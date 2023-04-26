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УЕФА хочет ввести потолок зарплат. Все европейские клубы поддержали решение

вчера, 12:02

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что организация хочет ввести полоток зарплат в Европе.

Все согласны с этим. Большие и маленькие клубы, команды, принадлежащие миллиардерам, все согласны. В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты взлетят, тогда конкурентный баланс станет проблемой. Все дело в ценности соревнования. Если пять клубов будут всегда побеждать, то какой в этом смысл.

Но это должно быть соглашение каждой лиги и УЕФА. Сейчас мы пришли к правилу, что после 2024 года можно будет тратить до 70% доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но этого недостаточно, потому что 70% от дохода 5 млрд — это много.

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Все комментарии
Дед-Рони
Дед-Рони
вчера в 21:09
Не помешало бы такие потолки ввести и в РПЛ. Когда такое конченное дно как кокорин получает 5 лямов, то это просто позор и плевок в лицо всей футбольной общественности
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:39
Зарплаты зарплатами, но премиальные никто не отменял!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:29
Это утопия. Игроки, это лицо клуба. Такие звезды как Месси, Роналду и дальше по списку, приходя в клуб, могут привести за собой потенциальных спонсоров клубу. В итоге клуб будет зарабатывать за счет футболистов, а у футболистов в свою очередь будет потолок зарплат из рамок которого они не выйдут. Это приведет к тому, что футболистам либо будут платить различными бонусами в обход оклада, либо подъемными.
протон
протон
вчера в 18:27
Шейхи это легко обойдут - "Аль-кебаб" купит условного Мбаппе, даст ему 50 млн в год, а потом игрока арендует "Ман Сити" с обязательством частично платить игроку зарплату, скажем 5 млн, а 45 он как и прежде будет получать от арабов. Это только одна из схем, то, что прямо на поверхности. В реальности куча способов есть, например небольшая зарплата, но некая арабская фирма заключает с игроком огромный рекламный контракт, и неважно что в той фирме пара человек числится, а про товар их никто не знает. Когда за клубами стоят государства, проблемой выплата дополнительных денег не станет, лазейку всегда найдут.
Dima ATC
Dima ATC ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:31
в НХЛ с этим не согласятся
L.Hamilton
L.Hamilton
вчера в 17:18
У кого это доход 5 млрд? Они обсуждают клубы или кошельки олигархов?
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:07
Идея хорошая и правильная. Вот только работать она будет только на бумаге, а на практике особо ничего не изменится, и богатые дядечки найдут сотню схем и способов, как доплатить игрокам сверх официальной зарплаты.
adekvat
adekvat ответ swed27 (раскрыть)
вчера в 14:47
К саудитам рванут Кристинка показала пример, бабки мешками играть не обязательно.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:24
Будет интересно посмотреть если это сделают. Может действительно вернется интрига
Даврон Караев
Даврон Караев
вчера в 14:08
Ну и здорово, все игроки перейдут в АФК, там арабские клубы хорошо платят
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:39
Это умерит аппетиты игроков.
альсато
альсато
вчера в 13:36
любой потолок зарплаты (во всех без исключения сфер экономики, в том числе и в соц. проектах) приведет к стагнации! (застою)
112910415
112910415
вчера в 13:10
отличное решение !
но исполняться не будет, разумеется
Сп62
Сп62
вчера в 13:03
Пока миром будет править капитализм, а значит работать рыночные отношения любые призывы их ограничить будут оставаться только призывами.
swed27
swed27
вчера в 12:39
Если такое решение будет принято многие откажутся играть в Европе
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:32
Это бесполезно. Богатые клубы просто будут платить в конвертах.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:25, ред.
Очень интересно будет посмотреть как это будет выглядеть и самое главное, - работать !?!
Появятся новые красивые дорогие конверты ✉️ с деньгами 💸 !??
Популизм и только. Ничего это предложение не решит глобально . Пока сами хозяева клубов и агенты не перестанут поднимать ценники на игроков.
dok66
dok66
вчера в 12:19
Правильное решение . А то гонка зарплат уже начинает переходить все мыслимые и немыслимые границы . Но все равно богатые клубы смогут найти лазейки для топовых игроков .
Gelious
Gelious
вчера в 12:17
какая разница, если шейхи подделывают доходы, а вы закрываете на это глаза? сити с псж просто позор футбола, убивают его
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:12
Всё правильно, так нужно было давно сделать, некоторым игрокам уже неинтересно играть и выигрывать титулы. Когда-то для, лет наверно 10 назад был ещё стимул попасть даже в групповой этап, чтобы получить несчастные 5-7 миллионов долларов, а сейчас за эти деньги что можно сделать для клуба? купить игрока? Наверно разве что можно бутсу с его ноги, уже ценники за 100млн, даже победа в ЛЧ много денег клубу не даст, копейки уже можно сказать, аж не интересно. Еврокубки сейчас интересны и нужны для таких клубов как: Днепр, Краснодар, Локомотив, Заря, Црвена, короче команды с маленьким бюджетом, им это поможет. Сейчас мотивация у игроков высокого уровня с большой зарплатой осталось дна, ЧМ либо ЧЕ, чисто для себя, ну и золотой мяч.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 12:06
Будет примерно так же как и с потолком цен на нефть которые ввёл запад и который Россия научилась преодолевать
Богатые клубы будут предлагать звёздам огромные подъёмные которые не входят в зарплату
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:05
А как на это будут реагировать футболисты?
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