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Имя Пеле внесли в словарь португальского языка

вчера, 10:59

Имя легендарного бразильского футболиста Пеле появилось в португальском словаре как синоним слова «лучший».

В сообщении фонда имени Пеле в соцсетях сообщается:

Он — баскетбольный Пеле. Она — Пеле в теннисе. Выражение, которое уже использовалось для обозначения лучшего в своём деле, увековечено на страницах словаря! Вместе мы вошли в историю и вписали имя короля футбола в наш португальский словарь. Пеле означает «лучший»!

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:20
Трудиться на износ на футбольном сайте,напрягаясь в нравоучениях и исходя теоретическими измышлениями по части тактики и стратегии оного,это точно не моё! Для реализации своей серьёзности и дееспособности есть иные виды человеческой деятельности.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:07
Написанное вами - напрасный труд.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:49, ред.
Вот надо подхватить португальский почин и вводить новые и новые слова в футбольный обиход!
Даешь футбольную Феню!
А то по фене ботать можно, а тонко и не для чужих ушей, сказать футбольную тонкость - рот прикрывают пальцами на поляне...)
Gahi
Gahi
вчера в 16:41
Возможно в Португалии решили что в спорте слово лучший заменить именем Пеле, в футболе это может быть понятно всем болельщикам футбола. А вот в других видах спорта есть свои кумиры, которые понятны только им как лучший из всех. Главное чтобы их в Португалии не противопоставляли друг другу он хороший, а ты лучший!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:36
Имя Роналду планируется внести в "Мировой словарь ненормативной лексики португальского языка". Синоним "капризный,склочный,скандальный,жадный, нарцисс",в любом сочетании.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:29
Ага. С ударением на "е".
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:27
Роналду против.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:25
У Пеле миллионы поклонников по всему миру, они и так считают его лучшим, для многих он и так Король футбола. Но Пеле блистал много лет назад и для нынешнего поколения это уже история. Многие имеют свои предпочтение в футболе.
Ну а ,что касается баскетбола или тенниса , там поклонники вообще не поймут у них свои кумиры, а многие из них даже футбол возможно и не смотрели.
Зачем "огород" городить, что то кому то навязывать - лучший ; худший, у людей может быть и своё мнение.
А Пеле это Пеле ! , вот и всё.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:00
"Лучший" на португальском?... Ну, готовьтесь - сейчас вас Морган просвятит кто лучший .. А-ха-ха-ха..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:43
Внесли так внесли, играл лучше других - пусть пока будет "лучшим"!
Futurista
Futurista
вчера в 11:43, ред.
Интересно...вот у нас например слово "Шумахер" негласно давно внесено в словарь устного русского языка)...до сих пор остаётся именем нарицательным для особых типов на дороге...
Elliada
Elliada
вчера в 11:28
Ну давайте еще сделайте, как в фильме "Диктатор" 2012 года, половину слов замените на "Пеле". К чему вообще это сделали? Или в португальском языке слово "Пеле" короче слова "лучший"??? Сомневаюсь, что это приживется и люди будут употреблять в речи.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 11:09, ред.
«Исключительный, несравненный, уникальный» - особенно к кофе Пеле подходит)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:08
Если честно, то даже не знаю как на такое реагировать.
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