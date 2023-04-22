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«Манчестер Юнайтед» рассматривает трёх кандидатов на замену Де Хеа

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goalaktika
goalaktika
вчера в 19:58
В ЛЕ против Севильи начудил, вот и пошли слухи
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:11
А почему возникла необходимость замены?
Приличный голкипер!
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:10, ред.
Если честно, если бы не Давид Де Хеа МЮ бы сейчас был намного ниже в турнирной таблице. Я не понимаю почему его так обсрают болельщики МЮ?!

Сколько сумашедших сейвов он совершает за сезон?! Назовите мне хоть одного вратаря который не привозит?! Наш Рамсдейл вчера привез на первых секундах, сбил настрой команды....возможно это стоило нам двух очков, но сколько он спасает нас по ходу сезона. Это должны ценить болельщики!

А чем МЮ неустраивает Хендерсон? Вполне хороший кипер! Раз не устраивает Давид, так дайте шанс Хендерсену!

А из тех кто перечислен тут, выбор нужно делать в пользу Райи. Испанец и на ленточке хорош, и ногами играет отлично, правда на выходах косячет, но за то опыт в АПЛ имеет и адаптация не нужна.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:51
Свой Хендерсон не устраивает?
Да и вообще, как по мне Де Хеа хорош!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:46
Раису не надо, остальных тоже, Мелье надо брать
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:16
Главное что бы были выбор
2m75x6q7x9gq
2m75x6q7x9gq
вчера в 18:13
Давно уже было пора его менять.
Elliada
Elliada
вчера в 18:06
Можно оставить Де Хеа, но с существенным понижением зарплаты. Де Хеа хороший вратарь, но иногда косячит по-детски. Например, для меня самый большой косяк Де Хеа это финал ЛЕ, когда он не отбил 11 пенальти и сам не забил, в итоге МЮ проиграл ЛЕ
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:05
Слишком задержался он в Ман Ю, отпустить его надо и взять грузина, он и молодой и подешевле чем остальные.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:01
Лучше попробовать продлить контракт. А Давид Рейна тоже совсем не плох !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:59
Надо решать, конечно, с Де Хеа. Последний матч - просто "космос"...
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