вчера в 22:52
Реалии таковы, что без допинга, уголовника и поддержки судей Спартак - команда уровня ФНЛ
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:50
За КУБОК все бьются до последней минуты
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ tims (раскрыть)
вчера в 21:41
пенальти был на Заболотном сегодня? урал вторую игру будет играть в Екатеренбурге, да и сегодня побеждать должен был...
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:41
А чего же не начинаете?
Сп62
Сп62 ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 21:40
С обороны и надо начинать.
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 21:35
До зимней паузы спартачи считали Абаскаля гением , сравнивали с Каррерой (который ни до ни после Спартака ничего как главный тренер не выигрывал) , а сейчас опять: чемодан-вокзал. Ну тогда найдите тренера который не на бровке прыгать будет , а хотя-бы научит пенальти бить . Я уж не говорю про налаживание обороны.
tims
tims ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 21:27
Второе место в нынешнем сезоне еще надо заслужить... Рискую предположить, "Спартаку" его не видать. Да и "бронза" под вопросом...
lotsman
lotsman
вчера в 20:57
Слабовато сыграл Спартак. В концовке вроде бы встрепенулся, но было поздно.
d1metras
d1metras
вчера в 20:56
Позорище...Капец...
А по пеналям что? Кровь из глаз...
Константин Белых
Константин Белых ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 20:45
Мы не жадные)) в том году праздник и себе и болелам подарили. Пусть и другие порадуются!
adekvat
adekvat
вчера в 20:44
Спартак обладатель кубка Заремы.
suiw
suiw
вчера в 20:42
Спартак чудом ушёл от разгрома
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:40
Кубок он и в африке кубок а место действительно не важно. Поэтому и говорю зачем матч с Краснодаром если была возможность побороться за кубок
Храневец
Храневец
вчера в 20:40
Тотализатор рулит ,все идет по накатанной !
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:40
Согласен только по защите. Неоднократно отмечал, что Спартаку давно необходим ЦЗ умеющий играть на втором этаже. Отсутствие Промеса снизило атакующий потенциал процентов на 40-50. В Оренбурге Спартак создал достаточно моментов, чтобы не проиграть. А по игре Абаскаля ничего плохого сказать нельзя, если на поле присутствуют основные игроки. Иногда можно проиграть и при подавляющем игровом преимуществе. Это футбол.
протон
протон
вчера в 20:36
Спартак начал играть во втором тайме после замен,Бальде дерево,отыграл весь матч,Акрон с заслуженной победой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:31, ред.
О недооценке соперника "Спартаком" не может быть и речи. Предыдущие победы "Акрона" над сильными соперниками полностью исключают такие мысли.
Причина поражения москвичей одна - слабое исполнительское мастерство футболистов. Движение игроков, их желание победить было заметно невооружённым взглядом, но...
Кстати. Почему гости должны были обязательно выиграть; только потому, что они спартаковцы ?... Времена, когда РПЛ априори сильнее ФНЛ, изменились и безвозвратно ушли в прошлое.
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:28
Нежданчик) И на старуху бывает проруха)
kinderpingui
kinderpingui ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:27
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 20:23
    Постановка что ли?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:22
    2025 год
    Лига Чемпионов. Путь Регионов.
    Реал (Мадрид) 1:2 Акрон (Жигулёвск)
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 20:18
    Акрон,молодцы!!! Продолжать в том же духе!
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 20:09
    Что сказать,это футбол,за непредсказуемость и любим его.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 19:59
    Теперь желаю Акрону ещё и ЦСКА надрать. Тогда полный комплект скальпов московских клубов РПЛ будет!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 19:57, ред.
    Иногда пишут вот Акрон ...пластиковое поле . Да его любой московский клуб должен был бы обыгрывать хоть на асфальте , хоть на песке....Локо же поехал в Оренбург на пластик и четыре воткнул , а победил потому что играл в футбол , а не выполнял тяжелую работу
    Гость
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