КДК рассмотрит попытку организовать договорной матч в юношеском футболе

Глава КДК РФС сообщил, что комитет рассмотрит попытку организации договорного матча на детско‑юношеских соревнованиях команд на турнире в Санкт‑Петербурге.

На заседании комитета в среду будет рассмотрена попытка организации договорного матча в детско‑юношеском футболе. Ранее департамент защиты игры РФС в рамках противодействия договорным матчам провел служебное расследование относительно попытки оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В частности, речь идет о первенстве России среди команд спортивных школ среди игроков 2009 года рождения, которое было проведено 30 октября в Санкт‑Петербурге.