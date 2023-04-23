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Переговоры между ПСЖ и Месси о новом контракте зашли в тупик

сегодня, 00:46

Нападающий Лионель Месси, скорее всего, покинет ПСЖ этим летом.

Переговоры о новой сделке между сторонами зашли в тупик. Лео и парижский клуб обсуждали новый контракт несколько месяцев после окончания чемпионата мира, но так и не пришли к соглашению.

Ожидается, что Месси вернётся в «Барселону» этим летом.

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Все комментарии
Russia_4ever
Russia_4ever
сегодня в 10:11
Да весь тупик в том, что Месси уже не играет
Не будут они его продлять 100 проц
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:12
Да отправьте его уже на пенсию
Elliada
Elliada
сегодня в 08:52
Месси без клуба не останется. Не срастется с ПСЖ - ничего страшного.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 08:41
С ПСЖ переговоры уже давно зашли в тупик.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:08
Зашли в тупик? Значит Месси, под угрозой перехода в Барселону, будет выкручивать себе большую зарплату.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:00
Ничего страшного для Месси нет. Без клуба ан все равно не останется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:59
В Барсе хорошо, там все слушаются,там снова будет королём!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:57
Думаю, что Мессеныш вернется в Барсу.... нужно замыкать круг.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:53
С чемпионом мира нужно другие контракты заключать...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 07:43
Я бы на месте Месси, выбрал бы Серию А)). Можно же перейти в Интер, играть на обычную, среднюю зарплату, и раздавать голевые пасы Лаутаро или кто там ещё есть. У него возраст, скорость не такая раньше,а вот видение поле, раздавать пасы ещё на высоком уровне. От этого и Интер и он выиграли бы...
ДСА
ДСА
сегодня в 07:09
Месси требовал слишком много.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 06:40
Зачем он им нужен? Зарабатывать на рекламе? У ПСЖ и так ооооооочень мноооооого денег. Возвращение в Барселону? Да, они могут заработать на рекламе. Но смогут ли они содержать такого алчного человека? Мы же знаем, что из-за его чрезмерно диких аппетитов, Барселона оказалась в таком положении, в котором сейчас находится. Барселоне лучше продолжить формирование состава на молодых игроках, у них много очень хороших молодых игроков. Вот придёт Месси, но он не тот Месси, к которому привыкли в Барселоне. Барселона наконец-то начала играть как команда. Сейчас им не приходится играть на статистику одного игрока. Но всё это может разрушиться с его приходом.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:17
Это уже всем ясно давно.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 05:59
Видимо Есть другие предложения - поэтому выдержка, чтобы случись , что " Не пролететь как фанера над Парижем " ..( народная фраза)
6wvsyenn66y4
6wvsyenn66y4
сегодня в 05:48
Надо в Барсу возвращаться и заканчивать карьеру там карьеру и самое не слушать поклонников дырявого.
Georgud
Georgud
сегодня в 02:49
Месси не хочет ПСЖ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:45
Видать французские каникулы закончились !)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:07
Да вероятность большая, что он закончит свою карьеру в Барсе.
амурец
амурец
сегодня в 01:30
Месси хочет очень много? Да в принципе Барселоне он не нужен, толку от него ноль
протон
протон
сегодня в 00:50
Он хочет домой. В Барселону. Там он провел 20 лет своей жизни, 17 лет он играл за Барсу, там он свой. Здесь во Франции он чужой. Своим среди чужих он не станет.
Для Барсы его возвращение было бы хорошо с финансовой точки зрения, потому что Месси это не просто игрок это факт, и ещё он финансовая составляющая приносящая кучу денег( т.к на его подписании ПСЖ заработали более 700 млн евро а возможно и больше, на такие деньги можно целый состав купить ну или хотя бы погасить долги как минимум часть долгов).
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