Крымские клубы могут включить в состав Второй лиги без членства в РФС

Генеральный секретарь РФС рассказал о возможности принятия крымских клубов в российский чемпионат.

Крымские клубы в составе РФС ? Во‑первых, мы ждём решения по Второй лиге. Решение, наверное, мы на следующей неделе будем выносить на рассмотрение исполкома. Плюс эта инициатива должна поступить.

Говорят много чего. В ФНЛ опытные коллеги, они понимают требования по лицензированию РФС . Плюс есть спортивный принцип. Во Вторую лигу попадают клубы, выигравшие третий‑четвёртый дивизионы, плюс призёры. Наверное, этот принцип должен соблюдаться.

Принятие крымских клубов означает, что мы уже не будем в УЕФА ? Если мы принимаем их членами РФС , то может быть. Но взять, например, крымские любительские и детские команды — они участвуют в разных соревнованиях, которые проводятся в том числе и на территории России.