«Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Челси»

Полузащитник Мэйсон Маунт может перейти из «Челси» в «Арсенал».
Футболист не планирует продлевать с «синими» контракт, который действует до лета 2024 года. «Канониры» следят за ситуацией.
Другой топ-клуб АПЛ также заинтересован в услугах игрока.
Полузащитник Мэйсон Маунт может перейти из «Челси» в «Арсенал».
Футболист не планирует продлевать с «синими» контракт, который действует до лета 2024 года. «Канониры» следят за ситуацией.
Другой топ-клуб АПЛ также заинтересован в услугах игрока.
почему то думается наоборот
вроде бы как раз подходит
но вот уровень дать не сможет какой то новый, недоступный
почему то думается наоборот
вроде бы как раз подходит
но вот уровень дать не сможет какой то новый, недоступный
При том, что у Маунта ЗП всего 75 тысяч, одна из самых маленьких в клубе.
При том, что у Маунта ЗП всего 75 тысяч, одна из самых маленьких в клубе.