После матча с ЦСКА «Локомотив» начнёт переговоры с Дзюбой по контракту

После матча РПЛ против ЦСКА руководство «Локомотива» обсудит с нападающим Артёмом Дзюбой новый контракт.
В 6 играх Премьер-Лиги за «красно-зеленых» игрок забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что после чемпионата мира 2018 года футболист мог продолжить карьеру в США.
Понимает, что Дзюба с контрактом и Дзюба без контракта - два разных игрока!
А в матче с ЦСКА вдесятером оставаться нежелательно...
Понимает, что Дзюба с контрактом и Дзюба без контракта - два разных игрока!
А в матче с ЦСКА вдесятером оставаться нежелательно...