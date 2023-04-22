Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Фирмино договорился о переходе в «Барселону»

вчера, 08:47

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино достиг договорённости о переходе в «Барселону», сообщает Daily Mail.

У бразильца летом истечёт контракт с «красными», за которых он выступает с июня 2015 года, перейдя из «Хоффенхайма». Главный тренер английского клуба Юрген Клопп хочет сохранить футболиста, но форвард намерен получить новый вызов.

Всего за мерсисайдцев 31-летний игрок провёл на данный момент 360 матчей, в которых забил 109 голов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЗвезда «Атлетико Паранаэнсе» не перейдёт в «Челси»
Сегодня, 11:42
СлухиПСЖ готов отдать 150 миллионов евро за Осимхена
Сегодня, 11:28
СлухиКлуб из Саудовской Аравии интересуется игроком «Вулверхэмптона»
Сегодня, 08:32
СлухиМесси в ближайшее время обсудит возможный переход в «Аль-Хиляль»
Сегодня, 08:15
Полузащитник «Атлетико» может перейти в «Барселону»
Вчера, 18:12
Слухи«Манчестер Юнайтед» рассматривает трёх кандидатов на замену Де Хеа
Вчера, 17:48
Сортировать
Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 12:55
Какой Фирмино?? Лучше сохраните Педри, Гави, Фати!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:38
Зачем он им?.. Он же медленный...
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:34
Ему же недавно нравилось в Ливерпуль, история и все дела.
протон
протон
вчера в 09:31
Ну если правда, то Барселона для него перезагрузкой может являться. А Барса запас в атаке укрепит. Сам по себе Фирмино всегда был добротным нападающим. В последние сезоны правда и был спад у него.
Giovanny
Giovanny
вчера в 09:12
Фирмино потеряется.
4qsfq66sanqu
4qsfq66sanqu
вчера в 09:10
Барса в последние годы взяла на вооружение тактику Юве.
Скупать всех кому за 30 и от кого хотят избавиться.
Илья85
Илья85
вчера в 08:54
Барселона превращается в клуб для пенсионеров
5yr49tghwyca
5yr49tghwyca
вчера в 08:50
Желание игрока прежде всего. Пожелаем ему удачи!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:49
Зря он стремится в Барселону, там всё заточено под Месси.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 