УЕФА пересмотрит регламентацию нарушений при игре рукой

назначит , одного из технических менеджеров УЕФА , руководителем новой рабочей группы, исключительной задачей которой будет работа над регламентацией правил касательно игры рукой. Другой обязанностью данной группы станет объяснение этих правил. Чеферин дал комментарий по теме:

Нет, я не понимаю этот раздел правил. Я вообще этого не понимаю. Нужно что-то делать в этой области. В конце апреля мы сформируем специальную группу во главе со Звонимиром Бобаном, и мы хотим, чтобы в нее вошли все лучшие тренеры и бывшие футболисты.

Регламент гласит, что игра рукой фиксируется, если игрок расширяет поверхность своего тела, но что ему делать? Как уменьшиться, если вы упадете на землю или подпрыгнете в воздухе? Руки там, где они есть, их нельзя постоянно прижимать к телу.