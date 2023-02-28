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Стало известно, кого Джикия и Карпин выбрали лучшим тренером 2022 года

вчера, 10:08

Стало известно, за кого проголосовали капитан «Спартака» Георгий Джикия и главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в выборе лучшего наставника 2022 года.

Джикия выбрал лучшим тренером рулевого сборной Франции Дидье Дешама, на второе место поставил Валида Реграги из сборной Марокко, а на третье — Карло Анчелотти, возглавляющего «Реал».

Карпин выбрал лучшим Анчелотти, на второе место поставил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, а на третье — Дешама.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:30
Посмотрим как пйдут дела у этих парней...
jrx9dgec97h9
jrx9dgec97h9
вчера в 13:08
Ну во первых в статье не сказано где и в каком опросе участвовал капитан Спартака и тренер сборной России и Ростова.
Предположим этот опрос был "лучшего наставника 2022 года", но каким боком здесь капитан Спартака и тренер Ростова?
Разве у Спартака и Ростова есть право голоса в выборе "лучшего наставника 2022 года"?
Таким манером можно было написать "брат двух братьев Джикия" и "муж жены Карпина Карпин".
Как я знаю в голосовании принимали участия капитан и тренер сборной, а не игрок Спартака, Реала, ПСЖ или тренер Ростова, МС, Барсы, ну или сват, брат, сестра, жена, любовница и т.д.
ОПС
ОПС
вчера в 11:57
Вообще не надо было голосовать. Нас отстранили и значит эти голоса недействительны.
shur
shur ответ Колобокforever (раскрыть)
вчера в 11:31
...спартаковцу неприлично выбирать спартаковца, понимаешь
генацвале?!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:10
Выведите это в главное и держите месяц: Лишенцы яростно участвуют в опросах своих карателей.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:04
У Карпина более правильный выбор.
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 10:19
Почему иикто никто не выбрал Карпина
shlomo
shlomo
вчера в 10:09
У каждого свое мнение... и с этим нужно считаться...
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