Переговоры между ПСЖ и Месси о новом контракте зашли в тупик

Нападающий Лионель Месси, скорее всего, покинет ПСЖ этим летом.
Переговоры о новой сделке между сторонами зашли в тупик. Лео и парижский клуб обсуждали новый контракт несколько месяцев после окончания чемпионата мира, но так и не пришли к соглашению.
Ожидается, что Месси вернётся в «Барселону» этим летом.
Не будут они его продлять 100 проц
Не будут они его продлять 100 проц
Для Барсы его возвращение было бы хорошо с финансовой точки зрения, потому что Месси это не просто игрок это факт, и ещё он финансовая составляющая приносящая кучу денег( т.к на его подписании ПСЖ заработали более 700 млн евро а возможно и больше, на такие деньги можно целый состав купить ну или хотя бы погасить долги как минимум часть долгов).
Для Барсы его возвращение было бы хорошо с финансовой точки зрения, потому что Месси это не просто игрок это факт, и ещё он финансовая составляющая приносящая кучу денег( т.к на его подписании ПСЖ заработали более 700 млн евро а возможно и больше, на такие деньги можно целый состав купить ну или хотя бы погасить долги как минимум часть долгов).