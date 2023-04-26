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ГлавнаяНовостиДоговорные матчиРоссия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023

Футболисты «Салюта» и «СКА-Хабаровска» пожизненно отстранены от футбола

вчера, 17:14
СалютЛоготип футбольный клуб Салют (Белгород)3 : 1Логотип футбольный клуб СКА-Хабаровск-2СКА-Хабаровск-2Матч завершен

КДК РФС аннулировал результат матча 17-го тура Второй лиги между командами «Салют» и «СКА-Хабаровск-2» (3:1). «Армейцам» присуждено техническое поражение (0:3).

За организацию договорных поединков футболисты клуба из Хабаровска Денис Деркунский и Руслан Пидлисняк, игроки коллектива из Белгорода Джоси Дзауров, Зийадхан Маммадов, а также начальник «Ессентуков» Юсуп Магомедов пожизненно отстранены от любой футбольной деятельности.

Департамент защиты игры изучил данный вопрос. В заседании принимали участие практически все футболисты команд «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуки».

Четыре футболиста «армейцев» сотрудничали с департаментом игры. Сообщается, что от президента РФС Александра Дюкова получено заявление с требованием освободить от ответственности данных игроков.

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Источник: sport-express.ru Фото: Сайт dvnovosti.ru
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:46
Теперь жизнь четверки будет насыщенной.
морозз
морозз ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:48
Тогда это катастрофа и выхода нет! Это как выстрел в свою голову!
adekvat
adekvat
вчера в 21:43
Пусть ещё бабло людям вернут тем кто ставил на этот матч
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ морозз (раскрыть)
вчера в 20:53
Говорят, что рыба гниёт с головы.
морозз
морозз
вчера в 20:12
Это уголовно наказуемое деяние соответствующее преступному сговору…несущее материальный и имджевый урон третьим лицам! Реальный срок и огромный штраф, только такие действия позволят бороться с этим злом…уничтожающим наш футбол на корню!
52hhf8rf3qsb
52hhf8rf3qsb
вчера в 19:09
Это не наказание.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:01
А-а-а,попались,негодяи! Это вам не природными ресурсами между воюющими странами торговать...
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:00
Вторая лига по бюджету умирает, поэтому как могут выживают, никто же их не спонсирует, на стадионы ходят 2.5 человека, никому не интересно. То ли дело в Англии, вторая лига, иногда аншлаги собирает, поэтому им там и не нужны доги.
dok66
dok66
вчера в 18:59
И правильно , другим не повадно будет .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:59
Гордость распирает мою кашляющую, грудную клетку, за единичный случай несознательности некоторых футболистов, снишедших до такой серости, как договорнячок... А наказание и путь исправления споткнувшихся товарищей в гетрах, распрямляет мой хребет, тянет в стойку "Смирно" с шёпотом "Отче наш"!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:40
Тут попахивает уже уголовной статьей и реальным сроком, а будь моя воля и конфискацию добавил бы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:36
Правильно,нечего засорять футбол.
valt134
valt134
вчера в 18:35
2-я Лига-мелкая рыбёшка. Не с того конца начали. Начинать надо с «верхов». Но»верхи» у нас неприкасаемы. Владимир не даст соврать.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:31
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...
egrbu56pgpu3
egrbu56pgpu3
вчера в 18:26
Парни просто подзаработать решили, а с ними вот так жестоко.

Для тех кто в танке, это был сарказм.
ДСА
ДСА
вчера в 18:10
Когда хотят могут доказать.
Gahi
Gahi
вчера в 18:01
А как быть с остальными кто делал ставку на эти матчи и проиграл, от не справедливости спортивного результата ?
протон
протон
вчера в 17:59
не просто нужна- она есть. и у нас законы есть!!!! но их никто не исполняет так как люди поделились но попались., любое нарушение можно под статьи с махинациях и умышленно введение в заблуждение с целью обогащения притянуть. но этого не делают, зато украдешь " на кусок хлеба для сына или дочки" и сядешь лет на 7, и это не только в РФ. в Европе точно также. кто жил в Европе обычным человеком с европейского завода скажет также.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:35
Сурово они поступили с прощелыгами...
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