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ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гендиректор «Ахмата» может стать представителем клубов РПЛ в исполкоме РФС

вчера, 19:16

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать представителем клубов РПЛ в исполкоме РФС.

По информации источника, функционер является главным кандидатом. В данный момент в руководящем органе из Российской Премьер-Лиги находятся президент ЦСКА Евгений Гинер, председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев.

В мае 2022 года Айдамирова называли одним из возможных кандидатов на должность президента РПЛ, но в итоге пост занял Александр Алаев после единогласной поддержки клубов.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 12:16
А кто же в Ахмат тогда вместо него,с ним было надежно и спокойно
drug01
drug01
вчера в 19:22
Главное чтобы была польза для футбола....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:18
Это их осознанный выбор...
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