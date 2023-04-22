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Саудовский клуб предложил Модричу контракт

вчера, 11:42

Клуб из Саудовской Аравии интересуется полузащитником «Реала» Лукой Модричем, сообщает As.

По информации источника, хорвату предложили контракт на 2 сезона с зарплатой в размере 50 млн евро. Футболист ещё не вёл переговоров с мадридцами о новом соглашении, но ранее говорил о желании остаться в «Реале». «Сливочные» также хотят продолжить сотрудничество с 37-летним игроком.

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Реал  Модрич Лука
Перевод с as.com
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Все комментарии
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:56
Все возможные титулы уже имеет. Пора и безбедную старость обеспечить. Одни футболки с его именем арабам столько прибыли принесут, так что те 50 млн, что ему предлагают, они с лихвой оправдают. Это помимо спонсорских и рекламных предложений. Хоть и болею за Барсу, но Модрич, Кроос, Марсело, Касильяс, даже Рамос - это ветераны, достойные уважения соперниками и болельщиками других клубов.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:50
Нет, "прощупывают" друг друга...
Луке 30 предлагали где то месяц назад, он промолчал, мнения были что связано с ЛЧ... Теперь ставки поднимаются...
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:49
На soccere уже была на этой неделе новость, что Реал продлевает контракты со всеми своими заслуженными ветеранами клуба включая Модрича, Бензему и Кросса.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:45
Так Лука вроде уже "порешал" всё с Реалом?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:42
Модрича заберёт кто угодно, да и Реал его может не отдать... В СА едут те, кто в мировом футболе никому не нужен...
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 12:29
Ну можно конечно и поехать на заработки, но думаю что не согласится...
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:18
Нельзя ему в Аравию, пах будет болеть как у Роналду, опасно.
Гость
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