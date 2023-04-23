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После матча с ЦСКА «Локомотив» начнёт переговоры с Дзюбой по контракту

вчера, 13:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

После матча РПЛ против ЦСКА руководство «Локомотива» обсудит с нападающим Артёмом Дзюбой новый контракт.

В 6 играх Премьер-Лиги за «красно-зеленых» игрок забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что после чемпионата мира 2018 года футболист мог продолжить карьеру в США.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:50
на хет-трик замотивировали ! )
ABir
ABir
вчера в 16:55
Артему осталось напрячься еще в одном матче, хороший контракт у него в кармане
Сп62
Сп62
вчера в 15:57
Скорее асего переговоры будут вести о цене контракта.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:22
Если Артём ещё Гол забьёт и ЛОКО Победит - то будет " жирный " контракт..
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:16
Похоже свой миллион зелёных он сейчас отрабатывает.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:11
Хорошая мотивация игрока на матч. Сработает ли ?
Удачи ЦСКА.
альсато
альсато
вчера в 14:56
это похоже..на шантаж)))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:36, ред.
Какое мудрое руководство, переговоры после матча...
Понимает, что Дзюба с контрактом и Дзюба без контракта - два разных игрока!
А в матче с ЦСКА вдесятером оставаться нежелательно...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:59
Возвращение рукоблудного попугая. Но заслужил же черт побери!). Загонит коней в загон будет хорошим пастухом.
протон
протон
вчера в 13:44
Рукаблуд умеет забивать, это факт
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:43
ВСё,теперь конец ЦСКА! Ради контракта Дзюба даже "Зенит" может порвать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:41
Можно и подписать,неплохо же играет.
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