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В РФС прокомментировали информацию о возможном сотрудничестве с Мажичем

вчера, 10:56

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал слухи о возможном назначении Милорада Мажича на пост главы судейского комитета.

Называются разные фамилии, но есть спекуляции, а есть факт. Он заключается в том, что глава судейского корпуса — Павел Юрьевич Каманцев. Как усиливать свою команду — его прерогатива. Если от него будут предложения, их будет рассматривать президент РФС.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:27
Вопрос с судьями сложный.
Как по мне, так от них не всё зависит, а против ветра идти себе дороже.
Вопрос надо решать системно.
pomor45
pomor45
вчера в 18:03
Какой Мажич? И так реализация ни к чёрту.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:12, ред.
Судей обучать надо а не глав искать...
Гость
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