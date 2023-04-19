«Акрон» обыграл «Спартак» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

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вчера, 18:29

«Акрон» одержал победу над «Спартаком» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России (2:1).

На 23-й минуте встречи пенальти не реализовал нападающий гостей Кейта Бальде. На 41-й счёт открыл форвард хозяев Андрес Понсе. На 45+1-й преимущество тольяттинцев удвоил Никита Салтыков. Защитник «красно-белых» Томаш Тавареш сократил отставание команды в счёте на 77-й минуте.

«Акрон» вышел в финал Пути регионов. «Спартак» покинул турнир.