Игрок «Брайтона» заявил о желании играть за «Реал»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо заявил о желании играть за «Реал».
Мне нравится «Реал Мадрид». Я всегда мечтал играть за «Реал Мадрид». Сейчас у меня всё хорошо, так почему бы однажды не присоединиться к «Реалу» и не выиграть Лигу чемпионов? Это моя самая большая мечта.
Балотелли... А в Баварии сейчас... А Фердинанд в МЮ... Злопамятный..., всё кирпич носит за пазухой на Терри, никак не простит за обиженного брательника...
Не поймешь этих англичан. один жену родного брата наклонял восемь лет, а другой обиду носит годами из-за трех слов...
Балотелли... А в Баварии сейчас... А Фердинанд в МЮ... Злопамятный..., всё кирпич носит за пазухой на Терри, никак не простит за обиженного брательника...
Не поймешь этих англичан. один жену родного брата наклонял восемь лет, а другой обиду носит годами из-за трех слов...