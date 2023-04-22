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Игрок «Брайтона» заявил о желании играть за «Реал»

вчера, 13:58

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо заявил о желании играть за «Реал».

Мне нравится «Реал Мадрид». Я всегда мечтал играть за «Реал Мадрид». Сейчас у меня всё хорошо, так почему бы однажды не присоединиться к «Реалу» и не выиграть Лигу чемпионов? Это моя самая большая мечта.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:32
Проглядел такую стори, деваху понять можно, Райана - нет, вообще надо фильтровать такие фетиши, особенно когда ты звезда, ну и внутри семьи - ни-ни! Это тебе не пиво пить в раздевалке!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 19:08
В июне 2011-го The Sun опубликовал интервью с женой брата Райана Гиггза – Наташей. Девушка призналась, что на протяжении восьми лет изменяла мужу с Райаном. Родри – младший брат Райана (разница – четыре года), невероятно похожий на него внешне. В детстве Родри тоже занимался футболом, но быстро бросил увлечение. Он работал водителем грузовика, а в свободное время играл за любительский клуб «Юнайтед оф Манчестер». ... «Когда тот, кто был твоим героем, обманывает тебя, врет в лицо и спит с твоей женой – это обидно», – сокрушался Родри. Семья Райана ненавидит его. На карьеру Райана скандал почти не повлиял.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:52
Я помню там Терри чью-то жену наклонял, но то был одноклубник, а про жену брата не слышал, просвяти плз
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:31
Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо заявил о желании играть за «Реал», купить "Манчестер Юнайтед" и жениться на Анджелине Джоли....

После чего был отправлен на внеочередной медосмотр....
adekvat
adekvat
вчера в 16:12
Скромный юноша. А кто не хочет?
Брулин
Брулин
вчера в 15:39
Все хотят играть в топ-клубах, а кто будет Брайтон поднимать в топы???
shur
shur
вчера в 14:40, ред.
...подождёшь малой ! Мушкетеры Кросс и Модрич ещё пока на страже
Короля...!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:33
Да ты брат может и не плохой игрок, но поведение у вас негритят шаткое, чуть что капризничаем, фокусы разные показываем, не брезгуете и мордобоем...
Балотелли... А в Баварии сейчас... А Фердинанд в МЮ... Злопамятный..., всё кирпич носит за пазухой на Терри, никак не простит за обиженного брательника...
Не поймешь этих англичан. один жену родного брата наклонял восемь лет, а другой обиду носит годами из-за трех слов...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:26
Таких как ты уж очень много.
drug01
drug01
вчера в 14:12
Всё есть и огромное желание и перспектива впереди осталось подождать когда возьмут
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:00
Довольно громкое заявление от молодого игрока.
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