Саудовский клуб предложил Модричу контракт

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вчера, 11:42

Клуб из Саудовской Аравии интересуется полузащитником «Реала» , сообщает As.

По информации источника, хорвату предложили контракт на 2 сезона с зарплатой в размере 50 млн евро. Футболист ещё не вёл переговоров с мадридцами о новом соглашении, но ранее говорил о желании остаться в «Реале». «Сливочные» также хотят продолжить сотрудничество с 37-летним игроком.