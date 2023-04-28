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Агент Малкома и Клаудиньо высказался о будущем игроков

вчера, 09:14

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о возможном переходе игроков в клубы из Европы летом.

Посмотрим на «Зенит» в концовке чемпионата России, пока не время об этом говорить.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:43, ред.
Навёл курсором на "Клаудиньо"...выскочил неизвестный тип....ещё и улыбается....
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:43
Никуда не денутся, останутся с Зените!
112910415
112910415
вчера в 11:43
агент рассыпает тонкие намёки ...
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Shupshup (раскрыть)
вчера в 11:27
Латиноамериканцы и южноамериканцы не приостанавливают контракты. Приостанавливали только игроки из европы
Малком и Клаудиньо теперь граждане России и я уверен на 100% что они не будут приостанавливать контракт с Зенитом
Shupshup
Shupshup ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 11:17
Приостановить контракт, УЕФА разрешило
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Shupshup (раскрыть)
вчера в 10:58
Как они могут уйти бесплатно, если у них контракт с Зенитом по моему до 2027 года
qeuru2enuvw4
qeuru2enuvw4
вчера в 10:44
У этих ребят где бабло дают, там и будущее
Шуnя771
Шуnя771 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 10:39, ред.
Теоретически с Вами согласен, но на практике это ведущие игроки и любые агенты держат на контроле своих подопечных, а те в свою очередь их информируют в подробностях и то, что непонятно (или нейтрально) для игроков, для ушлых агентов иногда кладезь... Как сказал один агент, клуб это тот же пчелиный улей и лезть туда надо в хорошую погоду и только по необходимости......
Практика показывает, что подобные разговоры на пустом месте не начинаются... Посмотрим как дальше будут развиваться события.

Что касается:
"...В Зените знают что зарплату больше чем в Зените им другие клубы не предложат...", в данной ситуации отношений Европы и российского футбола, это не имеет значения, посмотрите сколько игроков ушло из РПЛ в Европу и не на более высокие гонорары.... Для Зенита сейчас важнее будет удержать проверенных, качественных игроков, чем тянуть лотерею по новым...
Поэтому мой затертый экспертный диван говорит, что вышеупомянутые персонажи и их агент в новых контрактах, а может и в действующих (через пункты о премиальных...) отожмут углеводороды от спонсора...)
ДСА
ДСА
вчера в 10:32
Зенитовские контракты всё равно им больше никто не предложит.
Shupshup
Shupshup ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 10:27
Могут бесплатно уйти, поэтому давят про повышении ЗП
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:05
Что может предложить Зенит игрокам у которых действующие контракты? Обычно переговоры начинаются за пол года до окончания контракта
В Зените знают что зарплату больше чем в Зените им другие клубы не предложат
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:57
Тонкий намёк на повышение зарплаты .
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:42
Темнит агент, не хочет раньше времени подымать ажиотаж.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 09:41
Наверное он имел ввиду, что предложит Зенит на будущее этим игрокам, а заодно дал понять, что на его товар якобы есть спрос и тариф надо поднять (заодно и себя в уме держит) Короче дал намёк...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:37
Странный ответ агента. Зачем смотреть на Зенит в конце сезона?
Всем уже понятно что Зенит станет чемпионом. Я об этом ещё перед началом чемпионата писал
e7gq22ewkxvj
e7gq22ewkxvj
вчера в 09:31
Зенит хочет сэкономить на их зарплатах
Гость
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