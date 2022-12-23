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ФИФА не обнаружила признаков договорных матчей на чемпионате мира

сегодня, 19:47

ФИФА сообщила, что в 64 играх, сыгранных на чемпионате мира 2022 года в Катаре, нет признаков договорных матчей.

Целевая группа тщательно изучила все 64 матча, сыгранных на ЧМ-2022, чтобы выявить любые нарушения или попытки манипулирования игрой. Они внимательно следили за законными рынками ставок и проводили расследования в нескольких юрисдикциях, чтобы предотвратить любую угрозу договорных матчей. Целевая группа представила свой отчет и заявила, что таких случаев выявлено не было.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
сегодня в 21:09
После каждого финала идут слухи договорняе, куплено и т.д. Все уже! Аргентина чемпион и это нужно принять. А фифа давно продажная?
Futurista
Futurista
сегодня в 20:39, ред.
Почти 200 тысяч французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ с Аргентиной...в связи с "продажным судейством"...когда Месси забивал третий гол, на поле находились 13 футболистов сборной Аргентины – двое игроков выскочили за линию, чтобы отпраздновать забитый мяч, но поторопились....
cska1948
cska1948 ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 20:37
Скорее всего так и есть. Но меня смущает, что четвертьфинал аргентинцев и финал с их участием, по драматургии похожи как братья близнецы. В четвертьфинале и финале соперники Аргентины как по команде, в конце основного времени вспыхивают на мгновение, а затем вновь угасают. А в серии пенальти и голландцы, и французы не забивают по два пенальти. Слишком много совпадений, которые наводят на размышления...
shlomo
shlomo
сегодня в 20:33
Ну НУуу

Вот бывает в жизни так,
Наперёд все знаешь цифры.
Это был договорняк,
Англосаксы безпринципны.

Англия - США ДОГОВОРНЯК ГОЛИМЫЙ..... самый верный момент был в конце игры у Кейна, но на повторе из-за ворот чётко видно, что он преднамеренно бьёт головой именно на вынос, чтобы не дай бог, в ворота не залетел мяч, так что... пусть ФИФА заткнется, вернее ее заткнут если чЁ
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:30
Хороший значит был ЧМ.
d8qn9gqtav7b
d8qn9gqtav7b ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 20:20
Всё прошло хорошо, но зато было много сюрпризов!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 20:17, ред.
Ну ещё бы ФИФА у себя выявила подвох организованный Инфантино!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 20:05
Финал точно был недоговорным... Мартинес подтвердил... Золотой перчаткой...
Elliada
Elliada
сегодня в 19:51
Аргентина чемпион!
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