Дзюба: «„Зенит“ Санкт-Петербург стал превращаться в „Зенит“ Рио-де-Жанейро»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился подробностями своего ухода из «Зенита».
Клуб предложил мне контракт, но так предложил, как будто и не предлагал. Сразу, для понимания: у меня нет никаких обид, я прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то не понял, но мы приятно пообщались с Алексеем Борисовичем Миллером, пожелали друг другу удачи. Огромное спасибо ему за тот период, но я в любом случае уже не хотел оставаться. Я понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро, или Сан-Паулу. Это не совсем правильно. Я прекрасно отношусь к ребятам, понятно, сейчас бразильское направление, но считаю, что это не совсем верно. В российской команде должен быть костяк из российских футболистов. Ну, каждому свое.
У меня не было конфликта с бразильцами, я с ребятами по сей день переписываюсь – с Малкомом, с Барриосом, хоть он и не бразилец. Ну, он отдельно, у него Кассьерра появился, но я с ними общаюсь, нет проблем. То, что я всегда защищаю интересы команды и иногда, как один из лидеров, капитан, защищаю россиян, и молодых в том числе – да. Я считаю, что нужно молодых подтягивать, давать им шанс, учить их, терпеть.
Идеальный человек без единого изъяна, а все ему завидуют ))
Идеальный человек без единого изъяна, а все ему завидуют ))
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Что и делают сплошь и рядом - получаются тюфяки, не способные к конкуренции. Они с большим удовольствием сидят на лавке.
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Что и делают сплошь и рядом - получаются тюфяки, не способные к конкуренции. Они с большим удовольствием сидят на лавке.
А сколько бы у вас было титулов из 10-ти если бы не ребята из Рио и Сан-Паулу???
А сколько бы у вас было титулов из 10-ти если бы не ребята из Рио и Сан-Паулу???
Дзюба четко дал понять с кем и от кого зависит спортивная политика Зенита...
В Уфу обратно кому охота раскрывать свой тренерский талант?)
Дзюба четко дал понять с кем и от кого зависит спортивная политика Зенита...
В Уфу обратно кому охота раскрывать свой тренерский талант?)
Видимо хотят его сделать , как ПСЖ в Франции и Бавария в германии....Но это пузырь , который сейчас наполняется бразилами и вскором времени лопнет и все не нужное уплывет туда же откуда и пришло
Видимо хотят его сделать , как ПСЖ в Франции и Бавария в германии....Но это пузырь , который сейчас наполняется бразилами и вскором времени лопнет и все не нужное уплывет туда же откуда и пришло
"Из Зенита убирали костяк не по футбольным причинам. Ушли люди которые добывали победы Лунев, Оздоев, Азмун, Иванович, Ракитчкий, Жирков не по футбольным причинам."
Серьезно?
- Оздоев - потерял место в основе после серьезной травмы, ушел сам т.к хотел играть в основе.
- Иванович - посчитали что может сдать из-за возраста, в Вест Бромвиче не заиграл закончил карьеру. На его место взяли Ловрена который моложе.
- Жирков - ушел из за возраста, в других клубах не заиграл, закончил карьеру.
- Лунев - потерял место в основе Зенита, сам ушел в Байер, в нем не заиграл.
- Ракитчкий - сам разорвал контракт.
- Азмун - сам ушел в Байер, хотел попробовать в Европе.
Не футбольная причина только у Ракицкого. Все остальные уходы как раз футбольные.
Но по версии "супер мозга" Зенит не должен усиливаться и омолаживать состав.
Нужно старым паспортистам выдавать жирные контракты.
"Из Зенита убирали костяк не по футбольным причинам. Ушли люди которые добывали победы Лунев, Оздоев, Азмун, Иванович, Ракитчкий, Жирков не по футбольным причинам."
Серьезно?
- Оздоев - потерял место в основе после серьезной травмы, ушел сам т.к хотел играть в основе.
- Иванович - посчитали что может сдать из-за возраста, в Вест Бромвиче не заиграл закончил карьеру. На его место взяли Ловрена который моложе.
- Жирков - ушел из за возраста, в других клубах не заиграл, закончил карьеру.
- Лунев - потерял место в основе Зенита, сам ушел в Байер, в нем не заиграл.
- Ракитчкий - сам разорвал контракт.
- Азмун - сам ушел в Байер, хотел попробовать в Европе.
Не футбольная причина только у Ракицкого. Все остальные уходы как раз футбольные.
Но по версии "супер мозга" Зенит не должен усиливаться и омолаживать состав.
Нужно старым паспортистам выдавать жирные контракты.
Всех критикует, кто хоть немного усомнился в гениальности Артёма )))
Всех критикует, кто хоть немного усомнился в гениальности Артёма )))