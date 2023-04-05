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УЕФА пересмотрит регламентацию нарушений при игре рукой

вчера, 11:41

Александер Чеферин назначит Звономира Бобана, одного из технических менеджеров УЕФА, руководителем новой рабочей группы, исключительной задачей которой будет работа над регламентацией правил касательно игры рукой. Другой обязанностью данной группы станет объяснение этих правил. Чеферин дал комментарий по теме:

Нет, я не понимаю этот раздел правил. Я вообще этого не понимаю. Нужно что-то делать в этой области. В конце апреля мы сформируем специальную группу во главе со Звонимиром Бобаном, и мы хотим, чтобы в нее вошли все лучшие тренеры и бывшие футболисты.

Регламент гласит, что игра рукой фиксируется, если игрок расширяет поверхность своего тела, но что ему делать? Как уменьшиться, если вы упадете на землю или подпрыгнете в воздухе? Руки там, где они есть, их нельзя постоянно прижимать к телу.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:29
Если мяч попадет в правую руку Дзюбы, игрок ударивший по мячу получает первую желтую карточку... Если в левую - пенальти!) В остальных случаях хоть карманы к трусам пришейте, а руки не должны касаться мяча, как письки соседки по квартире)
112910415
112910415
вчера в 17:36
одна из многих неразрешимых проблем
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:29
Что делать с руками в штрафной - на ЧМ всем показал Мартинес... И реально при этом ничего не увеличивается... Хе..
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 16:01
А за то по Венгеру сколько будет преимущества у нападающего перед защитником. Об этом не думал? Если скажем носок бутсы обороняющегося игрока будет цеплять лишь пятку задней ноги атакующего игрока.
adekvat
adekvat
вчера в 15:28
56ы страну не допускают, а про руку заморачиваются.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 15:20
Пусть будут! Главное,чтобы эти "футбольные меньшинства " не стали большинством.Как у этих...тра-та-та.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:17
И какая сложность,если её искусственно не создавать? В баскетболе игра ногой(коленом)-нарушение,кроме попадания мяча в ногу во время ПАДЕНИЯ.Меняй ногу на руку,и не мучайся дурью,а всё остальное-штрафной.А сейчас даже при падении всё рассматривают под микроскопом:Опирался он на руку,достаточно-ли опирался,не нарочно-ли опирался...Да хоть в створе пустых ворот: Упал,отжался-нет пенальти.
37 Димон 37
37 Димон 37 ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 14:58
А если мяч ворота летит?
АлексАлекс
АлексАлекс ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:46, ред.
В офсайдах тоже много ненужных нюансов. 1. Не любая часть тела в офсайде, а часть тела, которой можно играть в футбол, а тут уже как судья "руку обрубит по плечо" и где посчитает, что плечо закончилось. 2. Не любой отскок от защитника (именно отскок, а не когда защитник пас назад делает) во время передачи нападающего, который в офсайде - это фол, снова как арбитр посчитает. 3. Пассивные офсайды - тут вообще прям раздолье, кто как хочет, так и считает мешал игрок вратарю или нет. А и чуть не забыл, в РПЛ бывают матчи, где Вар типа есть, но линию не чертят, но такое ток в РПЛ, наверное))
lotsman
lotsman
вчера в 13:59
В правилах сказано - ИГРА рукой. Игрок падает, опирается на руку, мяч попадает в эту руку, какая же тут игра рукой?
dok66
dok66
вчера в 13:25
Сколько существует футбол , столь и существует эта проблема . И никакая там рабочая группа эту проблему не решит . Всегда будут недовольные .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:16
Теперь голов станет больше!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:03
Для начала-КОГО-ТО!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:02
Задолбали эти руки и сопутствующие трактовки:Сильно-слабо ударил,"честная мужская борьба руками" и т.д.Идите к чёрту в волейбол ,или баскетбол и учитесь:Там любое касание (кроме отскока от ноги во время падения в баскетболе)-нарушение. Чего уж проще .
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:00
Что-то надо менять и это точно.
drug01
drug01
вчера в 12:57
Это надо решить скорей иначе у нас Ростов выйдет в чемпионы, конечно шучю
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:50, ред.
Любая рука - пенальти, и вопрос закрыт.
Zimka
Zimka ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:45
Если рука опущена и в неё попадает мяч с близкого расстояния это не должно быть пенальти, как и не должно быть офсайда когда только ВАР может определить несколько миллиметров заступа бутсы, мне нравится трактовка Венгера - "Если хотя бы одна (любая) часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде, даже если остальные части заступают за эту линию".
Игрок заступивший краешком бутсы в офсайд не получает никакого преимущества перед защитником.
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:35
Не согласен. Раньше судья определял - мяч попал в руку или игрок сыграл рукой также, как сейчас судья определяет умышленная грубость или нет. В противном случае судить может робот.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:17
Что изобретать велосипед, вся суть игры кроется в ее названии: "нога-мяч", из этого и надо исходить. Любое касание мяча рукой игроком обороняющейся команды в своей штрафной это пенальти, как в определении положения вне игры, выходит любая часть тела атакующего игрока за линию, значит остановка игры и свободный удар. А так споры будут до бесконечности, смотря кто, как трактует эти положения.
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