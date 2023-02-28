Стало известно, кого Джикия и Карпин выбрали лучшим тренером 2022 года

Стало известно, за кого проголосовали капитан «Спартака» Георгий Джикия и главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в выборе лучшего наставника 2022 года.
Джикия выбрал лучшим тренером рулевого сборной Франции Дидье Дешама, на второе место поставил Валида Реграги из сборной Марокко, а на третье — Карло Анчелотти, возглавляющего «Реал».
Карпин выбрал лучшим Анчелотти, на второе место поставил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, а на третье — Дешама.
Предположим этот опрос был "лучшего наставника 2022 года", но каким боком здесь капитан Спартака и тренер Ростова?
Разве у Спартака и Ростова есть право голоса в выборе "лучшего наставника 2022 года"?
Таким манером можно было написать "брат двух братьев Джикия" и "муж жены Карпина Карпин".
Как я знаю в голосовании принимали участия капитан и тренер сборной, а не игрок Спартака, Реала, ПСЖ или тренер Ростова, МС, Барсы, ну или сват, брат, сестра, жена, любовница и т.д.
Предположим этот опрос был "лучшего наставника 2022 года", но каким боком здесь капитан Спартака и тренер Ростова?
Разве у Спартака и Ростова есть право голоса в выборе "лучшего наставника 2022 года"?
Таким манером можно было написать "брат двух братьев Джикия" и "муж жены Карпина Карпин".
Как я знаю в голосовании принимали участия капитан и тренер сборной, а не игрок Спартака, Реала, ПСЖ или тренер Ростова, МС, Барсы, ну или сват, брат, сестра, жена, любовница и т.д.