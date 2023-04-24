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«Челси» хочет подписать экс-игрока «Манчестер Сити»

вчера, 14:27

«Челси» планирует приобрести полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавию.

Представители «синих» уже общаются с окружением игрока. Ранее футболист находился в системе «Манчестер Сити». «Горожане» имеют право вернуть игрока до 2024 года на особых условиях. Другой клуб из Англии тоже заинтересован в услугах хавбека.

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Все комментарии
r9z84kahy5cn
r9z84kahy5cn
вчера в 16:58
Если сауты вылетят и лиги, то без клуба точно не останется)
a5gatf6jq5dw
a5gatf6jq5dw
вчера в 16:46
Будет битва Ливера и МС))
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:21
Рамео действительнл проводит хороший сезон несмотря на то, что Саутгемптом является главным претендентом на вылет из АПЛ. Лавиа и Уорд-Праус тянут на себе "святых" отрабатывая в середине поля и помогая в атаке. Если святым не удастся сохранить свое место в АПЛ,то Лавиа будет одним из тех игроков, на которых будет спрос, и тут как и у игрока, так и у клуба будет много вариантов для трансфера!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:31
Челси» планирует приобрести полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавию.
Я думаю что в руководстве клуба и у спортивного директора вместе с селекционным отдеом , происходят какие-то проблемы или метаморфозы. Всё что творится внутри клуба, вообще не поддаётся нормальной логике . Для чего набирать такое количество футболистов и держать их на баллансе клуба в пустую . А ведь количество игроков в клубе уже насчитывает тридцать шесть. Или у руководства клуба есть цель, поставить рекорд и попасть в книгу рекордов Гиннесса !) В клубе идут поиски нового главного тренера, так зачем приобретать игроков, которые не будут вписываться в тактические схемы тренерского штаба. Логичнее было бы приобрести сначала главного тренера и только потом покупать тех игроков которые бы могли выполнять требования главного тренера и достигать тех целей которые поставило руководство клуба . По моему всё логично . На мой субъективный взгляд у Челси просто нет настоящего профессионального менеджерского состава, отсюда и такие странные решения в клубе. Надо было при покупке Челси новыми боссами , купить хотя-бы и конспекты Абрамовича и Грановской !) Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
bb33wsku3437
bb33wsku3437
вчера в 15:30
Ну если в МС не видят смысла в этом игроке, значит не такой и хороший.
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