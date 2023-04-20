Заговор против «Зенита» или попытка спасти РПЛ. Лигу будут реформировать

В РФС учатся жить без еврокубков.
«Зенит» — чемпион 2023 года
По делу, остальные команды играют хуже. Но осталось семь туров. Будет много матчей, в которых у команд нет мотивации. В том числе, у «Зенита» в момент, когда математически выиграют кубок. Идет борьба за выживание, но на этом интрига заканчивается. Когда Семака спросили, не считает ли он, что надо вводить плей-офф в РПЛ, чтобы стало интереснее, то Сергей Богданович заявил, что это идея завистников «Зенита».
Также привел в пример «Барселону» и «Наполи», которые оторвались от остальных. Вот только год назад чемпионом Испании был «Реал», а до этого победил «Атлетико». В Италии после «Ювентуса» выигрывали «Интер» и «Милан». В РПЛ пять чемпионств «Зенита» подряд. Аргумент Семака не работает. Тем более, в Ла Лиге и Серии А ведут отчаянную борьбу за путевки в Лигу чемпионов, как тот же «Лацио» с Сарри.
У ЦСКА и «Спартака» такой мотивации нет. Не получится у Абаскаля финишировать в первой тройке? Переживут. А вот зрители могут потерять интерес, если команды испортят четверть чемпионата, причем самую главную часть, концовку. Нельзя полагаться на профессионализм российских футболистов. Научили этому матчи сборной, а еще игры клубов против откровенно слабых соперников в Европе, которым уступали много раз. Никакого заговора нет.
Ремарка Семака, что «терпеть надо с любовью», тоже мимо кассы. Что именно терпеть? Развал чемпионского «Зенита» как раз могут запустить бессмысленные матчи без мотивации сыграть в Лиге чемпионов. Со стороны Семака честный ответ о новом формате должен был содержать ремарку о еврокубках. Их отсутствие ведет к потере статусных легионеров вроде Малкома, Клаудиньо и Вендела. А вот дискуссия о формате РПЛ интересная.
Плей-офф не решает проблемы
Предложат разные форматы. Латиноамериканская система с двумя чемпионами осенью и весной. Или плей-офф, или швейцарская система, как будет в Лиге чемпионов. Главное не заиграться, чтобы в провинции тоже видели «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Но важно помнить, что у РПЛ необычное положение. Закономерно вернули разговоры о групповом этапе и плей-офф после регулярного сезона.
Впрочем, в чемпионатах, где такие дополнительные этапы ввели, не повысился уровень футбола. Но задача РФС проще. Надо не уничтожить российский футбол. О развитии никто уже не говорит. В Первой лиге продают права на трансляции матчей китайцам за 12 000 рублей. Не было волны отъезда российских талантов в престижные лиги, а это сыграет во вред сборной.
Национальная команда без официальных матчей, не сыграет на турнире в Азии. Первая задача — не обманывать людей. Чтобы РПЛ окончательно не деградировала, нужно придумать систему, где в высшей лиге только приличные клубы, а за чемпионство идет увлекательная борьба. Первым делом стоит задуматься о сокращении РПЛ, если хотят играть в два этапа. Хотя есть еще вариант с золотым плей-офф.
«Зенит» будет протестовать против любой из реформ. И причину все знают. Чемпион плох в матчах на вылет, где Семак намного чаще уступал, чем побеждал. Причем вылетали от скромных команд. «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» тоже проиграли скромному «Акрону». У многих фаворитов проблемы с уважением к соперникам, которых впервые видят. Но это их проблемы, как сказал бы директор «Зенита» Аршавин.
Нет смысла возвращать «весна-осень»
Интересами чемпиона российский футбол не ограничивается. Поэтому в РФС и РПЛ должны обсуждать реформы. Например, новый Кубок России привлек внимание. О нем говорят, хотя не все консервативные фанаты восприняли формат с первого сезона. Но куда идет Лига чемпионов? К новой системе, где будет больше центральных матчей. Статистика не врет – их смотрят чаще, чем рядовые.
Можно сделать турнир, где будет четыре игры «Торпедо» с «Факелом», но это не поможет. А вот четыре поединка «Зенита» и «Спартака» привлекают внимание. В Суперкубке победил Семак, в Кубке — Абаскаль, а потом была ничья с дракой. Некрасивое поведение, но яркое шоу. Системного подхода в футболе, чтобы рассказывать о крутых академиях, точно нет. Значит, надо ставить на зрелищность как магнит.
Главное, чтобы все разговоры о плей-офф не завершились сезоном на полтора года с перестановкой кругов местами. Нет смысла начинать весной и заканчивать осенью, ведь ключевой проблемой российского футбола ближайших лет станет изоляция при сокращении бюджетов. Когда нет денег, то маленькие клубы обречены, даже если перенести все матчи на отрезок с мая по октябрь во всех лигах.
Предлагать должны футбольные власти
Пока не представлен конкретный формат от РФС и РПЛ, не спешим топить против обычного чемпионата в пользу нового. Сложно придумать то, что не оставит за бортом аутсайдеров. А если стравливать москвичей, «Краснодар», «Ростов» и «Зенит», то нужна готовность претендентов. Дайте Семаку фору накануне второго этапа – понятно, что очки основной стадии не обнулятся, и интрига не появится даже после реформ.
К «Зениту» вопросов нет. Есть вопросы к уровню арбитров, на интерес зрителей влияют их ошибки. Медленно за поправками признают неудачу с «картой болельщика». И пока «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА не играют на все деньги, у Семака нет реального конкурента. Кроме него самого. Также важно уточнить, что сама по себе смена чемпиона не делает лигу лучше. Но интрига привлекает зрителей.
Раньше якорей внимания было больше. Борьба за путевки в Лигу чемпионов и другие еврокубки. Сражение за кубок, где фавориты всегда страдали. Порой радовала сюжетами борьба за выживание. Сокращение числа интриг вредит РПЛ. А также наталкивает нехороших людей на злые эксперименты в последних турах. Не хочется увидеть театр плохих актеров вместо футбола, странные матчи будут прыжком вниз с утеса.
Как в своё время сделали электрификацию.
Как в своё время сделали электрификацию.