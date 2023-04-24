ПСЖ отпустит Месси бесплатно. Клуб изменит подход к комплектованию состава

Нападающий Лионель Месси покинет ПСЖ бесплатно по окончании текущего сезона.
Руководство парижан не спешит подписывать с аргентинцем новое соглашение. Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи хочет, чтобы клуб изменил свой подход к комплектованию состава. ПСЖ будет искать молодых французских футболистов. Звездных игроков парижский коллектив приобретать не планирует.
Ранее стало известно, что Месси близок к возвращению в «Барселону».
В любом случае, нацеленность на молодых футболистов означает, что ПСЖ не будет претендовать на трофеи, в частности на ЛЧ, в ближайшие годы, а будет формировать команду. В таком случае, это означает, что дни Мбаппе в ПСЖ окончены. Ему нужна победа в ЛЧ сейчас, а не через несколько лет. Лучшим решением было бы продать его сейчас, чем отпускать бесплатно через год.
Что касается Месси, он без работы не останется. Он же не балласт, от которого все открестились, причем публично. Перейдет в Барселону или в другой клуб Европы.
В любом случае, нацеленность на молодых футболистов означает, что ПСЖ не будет претендовать на трофеи, в частности на ЛЧ, в ближайшие годы, а будет формировать команду. В таком случае, это означает, что дни Мбаппе в ПСЖ окончены. Ему нужна победа в ЛЧ сейчас, а не через несколько лет. Лучшим решением было бы продать его сейчас, чем отпускать бесплатно через год.
Что касается Месси, он без работы не останется. Он же не балласт, от которого все открестились, причем публично. Перейдет в Барселону или в другой клуб Европы.
Чемпионат они могут выиграть и без своих звёзд. А вот Еврокубки ето отдельная история. Тут они ничего не выиграли с таким та постоянно добротным составом. Надо менять в комплектации, в менеджменте клуба. Возможно после каких-то очутимых, реальных изменений в подходе руководство командой и даст хоть малейший глоток надежды на РЕАЛЬНОЕ достижение команды, не считая чемпионат!
Чемпионат они могут выиграть и без своих звёзд. А вот Еврокубки ето отдельная история. Тут они ничего не выиграли с таким та постоянно добротным составом. Надо менять в комплектации, в менеджменте клуба. Возможно после каких-то очутимых, реальных изменений в подходе руководство командой и даст хоть малейший глоток надежды на РЕАЛЬНОЕ достижение команды, не считая чемпионат!