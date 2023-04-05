УЕФА пересмотрит регламентацию нарушений при игре рукой

Александер Чеферин назначит Звономира Бобана, одного из технических менеджеров УЕФА, руководителем новой рабочей группы, исключительной задачей которой будет работа над регламентацией правил касательно игры рукой. Другой обязанностью данной группы станет объяснение этих правил. Чеферин дал комментарий по теме:
Нет, я не понимаю этот раздел правил. Я вообще этого не понимаю. Нужно что-то делать в этой области. В конце апреля мы сформируем специальную группу во главе со Звонимиром Бобаном, и мы хотим, чтобы в нее вошли все лучшие тренеры и бывшие футболисты.
Регламент гласит, что игра рукой фиксируется, если игрок расширяет поверхность своего тела, но что ему делать? Как уменьшиться, если вы упадете на землю или подпрыгнете в воздухе? Руки там, где они есть, их нельзя постоянно прижимать к телу.
Игрок заступивший краешком бутсы в офсайд не получает никакого преимущества перед защитником.
Игрок заступивший краешком бутсы в офсайд не получает никакого преимущества перед защитником.