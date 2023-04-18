В РФС сделали заявление после отказа России от участия в турнире CAFA

В службе коммуникаций РФС назвали причины отказа сборной России от участия в турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA).

Российский футбольный союз принял решение не участвовать в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии. Мы благодарны организаторам турнира за приглашение и продолжаем сотрудничество с центральноазиатскими футбольными федерациями по широкому спектру направлений.

Решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды. Решение обусловлено сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России по футболу.