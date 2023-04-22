Саудовский клуб предложил Модричу контракт

Клуб из Саудовской Аравии интересуется полузащитником «Реала» Лукой Модричем, сообщает As.
По информации источника, хорвату предложили контракт на 2 сезона с зарплатой в размере 50 млн евро. Футболист ещё не вёл переговоров с мадридцами о новом соглашении, но ранее говорил о желании остаться в «Реале». «Сливочные» также хотят продолжить сотрудничество с 37-летним игроком.
Луке 30 предлагали где то месяц назад, он промолчал, мнения были что связано с ЛЧ... Теперь ставки поднимаются...
Луке 30 предлагали где то месяц назад, он промолчал, мнения были что связано с ЛЧ... Теперь ставки поднимаются...