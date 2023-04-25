Гендиректор «Ахмата» может стать представителем клубов РПЛ в исполкоме РФС

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вчера, 19:16

Генеральный директор «Ахмата» может стать представителем клубов РПЛ в исполкоме РФС .

По информации источника, функционер является главным кандидатом. В данный момент в руководящем органе из Российской Премьер-Лиги находятся президент ЦСКА Евгений Гинер, председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев.