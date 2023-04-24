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Алаев оценил актуальность возможного изменения формата Премьер-Лиги

вчера, 13:57

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил слухи о возможном изменении формата РПЛ.

Вопроса смены формата РПЛ в повестке дня общего собрания лиги нет. В частных разговорах ряд клубов поднимает вопросы форматов Кубка и чемпионата, но нет единодушия. Я говорю о том, что необходимо этот диалог вести. Не по отдельности, а всем вместе собраться и обсудить за столом. С учётом того, что следующий сезон стартует довольно скоро, вряд ли стоит ожидать смены формата, но такая работа должна идти. Ключевая позиция здесь у клубов. Они должны определяться с тем, как играть. Главное: если какие-то изменения и производить, то так, чтобы был консенсус. Важно также учитывать договорённости с партнёрами и вещателем.

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:42
Когда появляется зуд,то можно использовать антигистаминное средство ФЕНИСТИЛ.
ABir
ABir
вчера в 21:57
Надо всем строить зимние стадионы с естественным газоном. Конечно трехмесячная зимняя пауза в российском футболе - это нонсенс
протон
протон
вчера в 19:59
"Очень удачный" кубковый формат привёл к тому, что тот же Урал был вынужден 4 раза за сезон играть со Спартаком и Ростовом, а в максимуме мог бы все 6. Офигенно, чо :)
112910415
112910415
вчера в 19:36
изложите предложения, пожалуйста
lotsman
lotsman
вчера в 19:09
Наворотят чего нибудь, что потом сами будут чертыхаться.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:13
Если стали об этом говорить - жди изменений!
zooveterinar
zooveterinar ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 17:51
Ну почему же,уважаемый извольте,имеется еще второе место,третье,есть другой формат,всем собраться,и перекрыть,газовые вентиля,а нашему населению,продавать газ,с 75%й скидкой,и вскоре новый чемпион появится!! Вот увидите,вся шляпа бразильская разбежится,в миг!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:05
Нормальный формат, 16 сильных клубов у нас все равно не набирается.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:38
Если честно, то по мне пусть лучше останется старый формат чемпионата в два круга.
Если кто хочет перчинки, то можно воссоздать кубок лиги и там уже экспериментировать.
Кстати кубок России надо тоже проводить по старой схеме, проиграл вылетаешь, а не устраивать цирк, в котором не разбираются даже футболисты, которые принимают в нём участие.
Giovanny
Giovanny
вчера в 15:17
Как бы не реформировали, спартак все равно чемпионом не станет.
dok66
dok66
вчера в 14:48
По сегодняшней ситуации формат РПЛ конечно не интересен для болельщиков . Когда чемпион известен заранее - это очень печально . Плей-офф из четырех команд , или "золотой матч" - конечно не самый лучший вариант , но хоть что-то .
альсато
альсато
вчера в 14:40
ничего менять не нужно, у нас и так все хорошо))))
ОПС
ОПС
вчера в 14:31
Из всего вышесказанного понятно, что ничего не изменится. А хотелось бы что то конкретного, с изменениями, которые пошли бы на пользу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:21
Ничего менять не надо, нужно просто навести порядок в нынешней...
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