Журналист и руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха сообщил, что Катар подкупил игроков сборной Эквадора, чтобы они проиграли в матче открытия чемпионата мира 2022 года.

Катар подкупил восемь футболистов сборной Эквадора, заплатив им 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли матч открытия чемпионата мира со сборной Катара. Счёт должен быть 1:0, гол забит во втором тайме. Пять катарских и эквадорских инсайдеров подтвердили это.