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Катар подкупил игроков Эквадора, чтобы они проиграли в матче открытия ЧМ

вчера, 22:29
КатарЛоготип футбольный клуб Катар-:-Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадор20.11.2022 в 19:00 Не начался

Журналист и руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха сообщил, что Катар подкупил игроков сборной Эквадора, чтобы они проиграли в матче открытия чемпионата мира 2022 года.

Катар подкупил восемь футболистов сборной Эквадора, заплатив им 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли матч открытия чемпионата мира со сборной Катара. Счёт должен быть 1:0, гол забит во втором тайме. Пять катарских и эквадорских инсайдеров подтвердили это.

Мы надеемся, что это ложь. Мы надеемся, что это повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
сегодня в 07:17
Побегут многие..., которым незнакома история с голубями Ротшильда.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 07:13
Да фейк это, я думаю. Сейчас особо умные побегут ставки делать на Катар и обогатят букмекеров.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Izmar (раскрыть)
сегодня в 07:02
Нет дыма без огня. Но с Исламом шутки плохи. За такие фейки его живьём закопают...
Dima salev
Dima salev
сегодня в 07:00
Очередная утка с стороны запада. Они до конца хотели чтобы в Катаре не прошёл это турнир. Теперь хотят испортить чемпионат мира
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:39
Об этом стало известно, от остальных игроков сборной Эквадора, которые не попали в число восьми "счастливчиков"...))))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 06:20
Всем понятно что чемпионаты мира по футболу всегда с душком.Вспомнить хотя бы корейский чемпионат и как там за уши тащили хозяев или даже наш российский чемпионат.Не думаю что был подкуп игроков,букмекеры уже давно бы отреагировали.А то что была благосклонная жеребьевка для Катара и всех командам хозяевам мундиаля это не для кого не секрет.Выход Катара в стадию плей офф практически неизбежен и когда побеждать если не в матче с Эквадором.Скорее всего так и будет при очень благосклонном судействе и мотивиронности хозяев чемпионата.
ABir
ABir
сегодня в 05:55
Это очень серьезное обвинение, за которое надо отвечать. Хотя , когда туманные за что-нибудь отвечали?
112910415
112910415
сегодня в 04:59
это не выглядит невероятным ...
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 04:53
"Британского центра"

Дальше можно не читать. Сразу ясно, что там одна брехня.
tdsyk4vpq8n3
tdsyk4vpq8n3
сегодня в 02:36
Это однозначно самый коррупционный мундиаль, одно начало в ноябре говорит обо всём
РусБрянск
РусБрянск
сегодня в 00:57
Чувствую англичане готовятся крупному шухеру,скандал будет точно
Izmar
Izmar
сегодня в 00:48
Британец решил на фейке прославиться.
протон
протон
сегодня в 00:38
"Журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований."
Ну, человек из такой организации никогда в жизни врать не будет. Нет, само собой, шансы на это событие всегда есть, но не верится, что Катар сначала добился всеми правдами и неправдами(в том числе, и лежащими в конвертах) этого ЧМ, а потом так нагло и топорно решит кого-то подкупить на самом ЧМ. А тут британский центр так ловко вкидывает негативный фон, ведь даже если не подтвердится, то "осадочек всё равно останется"
протон
протон
сегодня в 00:37
Голкиперу Семенову предложили пропустить 4 гола в обмен на 100 000 рублей. Он с гневом отверг данное предложение и пропустил голы абсолютно бесплатно (с)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:19
В наше время всё возможно и уже ничему не удивляешься. Почему можно поверить этой информации ? Эквадор - чрезвычайно бедная страна, футболисты, соответственно, - не богачи, и будут рады любой лишней "копейке". А тут миллионы. Человек по своей натуре слаб, и когда ему предлагают хорошие деньги, может согласиться на всё что угодно. Эквадорцам всё равно ничего на чемпионате "не светит", поэтому могут подумать, как я.
Но это всего лишь моё предположение, основанное на жизненных реалиях, и тот же подкуп исключать нельзя. Дыма без огня не бывает.
Вопрос в другом: как об этом стало известно, и откуда получена информация? Мы же знаем этих инсайдеров - любителей жареного.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:14
Какой-то британский джамшуд Таха, член секты криша решил беспочвенно обвинять Эквадор в продажности.
Tostao
Tostao
вчера в 23:45
"Журналист и руководитель Британского центра... "
Всё сразу стало ясно.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 23:34, ред.
А, что ещё остаётся, первый ЧМ не летний (на моей памяти) финал которого за неделю до рождества (Католического) после финала ЧМ новый год, необычно и точно такого не будет, если Саудиты с Ираном и ОАЭ не подхватят идею
Gahi
Gahi
вчера в 23:28
Хотелось бы узнать истинного автора этого детектива под названием Катар - 2022 с первого дня избрания хозяев Ч.М. - 2022, всё идёт с нарастающим давлением на хозяев. Даже англичанам верблюды мешают спать, а впереди игра со сборной Ирана. Остаётся ждать появление кобры в номере англичан, которая и станет главным действующим лицом этого скандала.
vova505
vova505 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:22
Будем верить в лучшее ))
barcamilan
barcamilan ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 23:21
гном, оставь в покое шишанутого
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:15
Эквадор продажная каманда. Также они и Аргентине слили чтобы гном выйграл кубок Америки.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:13
Хитцльпергер Томас тоже недоволен Катаром...
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 23:09
100% 1-0 не будет,можно смело ставить
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Foxes (раскрыть)
вчера в 23:05
Лучше это чем Иран с Саудитами сойдутся и чемпионат отменят или перенесут
Ice van Reed
Ice van Reed ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 23:03
Дыма без огня не бывает ибо так открыто Букмекером никто ещё за всё время ЧМ что я помню не Фестивалил в открытую!!!
Foxes
Foxes
вчера в 23:03
И это за три дня до чемпионата мира.
vova505
vova505 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:01
Будем надеяться, что всё это ложь
Уверен, что ложь
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:01
"Англичанка" гадила,гадит и будет гадить.Это жне исторически подтверждено! Так что Катар проведёт в итоге "самый скандальный чемпионат в истории".Эти никому ничего не прощают,а уж бывшим своим подмандатным территориям...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 23:00
Если Катар и второе место не купил!!!
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