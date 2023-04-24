«Челси» хочет подписать экс-игрока «Манчестер Сити»

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вчера, 14:27

«Челси» планирует приобрести полузащитника «Саутгемптона» .

Представители «синих» уже общаются с окружением игрока. Ранее футболист находился в системе «Манчестер Сити». «Горожане» имеют право вернуть игрока до 2024 года на особых условиях. Другой клуб из Англии тоже заинтересован в услугах хавбека.