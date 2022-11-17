Катар подкупил игроков Эквадора, чтобы они проиграли в матче открытия ЧМ

Журналист и руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха сообщил, что Катар подкупил игроков сборной Эквадора, чтобы они проиграли в матче открытия чемпионата мира 2022 года.
Катар подкупил восемь футболистов сборной Эквадора, заплатив им 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли матч открытия чемпионата мира со сборной Катара. Счёт должен быть 1:0, гол забит во втором тайме. Пять катарских и эквадорских инсайдеров подтвердили это.
Мы надеемся, что это ложь. Мы надеемся, что это повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА.
Ну, человек из такой организации никогда в жизни врать не будет. Нет, само собой, шансы на это событие всегда есть, но не верится, что Катар сначала добился всеми правдами и неправдами(в том числе, и лежащими в конвертах) этого ЧМ, а потом так нагло и топорно решит кого-то подкупить на самом ЧМ. А тут британский центр так ловко вкидывает негативный фон, ведь даже если не подтвердится, то "осадочек всё равно останется"
Ну, человек из такой организации никогда в жизни врать не будет. Нет, само собой, шансы на это событие всегда есть, но не верится, что Катар сначала добился всеми правдами и неправдами(в том числе, и лежащими в конвертах) этого ЧМ, а потом так нагло и топорно решит кого-то подкупить на самом ЧМ. А тут британский центр так ловко вкидывает негативный фон, ведь даже если не подтвердится, то "осадочек всё равно останется"