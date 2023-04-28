В РФС прокомментировали информацию о возможном сотрудничестве с Мажичем

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал слухи о возможном назначении Милорада Мажича на пост главы судейского комитета.
Называются разные фамилии, но есть спекуляции, а есть факт. Он заключается в том, что глава судейского корпуса — Павел Юрьевич Каманцев. Как усиливать свою команду — его прерогатива. Если от него будут предложения, их будет рассматривать президент РФС.
Как по мне, так от них не всё зависит, а против ветра идти себе дороже.
Вопрос надо решать системно.
Как по мне, так от них не всё зависит, а против ветра идти себе дороже.
Вопрос надо решать системно.