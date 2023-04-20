Заговор против «Зенита» или попытка спасти РПЛ. Лигу будут реформировать

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сегодня, 19:45

В РФС учатся жить без еврокубков.

«Зенит» — чемпион 2023 года

По делу, остальные команды играют хуже. Но осталось семь туров. Будет много матчей, в которых у команд нет мотивации. В том числе, у «Зенита» в момент, когда математически выиграют кубок. Идет борьба за выживание, но на этом интрига заканчивается. Когда Семака спросили, не считает ли он, что надо вводить плей-офф в РПЛ , чтобы стало интереснее, то Сергей Богданович заявил, что это идея завистников «Зенита».

Также привел в пример «Барселону» и «Наполи», которые оторвались от остальных. Вот только год назад чемпионом Испании был «Реал», а до этого победил «Атлетико». В Италии после «Ювентуса» выигрывали «Интер» и «Милан». В РПЛ пять чемпионств «Зенита» подряд. Аргумент Семака не работает. Тем более, в Ла Лиге и Серии А ведут отчаянную борьбу за путевки в Лигу чемпионов, как тот же «Лацио» с Сарри.

У ЦСКА и «Спартака» такой мотивации нет. Не получится у Абаскаля финишировать в первой тройке? Переживут. А вот зрители могут потерять интерес, если команды испортят четверть чемпионата, причем самую главную часть, концовку. Нельзя полагаться на профессионализм российских футболистов. Научили этому матчи сборной, а еще игры клубов против откровенно слабых соперников в Европе, которым уступали много раз. Никакого заговора нет.

Ремарка Семака, что «терпеть надо с любовью», тоже мимо кассы. Что именно терпеть? Развал чемпионского «Зенита» как раз могут запустить бессмысленные матчи без мотивации сыграть в Лиге чемпионов. Со стороны Семака честный ответ о новом формате должен был содержать ремарку о еврокубках. Их отсутствие ведет к потере статусных легионеров вроде Малкома, Клаудиньо и Вендела. А вот дискуссия о формате РПЛ интересная.

Плей-офф не решает проблемы

Предложат разные форматы. Латиноамериканская система с двумя чемпионами осенью и весной. Или плей-офф, или швейцарская система, как будет в Лиге чемпионов. Главное не заиграться, чтобы в провинции тоже видели «Зенит», «Спартак» и ЦСКА . Но важно помнить, что у РПЛ необычное положение. Закономерно вернули разговоры о групповом этапе и плей-офф после регулярного сезона.

Впрочем, в чемпионатах, где такие дополнительные этапы ввели, не повысился уровень футбола. Но задача РФС проще. Надо не уничтожить российский футбол. О развитии никто уже не говорит. В Первой лиге продают права на трансляции матчей китайцам за 12 000 рублей. Не было волны отъезда российских талантов в престижные лиги, а это сыграет во вред сборной.

Национальная команда без официальных матчей, не сыграет на турнире в Азии. Первая задача — не обманывать людей. Чтобы РПЛ окончательно не деградировала, нужно придумать систему, где в высшей лиге только приличные клубы, а за чемпионство идет увлекательная борьба. Первым делом стоит задуматься о сокращении РПЛ , если хотят играть в два этапа. Хотя есть еще вариант с золотым плей-офф.

«Зенит» будет протестовать против любой из реформ. И причину все знают. Чемпион плох в матчах на вылет, где Семак намного чаще уступал, чем побеждал. Причем вылетали от скромных команд. «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» тоже проиграли скромному «Акрону». У многих фаворитов проблемы с уважением к соперникам, которых впервые видят. Но это их проблемы, как сказал бы директор «Зенита» Аршавин.

Нет смысла возвращать «весна-осень»

Интересами чемпиона российский футбол не ограничивается. Поэтому в РФС и РПЛ должны обсуждать реформы. Например, новый Кубок России привлек внимание. О нем говорят, хотя не все консервативные фанаты восприняли формат с первого сезона. Но куда идет Лига чемпионов? К новой системе, где будет больше центральных матчей. Статистика не врет – их смотрят чаще, чем рядовые.

Можно сделать турнир, где будет четыре игры «Торпедо» с «Факелом», но это не поможет. А вот четыре поединка «Зенита» и «Спартака» привлекают внимание. В Суперкубке победил Семак, в Кубке — Абаскаль, а потом была ничья с дракой. Некрасивое поведение, но яркое шоу. Системного подхода в футболе, чтобы рассказывать о крутых академиях, точно нет. Значит, надо ставить на зрелищность как магнит.

Главное, чтобы все разговоры о плей-офф не завершились сезоном на полтора года с перестановкой кругов местами. Нет смысла начинать весной и заканчивать осенью, ведь ключевой проблемой российского футбола ближайших лет станет изоляция при сокращении бюджетов. Когда нет денег, то маленькие клубы обречены, даже если перенести все матчи на отрезок с мая по октябрь во всех лигах.

Предлагать должны футбольные власти

Пока не представлен конкретный формат от РФС и РПЛ , не спешим топить против обычного чемпионата в пользу нового. Сложно придумать то, что не оставит за бортом аутсайдеров. А если стравливать москвичей, «Краснодар», «Ростов» и «Зенит», то нужна готовность претендентов. Дайте Семаку фору накануне второго этапа – понятно, что очки основной стадии не обнулятся, и интрига не появится даже после реформ.

К «Зениту» вопросов нет. Есть вопросы к уровню арбитров, на интерес зрителей влияют их ошибки. Медленно за поправками признают неудачу с «картой болельщика». И пока «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА не играют на все деньги, у Семака нет реального конкурента. Кроме него самого. Также важно уточнить, что сама по себе смена чемпиона не делает лигу лучше. Но интрига привлекает зрителей.