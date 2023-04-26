УЕФА хочет ввести потолок зарплат. Все европейские клубы поддержали решение

Президент УЕФА рассказал, что организация хочет ввести полоток зарплат в Европе.

Все согласны с этим. Большие и маленькие клубы, команды, принадлежащие миллиардерам, все согласны. В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты взлетят, тогда конкурентный баланс станет проблемой. Все дело в ценности соревнования. Если пять клубов будут всегда побеждать, то какой в этом смысл.