Защитник «Црвены Звезды» может продолжить карьеру в «Краснодаре»

Защитник Страхинья Еракович может перейти из «Црвены Звезды» в «Краснодар».
«Быки» предложили сербскому клубу 9 миллионов евро, «красно-белые» согласились. Сам футболист не стремится играть в РПЛ, он хочет изучить другие варианты продолжения карьеры. Если таковых не окажется, то летом он, вероятно, все-таки перейдет в российский клуб. У футболиста также есть предложения из Азии, арабских лиг и США.
Центральный защитник. 7 млн. на трансфере, 22 года....
Центральный защитник. 7 млн. на трансфере, 22 года....