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Федун: «Мешков убил интригу в чемпионате»

вчера, 18:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал работу главного арбитра матча москвичей против «Урала» в РПЛ (2:2) Виталия Мешкова.

Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей (200-я игра – прим. Soccer.ru) и фактически убил интригу в чемпионате.

Но есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:39
Опять блин заговоо против Спартака
протон
протон ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 00:16
Мешков абсолютно точно не прав, но как можно убить то, чего не было?
протон
протон
сегодня в 00:14
Байкал
«Малоопытные арбитры могут дать свисток быстрее, чем нужно. Например, увидели руку – свисток. Нужна пауза, потому что не исключено, что руки не было, а судья может прервать голевой момент. Опытные арбитры после фола вблизи ворот дают 3-4 секунды на завершение эпизода. Не зря лицензию ВАР должен получить и видеоарбитр, и рефери в поле».
Виталий Мешков проводил 200-й матч в РПЛ, он один из рекордсменов – точно опытный. Но в концовке такая ошибка, прямо влияющая на чемпионскую гонку в Премьер-лиге.
Опыт не всегда равен профпригодности
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:51
Судья потерял игру, и пенка левая была
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 21:51
Как только левников судит или сидит на var, жди подлости.Пенальти такие за руку защитника на плече нападающего можно ставить в любом матче по десятку.Про незасчитанный гол Соболева -кротовая сверхнаглость.
Figvam
Figvam
вчера в 21:39
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:13
    Если что-то можно убить свистком, то это что-то - ничто.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Это моя ирония. Но причем тогда интрига в ЧР?
    makkie
    makkie
    вчера в 20:46
    А была ли интрига?
    Зенит и так чемпион, а все попытки навязать ему конкуренцию - это фикция.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:38
    Думаю Федун имел ввиду 2 кубковых матча с Уралом....
    Сп62
    Сп62
    вчера в 20:30
    Интрига, конечно, была призрачная, но всё-таки была. Теперь и такую убили. Куда катится наше судейство, понять невозможно и что делать, не знает никто.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 20:28
    Судейский корпус уже не первый год в угоду Газпрому убивает чемпионаты.
    Слава вечном у чемпиону !!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:27
    Меня явная наглость Федуна удивила. Дословно. Его слова:" Есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча." Коль скоро он собирается отыгрываться в ответ на убийство интриги, то значит речь идет о двух матчах с Зенитом? Но до двух матчей с Зенитом (гипотетических)? нужно пройти Урал и ЦСКА. Он считает. что это запросто? Я не уверен. Тем более, что еще 4 матча играть без дисквалифицированных. Но ведь Федун прозорливостью и не отличался ранее. Так?
    Мишка Бигдан
    Мишка Бигдан ответ морозз (раскрыть)
    вчера в 20:06
      Мишка Бигдан
      Мишка Бигдан
      вчера в 20:04
      Интриги не было
      ABir
      ABir
      вчера в 19:52
      Да судья - часть шоу под названием «Футбол», но многим из них глубоко по барабану интрига чемпионата, они не за это получают свою зарплату.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 19:46
      Федун считает что Урал был способен с 10-го места навязать Зениту борьбу за золото чемпионата ???
      Навряд ли....
      Так что упущенная Уралом победа - не лишение чемпионата интриги...
      Спагетти вернулся
      Спагетти вернулся ответ augrnepgwqy3 (раскрыть)
      вчера в 19:44
      Я на этом сайте грызся ещё с Литмоненом лет 10 назад, у меня 100 акков здесь в пожизненном бане, и я вообще не понимаю о каких ты очках говоришь😆
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 19:39, ред.
      Значит плохая интрига.....
      Если её можно прикончить одним свистком....дома....с командой из нижней части таблицы....
      isamsn
      isamsn
      вчера в 19:31
      Ну свистнул ошибочно, ну и что. Прямо вселенская трагедь... Ушли от порожения в концовке матча и ладно. Нужно радоваться.
      YVG
      YVG
      вчера в 19:24
      «Спартак» — самый гибкий клуб РПЛ, что тут скажешь.
      augrnepgwqy3
      augrnepgwqy3
      вчера в 19:21
      Написал первый комментарий в статье и не обнаружил за это 10 очков.
      Сразу скажу я не гоняюсь за этими очками и сейчас никоем случае не требую их.
      Это ниже моего достоинства.
      Просто хочу спросить. Вы убрали эти очки за первый комментарий?
      Если да то это правильное ваше действие. Хоть сайт бессмысленными комментариями захламляться не будет.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 19:20
      Искусственное молоко не настоящее. И пить не захочешь от химии. Так и здесь. Все искусственное. Вторая часть чемпионата возможно пройдет под знаком даёшь результативные игры. + Судейский корпус. Плохо делающих свою работу, то ли в силу низкой квалификации, то ли в страха, то ли разнарядки сверху. Вот старт и уже осечка с раскатами грома из ж.
      У Мешкова будет сегодня херсон. Это того стоит.
      112910415
      112910415
      вчера в 19:16
      ну, Мешков и вправду ошибочно выдохнул через свисток !
      может, убил
      может, не убил
      dw2ht85252db
      dw2ht85252db
      вчера в 19:15
      Построит еще одну виллу на Кипре!
      морозз
      морозз
      вчера в 19:14
      Мешков заработал этим свистком много мешков денег и ему наплевать на мнения и слова кого либо! Миллер рулит судейским корпусом!
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 19:13
      Не клоунируй,трижды отставник! Только ты с Заремой мог на пару предаваться подобным влажным мечтам.
      d3327p3s85na
      d3327p3s85na
      вчера в 19:13, ред.
      Ну всё Леня сейчас про заговор запоёт, а там и Зарема подтянется.
      Лёня тут про испорченный юбилей Мешкова заговорил, лучше бы про испорченный юбилей Спартака вспомнил.
      Лёня испорченный с твоей точки зрения юбилей Мешкова, если бы не ты, то никто бы и не вспомнил, да и забудут его уже завтра, а твой позор будут помнить долго.
      АТГ
      АТГ
      вчера в 19:13, ред.
        Гость
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