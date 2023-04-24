ПСЖ отпустит Месси бесплатно. Клуб изменит подход к комплектованию состава

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вчера, 10:53

Нападающий покинет ПСЖ бесплатно по окончании текущего сезона.

Руководство парижан не спешит подписывать с аргентинцем новое соглашение. Президент «Пари Сен-Жермен» хочет, чтобы клуб изменил свой подход к комплектованию состава. ПСЖ будет искать молодых французских футболистов. Звездных игроков парижский коллектив приобретать не планирует.

Ранее стало известно, что Месси близок к возвращению в «Барселону».