«Челси» потерял шансы на выход в Лигу чемпионов в этом сезоне

«Челси» на своём поле проиграл «Брентфорду» в матче 33-го тура АПЛ (0:2).
Подопечные Фрэнка Лэмпарда занимают 11-е место в чемпионате Англии, имея в активе 39 очков после 32 сыгранных поединков. «Синие» потеряли даже теоретические шансы на выход в Лигу чемпионов, отставая за 6 игр до конца сезона от идущего на 4-й строчке «Манчестер Юнайтед» на 20 баллов.
«Синие» в последний раз не участвовали в ЛЧ в сезоне 2018/19. В 2021 году клуб выиграл главный еврокубковый турнир.
До ЛЧ 20 очков, до зоны вылета 10 очков.
Тут надо праздновать когда Челси спасётся от вылета.
До ЛЧ 20 очков, до зоны вылета 10 очков.
Тут надо праздновать когда Челси спасётся от вылета.