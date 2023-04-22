Фирмино договорился о переходе в «Барселону»

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вчера, 08:47

Нападающий «Ливерпуля» достиг договорённости о переходе в «Барселону», сообщает Daily Mail.

У бразильца летом истечёт контракт с «красными», за которых он выступает с июня 2015 года, перейдя из «Хоффенхайма». Главный тренер английского клуба Юрген Клопп хочет сохранить футболиста, но форвард намерен получить новый вызов.

Всего за мерсисайдцев 31-летний игрок провёл на данный момент 360 матчей, в которых забил 109 голов.