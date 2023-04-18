Генсек РФС: «УЕФА не хочет, чтобы мы уходили. И РФС не хочет уходить»

Генеральный секретарь РФС рассказал о том, как продвигаются переговоры с УЕФА по вопросу возвращения к международным соревнованиям.

Мы ведём переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов. Они идут тяжело. Переговоры проходили в Лиссабоне. Как они прошли? Всё, как и до Лиссабона. Длинные переговоры, которые идут постоянно. УЕФА не хочет, чтобы мы уходили. И РФС не хочет никуда уходить. Но, тем не менее, для РФС важны восстановление и игра клубов, юношеских сборных и, естественно, первой сборной. Очевидно, Чеферин не сказал ничего нового с марта 2022 года.

Чем заменить турнир CAFA? Играми сборной. Ведутся ли переговоры с Камеруном? Повторюсь, заменим играми сборной. Много с кем ведутся переговоры. Скажешь, что ведётся — ценник вырастет. Скажешь, что договорились, а это не случится. Потом будут говорить: ну вот же, сообщали.