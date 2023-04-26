Футболисты «Салюта» и «СКА-Хабаровска» пожизненно отстранены от футбола

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вчера, 17:14

КДК РФС аннулировал результат матча 17-го тура Второй лиги между командами «Салют» и « СКА -Хабаровск-2» (3:1). «Армейцам» присуждено техническое поражение (0:3).

За организацию договорных поединков футболисты клуба из Хабаровска Денис Деркунский и Руслан Пидлисняк, игроки коллектива из Белгорода Джоси Дзауров, Зийадхан Маммадов, а также начальник «Ессентуков» Юсуп Магомедов пожизненно отстранены от любой футбольной деятельности.

Департамент защиты игры изучил данный вопрос. В заседании принимали участие практически все футболисты команд « СКА -Хабаровск-2» и «Ессентуки».