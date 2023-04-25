В Волгограде представили форму на ретро-матч

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вчера, 18:56

1 мая в Волгограде пройдёт ретро-матч, посвящённый 80-летию победы в Сталинградской битве.

На поле выйдут команды, составленные из легенд «Ротора», московского «Динамо» и столичного «Спартака». Сегодня была представлена форма на эту встречу.