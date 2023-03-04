Федун: «Мешков убил интригу в чемпионате»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал работу главного арбитра матча москвичей против «Урала» в РПЛ (2:2) Виталия Мешкова.
Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей (200-я игра – прим. Soccer.ru) и фактически убил интригу в чемпионате.
Но есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча.
Лёня тут про испорченный юбилей Мешкова заговорил, лучше бы про испорченный юбилей Спартака вспомнил.
Лёня испорченный с твоей точки зрения юбилей Мешкова, если бы не ты, то никто бы и не вспомнил, да и забудут его уже завтра, а твой позор будут помнить долго.
Лёня тут про испорченный юбилей Мешкова заговорил, лучше бы про испорченный юбилей Спартака вспомнил.
Лёня испорченный с твоей точки зрения юбилей Мешкова, если бы не ты, то никто бы и не вспомнил, да и забудут его уже завтра, а твой позор будут помнить долго.