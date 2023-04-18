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Генсек РФС: «УЕФА не хочет, чтобы мы уходили. И РФС не хочет уходить»

вчера, 20:42

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, как продвигаются переговоры с УЕФА по вопросу возвращения к международным соревнованиям.

Мы ведём переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов. Они идут тяжело. Переговоры проходили в Лиссабоне. Как они прошли? Всё, как и до Лиссабона. Длинные переговоры, которые идут постоянно. УЕФА не хочет, чтобы мы уходили. И РФС не хочет никуда уходить. Но, тем не менее, для РФС важны восстановление и игра клубов, юношеских сборных и, естественно, первой сборной. Очевидно, Чеферин не сказал ничего нового с марта 2022 года.

Чем заменить турнир CAFA? Играми сборной. Ведутся ли переговоры с Камеруном? Повторюсь, заменим играми сборной. Много с кем ведутся переговоры. Скажешь, что ведётся — ценник вырастет. Скажешь, что договорились, а это не случится. Потом будут говорить: ну вот же, сообщали.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:22
Получается, что наш футбол в невесомости.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 00:39
Ну и сидите в дупе лет десять.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 23:58
)))
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 23:27, ред.
"Переговоры проходили в Лиссабоне. Как они прошли? Всё, как и до Лиссабона". Проверка харизмы. Бросьте кубинки. Четыре единицы. Критический промах)
youtomee
youtomee ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 23:25
у вас может не будет, а у РФС будет
pomor45
pomor45
вчера в 22:38
Митрофанушка - засланный казачок от УЕФА. Его главная задача никуда не уходить и исправно платить взносы.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:57
Да не ужели не понятно этим митрофанам ..., что у нас с гей-европой уже ни когда ни чего вместе не будет . Только время тянут и опять за нос водят , как по минским соглашениям .
Сп62
Сп62
вчера в 21:55
Всё зависит не от РФС и УЕФА. Всё зависит от СВО. И все разговоры в пользу бедных.
dok66
dok66
вчера в 21:45
Так не может продолжаться вечно . Россия будет играть во всех турнирах УЕФА ! Однако это подсказывает вся история России .
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:43
"Чем заменить турнир CAFA? Играми сборной." А что его еще заменять нужно? Так игроки же у нас уставшие от нагрузок после сезона на космических скоростях. Хотя на мой сугубо субъективный взгляд, большая нагрузка на наших мастеров пешеходного стиля только в их зарплатных ведомостях, ну или если угодно в суммах получаемых по контракту. "Мы ведём переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов. Они идут тяжело." Да что Вы говорите Максим Львович..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:43
Это типа: "Тише едешь дольше в кабинете сидишь?"
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:31
Как собака на сене.
Держат на поводке, а толку?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:27
Мутит воду. Отлуп от УЕФА получен нами по всем фронтам месяца два назад, когда наши чиновники скопом ездили упрашивать (унижаться) по поводу какого-никакого участия в "чём-нибудь".
По этой причине никакие переговоры с УЕФА с той поры не велись и не ведутся.
Надо г-ну Митрофанову что-то ответить на вопрос журналиста, вот и ответил... Чтобы только тот отстал от него.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:52
Погодите. А УЕФА какая польза? Мы им взносы платим или че? Наоборот обычно происходит, выплаты за продвижение в турнире. Нашим-то понятно, "деняк дай"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:48
УЕФА и хочется и колется...
протон
протон
вчера в 20:48
- алло, УЕФА? хотите, чтобы мы остались?
- кто это?
- всё, пока.

Скорее так:
- алло, УЕФА?
- да!
- спасибо, до свидания!!
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