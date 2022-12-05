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КДК рассмотрит попытку организовать договорной матч в юношеском футболе

вчера, 17:17

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит попытку организации договорного матча на детско‑юношеских соревнованиях команд на турнире в Санкт‑Петербурге.

На заседании комитета в среду будет рассмотрена попытка организации договорного матча в детско‑юношеском футболе. Ранее департамент защиты игры РФС в рамках противодействия договорным матчам провел служебное расследование относительно попытки оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В частности, речь идет о первенстве России среди команд спортивных школ среди игроков 2009 года рождения, которое было проведено 30 октября в Санкт‑Петербурге.

По итогам расследования документы были переданы в КДК РФС. Более детальную информацию смогу сообщить по итогам заседания комитета.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:24
Ну о чем там договариваться? Денег же на этом не поднимешь.
Гость
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