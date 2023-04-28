В ЦСКА оценили слухи об интересе европейских клубов к Чалову и Дивееву

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о возможном интересе к футболистам «армейцев» Фёдору Чалову и Игорю Дивееву со стороны европейских клубов.
Что касается интереса к Чалову и Дивееву из Европы, то сейчас, по моей информации, его нет. Но я не удивлюсь, если нашими игроками кто-то заинтересуется — всё-таки это футболисты сборной.
Да и вообще скажу чтобы поехать в ТОП-Чемпионат, и Дивею, и Чалову надо, во-первых - отказаться от жирных контрактов, как это принято в РФ, а во-вторых - пахать как папа Карло в каждом матче (пример Хвичи). Смогут?
Да и вообще скажу чтобы поехать в ТОП-Чемпионат, и Дивею, и Чалову надо, во-первых - отказаться от жирных контрактов, как это принято в РФ, а во-вторых - пахать как папа Карло в каждом матче (пример Хвичи). Смогут?
грустно от этого как раз
грустно от этого как раз
Не интересуются, значит причина вброса...
Может обратят внимание.
Не интересуются, значит причина вброса...
Может обратят внимание.