Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

Крымские клубы могут включить в состав Второй лиги без членства в РФС

вчера, 21:17

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможности принятия крымских клубов в российский чемпионат.

Крымские клубы в составе РФС? Во‑первых, мы ждём решения по Второй лиге. Решение, наверное, мы на следующей неделе будем выносить на рассмотрение исполкома. Плюс эта инициатива должна поступить.

Говорят много чего. В ФНЛ опытные коллеги, они понимают требования по лицензированию РФС. Плюс есть спортивный принцип. Во Вторую лигу попадают клубы, выигравшие третий‑четвёртый дивизионы, плюс призёры. Наверное, этот принцип должен соблюдаться.

Принятие крымских клубов означает, что мы уже не будем в УЕФА? Если мы принимаем их членами РФС, то может быть. Но взять, например, крымские любительские и детские команды — они участвуют в разных соревнованиях, которые проводятся в том числе и на территории России.

Во Вторую лигу нельзя взять клубы, не включив их в РФС? Почему? У нас многие клубы не являются членами РФС. И участвуют в наших соревнованиях.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В РФС сделали заявление после отказа России от участия в турнире CAFA
Вчера, 23:22
Генсек РФС: «УЕФА не хочет, чтобы мы уходили. И РФС не хочет уходить»
Вчера, 20:42
«Севастополь» в ближайшее время отправит документы для лицензирования в РФС
Вчера, 18:49
В «Рубине» из Ялты подтвердили допуск к лицензированию РФС
12 апреля
РФС отозвал лицензию у «Ессентуков»
12 апреля
4 команды из Крыма будут допущены к лицензированию РФС
11 апреля
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:21
Ответ очевиден. РФС ещё надеется на благополучное решение "конфликта" в Украине, в результате которого наши клубы могут быть допущены к участию в официальных футбольных международных мероприятиях.
Учитывая, что Крым ВСЕМИ, кроме нас, признаётся территорией Украины, включение крымских клубов в состав РФС означает автоматическое исключение Российского футбольного союза из ФИФА со всеми вытекающими негативными последствиями.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:57
Да,слов нет просто.Ну ждите терпилы с моря погоды,коли нет смелости принять решение.
протон
протон
вчера в 23:17
Ловкий ход, если УЕФА начнёт докапываться, всегда есть ответ - эти клубы не члены РФС. Этот трюк должен особенно понравиться Крымским клубам. Дали возможность Золушке полюбоваться на бал под окнами дворца. Очередное Соломоново решение от РФС.
Ironigor
Ironigor ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 22:38
А вы наверное тоже не в курсе кому принадлежит Крым или тоже ждун ??!
stanichnik
stanichnik ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 22:38
Доброго Здоровья Кевин!
Митрофанов типичный представитель чиновничьего аппарата, заняв по блату тепленькое местечко сидит и ждет директивы сверху или коллегиальные постановления, а сам боится проявить инициативу или принять ответственное решение, как бы чего не вышло, чтобы потом не отвечать или того хуже не лишиться хлебного, теплого местечка.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:24
Короче пока Сам не даст распоряжение, толку не будет.
Dinamo
Dinamo ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:02
Всё дело в том, что все эти Митрофановы далеко не глупые люди, и им не расскажешь сказки, как вам, и кому принадлежит данный субъект.

Ну, включат они завтра, а осенью выключать будем?
Toho
Toho
вчера в 21:49
Просто черти. Мало того и Шахтер нужно создавать настоящий Донецкий и тоже в РФС.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:48, ред.
Всё что говорит генеральный секретарь РФС Митрофанов , это открытый саботаж и неприятие Крыма как субъекта России . А это есть статья и судебное разбирательство . Признание Митрофанова и верхушки РФС, как иноагентами .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:41
Как это "могут"?
А могут и не могут?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:32
Всё руководство РФС в окопы !(((
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:30
Что значит без членства в РФС ???
РФС, - наша хата с краю, ничего не знаю !?!(((
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 