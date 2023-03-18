Абаскаль рассказал, почему «Спартак» проиграл «Оренбургу»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение команды в матче РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

Мы сами виноваты, что уступили «Оренбургу». Позволили оппоненту забить два мяча в первом тайме. «Оренбург» использовал свое преимущество — быстрые атаки. Мансилья здорово себя проявил. Во втором тайме попытались изменить ход игры: у нас были моменты, как и у соперника. Селихов спасал ворота. У нас было не меньше четырёх хороших эпизодов, но где-то не доработали. Увы, сегодня не смогли. Но нам нужно продолжать трудиться. Мы должны верить в свою работу, по-спортивному разозлиться. Такое случается, что удача поворачивается спиной — мы должны правильно отреагировать.