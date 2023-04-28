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В ЦСКА оценили слухи об интересе европейских клубов к Чалову и Дивееву

вчера, 14:12

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о возможном интересе к футболистам «армейцев» Фёдору Чалову и Игорю Дивееву со стороны европейских клубов.

Что касается интереса к Чалову и Дивееву из Европы, то сейчас, по моей информации, его нет. Но я не удивлюсь, если нашими игроками кто-то заинтересуется — всё-таки это футболисты сборной.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:08
Да никому сейчас не нужны наши игроки в Европе. И дело даже не в футбольных талантах. Европейцы сами себя загнали русофобской пропагандой в эту ситуацию. Сейчас для них любой российский игрок - это токсичный актив. Разве что в Турции нашим можно попробовать себя. Но уровень турецких игроков плюс-минус равен нашим.
Да и вообще скажу чтобы поехать в ТОП-Чемпионат, и Дивею, и Чалову надо, во-первых - отказаться от жирных контрактов, как это принято в РФ, а во-вторых - пахать как папа Карло в каждом матче (пример Хвичи). Смогут?
FenixSL
FenixSL ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:45
когда ничего не происходит, от скуки и не такое сделаешь
FenixSL
FenixSL
вчера в 18:44
всё-таки это футболисты сборной

грустно от этого как раз
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:03
Чтото не особо верится, что они покинут пределы родины, тут и закончат !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:59
Нет интереса, вот и ладненько, когда будет, будет и разговор))).
pomor45
pomor45
вчера в 17:53
Бездействующей сборной.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:46
Если нет естественного интереса - создадим искусственный!)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:47
Не бывает дыма без огня.
Не интересуются, значит причина вброса...
Может обратят внимание.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:34
С какого перепуга целый гендир начал комментировать слухи???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:33, ред.
Щас на Австралии Нейрон подымется....
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