«Манчестер Юнайтед» рассматривает трёх кандидатов на замену Де Хеа

Вратарь Давид Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.
В качестве замены испанцу МЮ рассматривает трёх голкиперов — Давид Райя («Брентфорд»), Гиорги Мамардашвили («Валения») и Диогу Кошта («Порту»).
Вратарь Давид Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.
В качестве замены испанцу МЮ рассматривает трёх голкиперов — Давид Райя («Брентфорд»), Гиорги Мамардашвили («Валения») и Диогу Кошта («Порту»).
Сколько сумашедших сейвов он совершает за сезон?! Назовите мне хоть одного вратаря который не привозит?! Наш Рамсдейл вчера привез на первых секундах, сбил настрой команды....возможно это стоило нам двух очков, но сколько он спасает нас по ходу сезона. Это должны ценить болельщики!
А чем МЮ неустраивает Хендерсон? Вполне хороший кипер! Раз не устраивает Давид, так дайте шанс Хендерсену!
А из тех кто перечислен тут, выбор нужно делать в пользу Райи. Испанец и на ленточке хорош, и ногами играет отлично, правда на выходах косячет, но за то опыт в АПЛ имеет и адаптация не нужна.
Сколько сумашедших сейвов он совершает за сезон?! Назовите мне хоть одного вратаря который не привозит?! Наш Рамсдейл вчера привез на первых секундах, сбил настрой команды....возможно это стоило нам двух очков, но сколько он спасает нас по ходу сезона. Это должны ценить болельщики!
А чем МЮ неустраивает Хендерсон? Вполне хороший кипер! Раз не устраивает Давид, так дайте шанс Хендерсену!
А из тех кто перечислен тут, выбор нужно делать в пользу Райи. Испанец и на ленточке хорош, и ногами играет отлично, правда на выходах косячет, но за то опыт в АПЛ имеет и адаптация не нужна.