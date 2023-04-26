Футболисты «Салюта» и «СКА-Хабаровска» пожизненно отстранены от футбола

КДК РФС аннулировал результат матча 17-го тура Второй лиги между командами «Салют» и «СКА-Хабаровск-2» (3:1). «Армейцам» присуждено техническое поражение (0:3).
За организацию договорных поединков футболисты клуба из Хабаровска Денис Деркунский и Руслан Пидлисняк, игроки коллектива из Белгорода Джоси Дзауров, Зийадхан Маммадов, а также начальник «Ессентуков» Юсуп Магомедов пожизненно отстранены от любой футбольной деятельности.
Департамент защиты игры изучил данный вопрос. В заседании принимали участие практически все футболисты команд «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуки».
Четыре футболиста «армейцев» сотрудничали с департаментом игры. Сообщается, что от президента РФС Александра Дюкова получено заявление с требованием освободить от ответственности данных игроков.
Для тех кто в танке, это был сарказм.
Для тех кто в танке, это был сарказм.