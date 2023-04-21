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«Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Челси»

вчера, 21:14

Полузащитник Мэйсон Маунт может перейти из «Челси» в «Арсенал».

Футболист не планирует продлевать с «синими» контракт, который действует до лета 2024 года. «Канониры» следят за ситуацией.

Другой топ-клуб АПЛ также заинтересован в услугах игрока.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 07:45
вот именно, уровень его не выше того же ЭСР, или Виейра....а зачем нам еще один игрок такого уровня, если и брать игроков, то таких, которые будут сильнее наших основных игроков!
FenixSL
FenixSL ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:41
блин
почему то думается наоборот
вроде бы как раз подходит
но вот уровень дать не сможет какой то новый, недоступный
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:52
Маунт конечно же интересный игрок, но лично я не вижу его в составе Арсенала. Немного стилестически не подходит нам. Артета берет игроков которые более техничные и умеющие играть в контроль мяча! Маунт больше подойдет Тоттенхэму или Ньюкаслу. А вот вместо Маунта лично я бы предпочел чтоб Арсенал взял Меддисона! У него и опыта больше, и контроль мяча лучше, да и решить эпизод может лучше.....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:16
Подсиживают друг друга....))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:44
Всякому хламу вроде Стерлинга и Абамеянга американцы платят огромные деньги, а воспитанику Челси, обиженки эти отказываются платить даже меньше, чем этим двоим.
При том, что у Маунта ЗП всего 75 тысяч, одна из самых маленьких в клубе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:41
Распродажа в Челси началась !)
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