«Челси» потерял шансы на выход в Лигу чемпионов в этом сезоне

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вчера, 08:48

«Челси» на своём поле проиграл «Брентфорду» в матче 33-го тура АПЛ (0:2).

Подопечные Фрэнка Лэмпарда занимают 11-е место в чемпионате Англии, имея в активе 39 очков после 32 сыгранных поединков. «Синие» потеряли даже теоретические шансы на выход в Лигу чемпионов, отставая за 6 игр до конца сезона от идущего на 4-й строчке «Манчестер Юнайтед» на 20 баллов.