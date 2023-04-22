Игрок «Брайтона» заявил о желании играть за «Реал»

Полузащитник «Брайтона» заявил о желании играть за «Реал».

Мне нравится «Реал Мадрид». Я всегда мечтал играть за «Реал Мадрид». Сейчас у меня всё хорошо, так почему бы однажды не присоединиться к «Реалу» и не выиграть Лигу чемпионов? Это моя самая большая мечта.