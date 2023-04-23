Переговоры между ПСЖ и Месси о новом контракте зашли в тупик

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сегодня, 00:46

Нападающий , скорее всего, покинет ПСЖ этим летом.

Переговоры о новой сделке между сторонами зашли в тупик. Лео и парижский клуб обсуждали новый контракт несколько месяцев после окончания чемпионата мира, но так и не пришли к соглашению.

Ожидается, что Месси вернётся в «Барселону» этим летом.