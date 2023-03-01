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Дзюба: «„Зенит“ Санкт-Петербург стал превращаться в „Зенит“ Рио-де-Жанейро»

вчера, 11:30

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился подробностями своего ухода из «Зенита».

Клуб предложил мне контракт, но так предложил, как будто и не предлагал. Сразу, для понимания: у меня нет никаких обид, я прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то не понял, но мы приятно пообщались с Алексеем Борисовичем Миллером, пожелали друг другу удачи. Огромное спасибо ему за тот период, но я в любом случае уже не хотел оставаться. Я понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро, или Сан-Паулу. Это не совсем правильно. Я прекрасно отношусь к ребятам, понятно, сейчас бразильское направление, но считаю, что это не совсем верно. В российской команде должен быть костяк из российских футболистов. Ну, каждому свое.

У меня не было конфликта с бразильцами, я с ребятами по сей день переписываюсь – с Малкомом, с Барриосом, хоть он и не бразилец. Ну, он отдельно, у него Кассьерра появился, но я с ними общаюсь, нет проблем. То, что я всегда защищаю интересы команды и иногда, как один из лидеров, капитан, защищаю россиян, и молодых в том числе – да. Я считаю, что нужно молодых подтягивать, давать им шанс, учить их, терпеть.

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 22:59
С одной стороны он конечно прав…Зенит стал на путь бразильской самбы, вместо того чтобы наигрывать русских футболистов! Всё равно мы варимся в своём соку и когда попадём на мировые форумы не очень понятно! Но Миллер этого не понимает!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:06
Вы совершенно правы. Вот кто должен в первую очередь молчать в тряпочку, так это наш скромник Артёмка - пример всему прогрессивному человечеству. Но эту натуру уже ничем не исправить, и кто единственный смог бы его остановить в красноречии, так это только незабвенный В.В. Жириновский (земля ему пухом).
makkie
makkie ответ Gunslinger (раскрыть)
вчера в 21:36
С Артёма бы иконы писать )))
Идеальный человек без единого изъяна, а все ему завидуют ))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:33
Прям в Орлова превращается
Gunslinger
Gunslinger ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:32
Ну зачем ты так про Артёмку.... Это же ум, честь и совесть.... и много ещё раз!!!
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 21:00
Дзюба правильно сказаль дать шанс своим
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 20:37
Дзюба, иди ты в ГосДуРу - там такие наративы любят
pomor45
pomor45
вчера в 19:55
... нужно молодых подтягивать, давать им шанс, учить их, терпеть.
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Что и делают сплошь и рядом - получаются тюфяки, не способные к конкуренции. Они с большим удовольствием сидят на лавке.
Алекс37153715
Алекс37153715 ответ Fonsrfg 3 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:53
Про Зенит времён аршавина полностью с вами согласен! Та команда была прекрасна, хоть я и болельщик совсем другого клуба!!! Любо дорого смотреть было за ее игрой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:37
Невольно возникает вопрос к Артёму Сергеевичу...
А сколько бы у вас было титулов из 10-ти если бы не ребята из Рио и Сан-Паулу???
bacek15
bacek15
вчера в 19:36
По-моему Артёму футбол надоел. Скамейка ждёт. К лету закончит пылить.
Parma1972
Parma1972
вчера в 19:07
Дзюба иди лесом!
alexamit
alexamit ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:03
Не смог бы,т.к.своих игроков давно нет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Fonsrfg 3 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:19
А при чем здесь Семак?
Дзюба четко дал понять с кем и от кого зависит спортивная политика Зенита...
В Уфу обратно кому охота раскрывать свой тренерский талант?)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:15
Зенит это Государственный проект . Где по вертикале в управлении люди все из питера.
Видимо хотят его сделать , как ПСЖ в Франции и Бавария в германии....Но это пузырь , который сейчас наполняется бразилами и вскором времени лопнет и все не нужное уплывет туда же откуда и пришло
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:03
Может он в чём-то и прав. Вот только и из Спартака он ушел плохо и из Зенита теперь. До этого из Турции. А судьи кто, Артём?
w1345ds
w1345ds
вчера в 17:01
Очень интересно.

"Из Зенита убирали костяк не по футбольным причинам. Ушли люди которые добывали победы Лунев, Оздоев, Азмун, Иванович, Ракитчкий, Жирков не по футбольным причинам."

Серьезно?


- Оздоев - потерял место в основе после серьезной травмы, ушел сам т.к хотел играть в основе.
- Иванович - посчитали что может сдать из-за возраста, в Вест Бромвиче не заиграл закончил карьеру. На его место взяли Ловрена который моложе.
- Жирков - ушел из за возраста, в других клубах не заиграл, закончил карьеру.
- Лунев - потерял место в основе Зенита, сам ушел в Байер, в нем не заиграл.
- Ракитчкий - сам разорвал контракт.
- Азмун - сам ушел в Байер, хотел попробовать в Европе.

Не футбольная причина только у Ракицкого. Все остальные уходы как раз футбольные.

Но по версии "супер мозга" Зенит не должен усиливаться и омолаживать состав.

Нужно старым паспортистам выдавать жирные контракты.
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 17:00
Назовите ребят кто вышел из молодежки Зенита в большой футбол и сделал имя? Я имею виду в настоящее время
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 16:23
Уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала... любитель обкакать любой клуб после своего ухода из него
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:09
Как бы там не было, но бразильский вектор даёт результат. И есть большие сомнения, смог бы Зенит так уверенно идти в чемпионате, если бы костяк команды состоял бы из россиян.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 14:58
Этот проект уже давно пора закрыть, сейчас самое время.
Boricku
Boricku
вчера в 14:25
Разрешают народные деньги тратить и на футболёров, всё же легче., чем газ проводить старикам по деревням
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:08, ред.
Причина тому одна. Миллеру и Ко непрестижно "марать руки" о российских футболистов. Закатывать пир - так на весь мир, чтобы все видели и знали, что есть такой концерн, как "Газпром", у которого денег куры не клюют. Обыкновенный снобизм, причём дурно пахнущий.
makkie
makkie
вчера в 13:57, ред.
Даже Дзюба троллит Зенит.
Всех критикует, кто хоть немного усомнился в гениальности Артёма )))
lotsman
lotsman
вчера в 13:47
Зенит предложил контракт так, как будто бы и не предлагал. Это гораздо вежливей. чм послать куда подальше.
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 12:11
Странно говорить о Зените-РдЖ, играя со Смольниковым в Зените-РЖД.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:06, ред.
Сермяжная правда жизни.Ну разве придёт мне в голову желание протестовать только на том основании,что неприятный мне Соловей -Разбойник(в девичестве-Алексей Миллер) произнёс :"Дважды два будет четыре".Так и тут.Что есть,то есть.
Futurista
Futurista
вчера в 11:50
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 11:48
Видимо кому то нравятся загорелые мальчики!)
64n2f94bnghs
64n2f94bnghs
вчера в 11:44, ред.
Если бы ты остался, то был бы теперь Рукиньо, а не Рукаку
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