Агент Малкома и Клаудиньо высказался о будущем игроков

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о возможном переходе игроков в клубы из Европы летом.
Посмотрим на «Зенит» в концовке чемпионата России, пока не время об этом говорить.
Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о возможном переходе игроков в клубы из Европы летом.
Посмотрим на «Зенит» в концовке чемпионата России, пока не время об этом говорить.
Всем уже понятно что Зенит станет чемпионом. Я об этом ещё перед началом чемпионата писал
Всем уже понятно что Зенит станет чемпионом. Я об этом ещё перед началом чемпионата писал
В Зените знают что зарплату больше чем в Зените им другие клубы не предложат
В Зените знают что зарплату больше чем в Зените им другие клубы не предложат