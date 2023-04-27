Имя Пеле внесли в словарь португальского языка

Имя легендарного бразильского футболиста Пеле появилось в португальском словаре как синоним слова «лучший».
В сообщении фонда имени Пеле в соцсетях сообщается:
Он — баскетбольный Пеле. Она — Пеле в теннисе. Выражение, которое уже использовалось для обозначения лучшего в своём деле, увековечено на страницах словаря! Вместе мы вошли в историю и вписали имя короля футбола в наш португальский словарь. Пеле означает «лучший»!
Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.
Ну а ,что касается баскетбола или тенниса , там поклонники вообще не поймут у них свои кумиры, а многие из них даже футбол возможно и не смотрели.
Зачем "огород" городить, что то кому то навязывать - лучший ; худший, у людей может быть и своё мнение.
А Пеле это Пеле ! , вот и всё.
Ну а ,что касается баскетбола или тенниса , там поклонники вообще не поймут у них свои кумиры, а многие из них даже футбол возможно и не смотрели.
Зачем "огород" городить, что то кому то навязывать - лучший ; худший, у людей может быть и своё мнение.
А Пеле это Пеле ! , вот и всё.