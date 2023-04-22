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Ряд европейских клубов интересуются полузащитником «Валенсии»

вчера, 16:29

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса находится в сфере интересов различных клубов из Европы, сообщает 90min.

Испанцы в конце прошлого года начали переговоры с 20-летним игроком о новом контракте, но договорённости до сих пор нет. В клубе проблемы, в том числе финансовые. В последние месяцы болельщики выступали с протестами в отношении владельца «летучих мышей» Питера Лима. Команда идёт в зоне вылета в Ла Лиге.

Среди претендентов на футболиста называются мадридский «Атлетико», дортмундская «Боруссия», франкфуртский «Айнтрахт», «Вольфсбург», «Ньюкасл» и «Брайтон». Также интерес проявляют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».

Контракт Мусы с «Валенсией» действует до 2026 года. Сумма отступных — 100 млн евро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:25
Если Валенсия вылетит, то цена упадет.
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v9mw45jxwtua
вчера в 17:29
Счастливчик, есть с кого выбирать
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y3jzb7u6ahyf
вчера в 17:29
В Дортмунд двинуть вполне реальный вариант для Мусы
Гость
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