В РФС прокомментировали информацию о возможном сотрудничестве с Мажичем

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главы судейского комитета.

Называются разные фамилии, но есть спекуляции, а есть факт. Он заключается в том, что глава судейского корпуса — Павел Юрьевич Каманцев. Как усиливать свою команду — его прерогатива. Если от него будут предложения, их будет рассматривать президент РФС .