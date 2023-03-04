Федун: «Мешков убил интригу в чемпионате»

Бывший владелец «Спартака» прокомментировал работу главного арбитра матча москвичей против «Урала» в РПЛ (2:2) .

Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей (200-я игра – прим. Soccer.ru) и фактически убил интригу в чемпионате.

Но есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча.