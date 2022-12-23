ФИФА не обнаружила признаков договорных матчей на чемпионате мира

ФИФА сообщила, что в 64 играх, сыгранных на чемпионате мира 2022 года в Катаре, нет признаков договорных матчей.
Целевая группа тщательно изучила все 64 матча, сыгранных на ЧМ-2022, чтобы выявить любые нарушения или попытки манипулирования игрой. Они внимательно следили за законными рынками ставок и проводили расследования в нескольких юрисдикциях, чтобы предотвратить любую угрозу договорных матчей. Целевая группа представила свой отчет и заявила, что таких случаев выявлено не было.
Вот бывает в жизни так,
Наперёд все знаешь цифры.
Это был договорняк,
Англосаксы безпринципны.
Англия - США ДОГОВОРНЯК ГОЛИМЫЙ..... самый верный момент был в конце игры у Кейна, но на повторе из-за ворот чётко видно, что он преднамеренно бьёт головой именно на вынос, чтобы не дай бог, в ворота не залетел мяч, так что... пусть ФИФА заткнется, вернее ее заткнут если чЁ
Вот бывает в жизни так,
Наперёд все знаешь цифры.
Это был договорняк,
Англосаксы безпринципны.
Англия - США ДОГОВОРНЯК ГОЛИМЫЙ..... самый верный момент был в конце игры у Кейна, но на повторе из-за ворот чётко видно, что он преднамеренно бьёт головой именно на вынос, чтобы не дай бог, в ворота не залетел мяч, так что... пусть ФИФА заткнется, вернее ее заткнут если чЁ