Крымские клубы могут включить в состав Второй лиги без членства в РФС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможности принятия крымских клубов в российский чемпионат.
Крымские клубы в составе РФС? Во‑первых, мы ждём решения по Второй лиге. Решение, наверное, мы на следующей неделе будем выносить на рассмотрение исполкома. Плюс эта инициатива должна поступить.
Говорят много чего. В ФНЛ опытные коллеги, они понимают требования по лицензированию РФС. Плюс есть спортивный принцип. Во Вторую лигу попадают клубы, выигравшие третий‑четвёртый дивизионы, плюс призёры. Наверное, этот принцип должен соблюдаться.
Принятие крымских клубов означает, что мы уже не будем в УЕФА? Если мы принимаем их членами РФС, то может быть. Но взять, например, крымские любительские и детские команды — они участвуют в разных соревнованиях, которые проводятся в том числе и на территории России.
Во Вторую лигу нельзя взять клубы, не включив их в РФС? Почему? У нас многие клубы не являются членами РФС. И участвуют в наших соревнованиях.
Митрофанов типичный представитель чиновничьего аппарата, заняв по блату тепленькое местечко сидит и ждет директивы сверху или коллегиальные постановления, а сам боится проявить инициативу или принять ответственное решение, как бы чего не вышло, чтобы потом не отвечать или того хуже не лишиться хлебного, теплого местечка.
Митрофанов типичный представитель чиновничьего аппарата, заняв по блату тепленькое местечко сидит и ждет директивы сверху или коллегиальные постановления, а сам боится проявить инициативу или принять ответственное решение, как бы чего не вышло, чтобы потом не отвечать или того хуже не лишиться хлебного, теплого местечка.