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В Волгограде представили форму на ретро-матч

вчера, 18:56

1 мая в Волгограде пройдёт ретро-матч, посвящённый 80-летию победы в Сталинградской битве.

На поле выйдут команды, составленные из легенд «Ротора», московского «Динамо» и столичного «Спартака». Сегодня была представлена форма на эту встречу.

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Все комментарии
77bq9rkcjj75
77bq9rkcjj75
вчера в 20:06
Потешно смотрится, раньше смотрелась лучше.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:52
Тихонов... Алейничев....
Да, были люди в наше время....
Гость
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