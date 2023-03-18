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Абаскаль рассказал, почему «Спартак» проиграл «Оренбургу»

вчера, 15:49
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение команды в матче РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

Мы сами виноваты, что уступили «Оренбургу». Позволили оппоненту забить два мяча в первом тайме. «Оренбург» использовал свое преимущество — быстрые атаки. Мансилья здорово себя проявил. Во втором тайме попытались изменить ход игры: у нас были моменты, как и у соперника. Селихов спасал ворота. У нас было не меньше четырёх хороших эпизодов, но где-то не доработали. Увы, сегодня не смогли. Но нам нужно продолжать трудиться. Мы должны верить в свою работу, по-спортивному разозлиться. Такое случается, что удача поворачивается спиной — мы должны правильно отреагировать.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:38
Абаскаль: "Мы всегда идём вперёд только задом наперёд".
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:06
Спартак слишком был уверен в себе - это и подвело.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:41
позорники, на Оренбург Сочи и Зенит нужно настраиваться как на последний бой, всем, всем командам рпл
makkie
makkie ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 19:31
Совсем не помнят о про Гисдолей, Циннбауэров, Цорнов и прочих рангников. Всё хорошо в Локо - нет проблем )))
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ
вчера в 18:45
нового тренера уже ищут?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:39, ред.
Главное не расслабляться. Проиграли , забыли и играем дальше на победу...Конечно за второе и третье место , как и кубок будет еще рубка....Победят сильнейшие
MIvan
MIvan
вчера в 18:28
А что скажет товарищ Селихова?
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:55, ред.
Байкал-38 46 / 352
сегодня в 16:54
Фанаты Спартака уже запаслись тряпками, осталась только сделать "одно дело" и гнать Абаскаля этими тряпками.
Такая традиция у фанатов Спартак, сначала возносить, а потом тряпками гнать.
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И только у болельщиков Локо наоборот - это я про Дхюбу!)
А вообще советую вспомнить что после увольнения Семина у Локо за год с небольшим 7 тренеров сменилось! Кто их гнал и какими тряпками?!
112910415
112910415
вчера в 17:50
как говорится, в худших традициях
adekvat
adekvat ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 17:21
Все понятно уступили по всем статьям, а у Оренбурга тренер молодец.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:54
Фанаты Спартака уже запаслись тряпками, осталась только сделать "одно дело" и гнать Абаскаля этими тряпками.
Такая традиция у фанатов Спартак, сначала возносить, а потом тряпками гнать.
Сп62
Сп62
вчера в 16:43
Главное, сделать правильные выводы из поражения. В этом и заключается профессиолизм тренера. Будем посмотреть.
Dinamo
Dinamo
вчера в 16:30
Нужно говорить реалистично: у Спартака откровенно слабый состав. Один Промес не может тащить весь сезон всю команду. Заслуга Абаскаля в промежуточном "серебре" велика также, как и вероятность вылета из первой тройки.
Egorium23
Egorium23
вчера в 16:19
Тарасовским давно пора менять тренера.
nubom
nubom
вчера в 16:17, ред.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:00
    Хорошо ,что не судьи...
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 15:59
    Не понятная история
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 15:58
    Без вашей вины там точно не обошлось
    Гость
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