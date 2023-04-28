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Защитник «Црвены Звезды» может продолжить карьеру в «Краснодаре»

вчера, 11:42

Защитник Страхинья Еракович может перейти из «Црвены Звезды» в «Краснодар».

«Быки» предложили сербскому клубу 9 миллионов евро, «красно-белые» согласились. Сам футболист не стремится играть в РПЛ, он хочет изучить другие варианты продолжения карьеры. Если таковых не окажется, то летом он, вероятно, все-таки перейдет в российский клуб. У футболиста также есть предложения из Азии, арабских лиг и США.

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:32
Офицеры, молчать!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:29
Куда смотрит Спартак!
Центральный защитник. 7 млн. на трансфере, 22 года....
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:22
Может, но не хочет.... новость ни о чем.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:57
Очень интересно будет посмотреть на него у Быков.
Гость
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