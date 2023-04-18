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В РФС сделали заявление после отказа России от участия в турнире CAFA

вчера, 23:22

В службе коммуникаций РФС назвали причины отказа сборной России от участия в турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA).

Российский футбольный союз принял решение не участвовать в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии. Мы благодарны организаторам турнира за приглашение и продолжаем сотрудничество с центральноазиатскими футбольными федерациями по широкому спектру направлений.

Решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды. Решение обусловлено сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России по футболу.

Участие в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии рассматривалось в качестве одного из вариантов для игр национальной команды в июне. РФС продолжает переговоры с рядом федераций по организации товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА. О соперниках и датах будет объявлено после достижения договорённостей.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:04
Похоже на правду. Из-за турнира, который не принесёт никаких дивидендов, ломать графики проведения матчей внутреннего чемпионата нет смысла.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:31
Ну, в принципе то, что и так уже мертво, умереть не может. Была надежда на возрождение футбола в России, но «умные» люди решили, что надо прогнуться, поэтому чуда не стоит ждать.
A.S.A
A.S.A ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:31
Алекс, доброй ночи! Раз уж все интересуются призами, тогда и я спрошу.....в марте занял второе местов группе Яшина....ждать ли мне приз или в Узбекистан вы уже не будите отправлять призы?
протон
протон
вчера в 23:29
То усталость футболистов мешает, то Суперфинал Кубка России. Скользкие отмазы, господа из РФС.
Гость
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