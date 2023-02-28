Стало известно, кого Джикия и Карпин выбрали лучшим тренером 2022 года

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вчера, 10:08

Стало известно, за кого проголосовали капитан «Спартака» и главный тренер сборной России и «Ростова» в выборе лучшего наставника 2022 года.

Джикия выбрал лучшим тренером рулевого сборной Франции , на второе место поставил из сборной Марокко, а на третье — , возглавляющего «Реал».

Карпин выбрал лучшим Анчелотти, на второе место поставил наставника «Манчестер Сити» , а на третье — Дешама.