Имя Пеле внесли в словарь португальского языка

Имя легендарного бразильского футболиста появилось в португальском словаре как синоним слова «лучший».

В сообщении фонда имени Пеле в соцсетях сообщается:

Он — баскетбольный Пеле. Она — Пеле в теннисе. Выражение, которое уже использовалось для обозначения лучшего в своём деле, увековечено на страницах словаря! Вместе мы вошли в историю и вписали имя короля футбола в наш португальский словарь. Пеле означает «лучший»!