Гендиректор «Ахмата» может стать представителем клубов РПЛ в исполкоме РФС

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать представителем клубов РПЛ в исполкоме РФС.
По информации источника, функционер является главным кандидатом. В данный момент в руководящем органе из Российской Премьер-Лиги находятся президент ЦСКА Евгений Гинер, председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев.
В мае 2022 года Айдамирова называли одним из возможных кандидатов на должность президента РПЛ, но в итоге пост занял Александр Алаев после единогласной поддержки клубов.