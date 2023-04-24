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ПСЖ отпустит Месси бесплатно. Клуб изменит подход к комплектованию состава

вчера, 10:53

Нападающий Лионель Месси покинет ПСЖ бесплатно по окончании текущего сезона.

Руководство парижан не спешит подписывать с аргентинцем новое соглашение. Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи хочет, чтобы клуб изменил свой подход к комплектованию состава. ПСЖ будет искать молодых французских футболистов. Звездных игроков парижский коллектив приобретать не планирует.

Ранее стало известно, что Месси близок к возвращению в «Барселону».

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Все комментарии
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 10:03
Всё так, у Месси трофеев выше крыши. Но у него нет главного трофея - САМЫЙ высокооплачиваемый футболист в истории мирового футбола. И чтобы восполнить этот пробел Месси поедет в Саудовскую Аравию.
амурец
амурец ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 00:50, ред.
Факт перевода денег судьям есть, и вопрос сколько еще перевели, нашли пока только эти, и клуб переводит деньги судьям за консультации? Да не смешите. Все уже давно поняли цену побед Барселоны, хотя веселите сами себя про якобы консультации
протон
протон
сегодня в 00:26
"платно" отпустить его Париж не сможет. У Месси контракт заканчивается.
Nazi
Nazi
сегодня в 00:15
Тупым шейхам осталось купить сб. Франции. Все остальное они испробовали. Одна зп Неймара, Мбаппе и чемодана с чипсами хватит на зарплатную ведомость. Это последний шанс.
Imrebellion
Imrebellion ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:10
Там фактически документы с выплатой миллион за консультационные услуги Негрейры, по вопросам не подсуживают ли кому то.
Давай фантазируй дальше что такая мелкая контора за 1млн в год подкупал трофеи, победы над Реалом, Атм, в ЛЧ и вообще.
Как ни смотри, смешные потуги хейтерством заниматься под каждую новость.

Может когда нибудь тут будут фильтры на адекватность. Или таки продолжатся все эти комменты типа "Месси то, Роналду сё", соответственно все остальные просто ноунеймы неудачные.
амурец
амурец ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 23:29
А ну да консультации, по трофеям со стороны судей, круто
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Чфырчко фторой (раскрыть)
вчера в 20:00
Мой Атлетико?... Хе..
Triem
Triem
вчера в 18:54
Похвпльно, если так!
Чфырчко фторой
Чфырчко фторой ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 18:28, ред.
Сбагрили, влетели кризисной Севилье. Теперь чешут репу: мож не в Роне дело было... Помнишь, как он твой Атлетико вынес из ЛЧ в одиночку практически? Монстрище. Не то что бесхребетный пешеход с его легендарными матчами против Ромы и Ливера))) Теперь поделился опытом с ПСЖ 🤣
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:00
Любое действие Лео не дает спать особенной касте людей))

а ПСЖ, им бы сначала оправдать вложения на Неймара с Мбаппе - 400 млн. + рекордные зарплаты в течение столько лет!
Imrebellion
Imrebellion ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:57
Круто, всем бы уметь так за консультацию получить три десятка трофеев, два требла и тысячи голов.
shur
shur
вчера в 16:47
Elliada: ...в чем помощь балласта в ПСЖ?
амурец
амурец ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 16:23
Ну судя по сейчас делам Барселоны по выплатам судьям, большой вопрос к призам Месси
амурец
амурец ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:21
Даже Гвардиола от него открестился
амурец
амурец
вчера в 16:19
Понятно решили избавится от бесполезной и очень дорогой игрушки, верное решение
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:05
Жадный гном никому ненужен на пенсию его пора, и Барса не выкупит его у них нет денег , может Гвардиола даст денег? Попросит У Мансура
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Чфырчко фторой (раскрыть)
вчера в 14:30
Мечтал МЮ сбагрить балласта... Мечта сбылась... А здесь всё решает сам Месси... Где захочет - там и будет играть...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:22
Скоро все забудем про такую команду, как ПСЖ.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:42, ред.
Да, да. Хейтеры, очнитесь) У человека больше всех трофеев, 2 требла, больше голов, больше ассистов, лучшее соотношение за матч, больше обыгрышей, созидания, личных наград от золотой бутсы и мяча до лучшего плеймейкера.
Чфырчко фторой
Чфырчко фторой ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 12:36
Псж мечтает об этом
Чфырчко фторой
Чфырчко фторой ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 12:32
Каталонским опытом вылетов из лч поделился...
Чфырчко фторой
Чфырчко фторой ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:31
Поняли, какую обузу взвалили на плечи. Готовы бесплатно отпустить. Другими словами, пинка под зад.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:20
Сложно жить хейтерской жизнью)) А Месси пришел, показал уровень и как играть в командный футбол молодым звездочкам. Да и к слову, эта команда до его прихода даже не чемпионами Лиги1 были.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:16, ред.
Давно пора уже хоть что-то менять. Насчёт звёздности то Париж один из лидеров в Мировом футболе. Только толку из этого полным счётом никакого.

Чемпионат они могут выиграть и без своих звёзд. А вот Еврокубки ето отдельная история. Тут они ничего не выиграли с таким та постоянно добротным составом. Надо менять в комплектации, в менеджменте клуба. Возможно после каких-то очутимых, реальных изменений в подходе руководство командой и даст хоть малейший глоток надежды на РЕАЛЬНОЕ достижение команды, не считая чемпионат!
Elliada
Elliada ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 12:04
Ну да. До финала ЛЧ дошли через Боруссию, Лейпциг и Аталанту. А в 1/8 финала вылетали от Баварии и Реала. Это же одно и тоже.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:03
Быстрее надо отпускать, иначе придётся за "уход" доплачивать!)
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 12:02
То же самое можно сказать про Роналду. До его прихода Юве дважды был в финале ЛЧ, 7 раз подряд выигрывал Серию А, 5 раз подряд Кубок Италии. С ним скатились до 4-го места в Серии А и 1/8 финала ЛЧ. А потом он повторил это с МЮ, сборной и Аль-Насром.
Elliada
Elliada
вчера в 11:59
Молодых французских футболистов? Одного в прошлом году подписали, который Экитике. Сильно он помог ПСЖ?

В любом случае, нацеленность на молодых футболистов означает, что ПСЖ не будет претендовать на трофеи, в частности на ЛЧ, в ближайшие годы, а будет формировать команду. В таком случае, это означает, что дни Мбаппе в ПСЖ окончены. Ему нужна победа в ЛЧ сейчас, а не через несколько лет. Лучшим решением было бы продать его сейчас, чем отпускать бесплатно через год.

Что касается Месси, он без работы не останется. Он же не балласт, от которого все открестились, причем публично. Перейдет в Барселону или в другой клуб Европы.
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 11:42
Поэтому псж платит месси , а не наоборот ? 😂
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 11:41, ред.
Этот балласт давным давно изжил себя как футболист .
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