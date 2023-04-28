В ЦСКА оценили слухи об интересе европейских клубов к Чалову и Дивееву

Генеральный директор ЦСКА прокомментировал слухи о возможном интересе к футболистам «армейцев» и со стороны европейских клубов.

Что касается интереса к Чалову и Дивееву из Европы, то сейчас, по моей информации, его нет. Но я не удивлюсь, если нашими игроками кто-то заинтересуется — всё-таки это футболисты сборной.