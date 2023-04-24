«Челси» хочет подписать экс-игрока «Манчестер Сити»

«Челси» планирует приобрести полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавию.
Представители «синих» уже общаются с окружением игрока. Ранее футболист находился в системе «Манчестер Сити». «Горожане» имеют право вернуть игрока до 2024 года на особых условиях. Другой клуб из Англии тоже заинтересован в услугах хавбека.
Я думаю что в руководстве клуба и у спортивного директора вместе с селекционным отдеом , происходят какие-то проблемы или метаморфозы. Всё что творится внутри клуба, вообще не поддаётся нормальной логике . Для чего набирать такое количество футболистов и держать их на баллансе клуба в пустую . А ведь количество игроков в клубе уже насчитывает тридцать шесть. Или у руководства клуба есть цель, поставить рекорд и попасть в книгу рекордов Гиннесса !) В клубе идут поиски нового главного тренера, так зачем приобретать игроков, которые не будут вписываться в тактические схемы тренерского штаба. Логичнее было бы приобрести сначала главного тренера и только потом покупать тех игроков которые бы могли выполнять требования главного тренера и достигать тех целей которые поставило руководство клуба . По моему всё логично . На мой субъективный взгляд у Челси просто нет настоящего профессионального менеджерского состава, отсюда и такие странные решения в клубе. Надо было при покупке Челси новыми боссами , купить хотя-бы и конспекты Абрамовича и Грановской !) Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Я думаю что в руководстве клуба и у спортивного директора вместе с селекционным отдеом , происходят какие-то проблемы или метаморфозы. Всё что творится внутри клуба, вообще не поддаётся нормальной логике . Для чего набирать такое количество футболистов и держать их на баллансе клуба в пустую . А ведь количество игроков в клубе уже насчитывает тридцать шесть. Или у руководства клуба есть цель, поставить рекорд и попасть в книгу рекордов Гиннесса !) В клубе идут поиски нового главного тренера, так зачем приобретать игроков, которые не будут вписываться в тактические схемы тренерского штаба. Логичнее было бы приобрести сначала главного тренера и только потом покупать тех игроков которые бы могли выполнять требования главного тренера и достигать тех целей которые поставило руководство клуба . По моему всё логично . На мой субъективный взгляд у Челси просто нет настоящего профессионального менеджерского состава, отсюда и такие странные решения в клубе. Надо было при покупке Челси новыми боссами , купить хотя-бы и конспекты Абрамовича и Грановской !) Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.