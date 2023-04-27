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«Челси» потерял шансы на выход в Лигу чемпионов в этом сезоне

вчера, 08:48

«Челси» на своём поле проиграл «Брентфорду» в матче 33-го тура АПЛ (0:2).

Подопечные Фрэнка Лэмпарда занимают 11-е место в чемпионате Англии, имея в активе 39 очков после 32 сыгранных поединков. «Синие» потеряли даже теоретические шансы на выход в Лигу чемпионов, отставая за 6 игр до конца сезона от идущего на 4-й строчке «Манчестер Юнайтед» на 20 баллов.

«Синие» в последний раз не участвовали в ЛЧ в сезоне 2018/19. В 2021 году клуб выиграл главный еврокубковый турнир.

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Все комментарии
Дед-Рони
Дед-Рони
вчера в 20:00
Они скорее вылетят в пердив
mlcfwok
mlcfwok ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:19
Скорее МС забьет 4+
pjrdyc6gquw8
pjrdyc6gquw8
вчера в 13:11
А кто то ещё надеялся на ЛЧ?
До ЛЧ 20 очков, до зоны вылета 10 очков.
Тут надо праздновать когда Челси спасётся от вылета.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:52
Лишь бы честь сохранили, вот отпорят МС 21 мая и реабилитируются в глазах болел)
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:15
Ну хоть успели выиграть лч
протон
протон
вчера в 11:07
Плавно превращаются в крепкий середняк. Как и было до Абрашки. Теперь с ностальгией можно листать архивы при Абрамовиче
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:03
Страшный сон 😴. Абрамович и Грановская в ужасе 😱.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:43
Челси теперь может смотреть ЛЧ по телевизору.
Elliada
Elliada
вчера в 10:37
В ЛЕ попасть тоже шансов нет. В следующем сезоне еврокубки пройдут без Челси
adekvat
adekvat
вчера в 10:28
Наглядный пример для Англичан в различии Россиян от пиндосов, кто строит, а кто разрушает.
Gahi
Gahi
вчера в 09:45
Всё познаётся в сравнении, одни создают а другие ломают.
112910415
112910415
вчера в 09:38
испытания, по слухам, закаляют !
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:37
Рома их проклял. До его прихода Челси пол-века был без чемпионства, теперь аристократы снова станут теми, кем они были до Абрамовича.
За адекватность
За адекватность
вчера в 09:32
Ну надо же...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:11
Да ладно,а мы наивные думали,Челси будет чемпионом!! Какая лч,им бы в чемпионшип не вылететь!!
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:10
Вранье шансы есть )
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 09:07
Ничего себе а у них оказывается еще шансы были
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:04
Челси потерял все что только можно... упал ниже плинтуса...
ДСА
ДСА
вчера в 08:51
Это они потеряли теоретические шансы, а практические шансы они давно уже потеряли.
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