После матча с ЦСКА «Локомотив» начнёт переговоры с Дзюбой по контракту

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вчера, 13:15

После матча РПЛ против ЦСКА руководство «Локомотива» обсудит с нападающим новый контракт.

В 6 играх Премьер-Лиги за «красно-зеленых» игрок забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.