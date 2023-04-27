Семь футболистов покинут «Спартак». Пятеро из них легионеры

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вчера, 22:25

Выбирайте, с кем стоит попрощаться.

Мацей Рыбус, 33 года

Контракт у Рыбуса еще на год. С радостью посидит на лавке в Москве с хорошей зарплатой. Но какой смысл оставлять игрока, если у него три конкурента, Тавареш, Хлусевич и Классен? Каждый из латералей намного моложе. Поляк темнит, отвечая на вопрос о будущем, ведь прекрасно понимает, что с ним могут расстаться. Вряд ли у «Спартака» теперь такая политика выплат, как была при Федуне. Рыбус не играет в основе, не входит в планы наставника. Значит, это лишний игрок в заявке. От него ждали большего, когда забирали у «Локомотива». Думали, пригодится опыт, но просчитались.

Виктор Мозес, 32 года

Турки и англичане присматриваются к Мозесу. Тренер «Спартака» нашел другие сочетания в атаке. Жаль, что Виктор получил сложную травму на старте сезона и до сих пор не пришел в себя. Нравилась идея с парой форвардов Соболевым и Промесом, а также нигерийцем как «десяткой». Ромб мог сработать, Мозес смещался бы на правый фланг, добавляя к предсказуемости Денисова знакомые мягкие подачи в штрафную площадь. Но теперь футболист, который не раскрыл до конца атакующий потенциал в «Спартаке», может уйти. Зарплата у Виктора немаленькая, а возрастной легионер на скамейке это нерациональная ставка.

Максимилиано Кофрие, 26 лет

До сих пор на контракте, надо принимать решение. Кофрие играет в основе французского середняка Лиги 1. Не должно быть проблем с прощанием. Если «Спартак» сам не сорвет переговоры, то аренда превратится в выкуп контракта. И это правильное решение для двух сторон. У «красно-белых» без Кофрие хватало в истории угловатых защитников. А у Абаскаля не такой выход в атаку, как был у предыдущих наставников москвичей. Кофрие оказался странной ставкой в стиле Урунова. Дешевый игрок из середняка, который мог бы в теории заиграть. Но бельгиец не справился и ошибался. С ним нужно прощаться.

Алекс Крал, 24 года

В этом случае потеряют деньги. Не привыкать, ведь исход легионеров обернулся для «Спартака» солидными убытками. Крал, который тонет в Бундеслиге вместе с «Шальке», подумывает о приостановлении контракта с «красно-белыми». Но лучше клубу и агенту футболиста найти общий язык. Москвичам важно получить хоть какие-то деньги за дорогого новичка, который в РПЛ не вернется. Айртон, Понсе и Тиль подарили компенсацию, а Крала нельзя отпускать бесплатно через год, когда завершится его нынешний контракт. Жаль лишь, что футболист в такой плохой форме. Рыночная стоимость обвалилась, хотя в момент перехода в «Спартак» за Крала тоже существенно переплатили.

Никита Чернов, 27 лет

В конкурсе объятий выиграет, но в борьбе с «Зенитом» ставка на Дуарте, Чернова, Маслова и Джикию – самоубийство. Никита не тянул на основу ЦСКА . Не тянет для игры в старте «Спартака». Хвалим его за старания, но это как если бы «Зенит» подписал Евгеньева после «Динамо». Если Роман чудит в защите «Крыльев Советов», то поступал бы аналогично даже в обороне чемпионов. А у «Спартака» защита в опорной зоне и на флангах не организована так, как у Семака. Разовые ошибки Чернова и компании вредят сильнее. Какой смысл оставлять Никиту в заявке, если в резерве логичнее держать игроков значительно моложе? Понятно, что спроса не будет, как на Литвинова, но Чернов не стал Жиго для «Спартака». Предсказуемый исход отношений.

Михаил Игнатов, 22 года

Аналог Магуайра для «Спартака», только моложе, на другой позиции и ему сильнее доверяет главный тренер, чем тен Хаг англичанину. Игнатов часто в основе, по сыгранным минутам он одиннадцатый. Но в чем сила этого футболиста? Видим желание Абаскаля доверять молодым спартаковцам, что похвально. Михаил выпадал из игры куда чаще, чем получалось удачно ткнуть мяч в сторону напарника. На месте Игнатова мог в ближайшем будущем заиграть Мозес, но поскольку есть сомнения, что нигериец хочет оставаться, то логичнее искать в атаку «Спартака» футболиста моложе, с лучшей мотивацией и сильнее, чем Михаил. Для шустрого Зиньковского оскорбительно, что у него не получилось забрать игровое время Игнатова.

Шамар Николсон, 26 лет

Бальде, Соболев и Промес – вероятная тройка в атаке на новый сезон, а Шамар лишний форвард. Николсон жаловался через агента, что ему мало доверяют. Что ж, вышел против «Ахмата» на тайм и не помог. «Торпедо», «Сочи» и «Уралу» тоже не забил. Николсон не делает разницу. Четыре голевых участия в РПЛ есть даже у Игнатова, но только безумный фанат «Спартака» будет топить за Михаила в основе. Если молодой россиянин может уйти в аренду, например, набираться опыта в Самару, то для Шамара выходом из ситуации является прощание. Пусть лучше Мелешин выходит и ошибается, чем недовольный ямаец. В идеале надо найти человека, который сильнее и Бальде, и Николсона. Но если не получится, то прощаться нужно с Шамаром. Сенегалец более универсальный, Соболев может играть в центре, а Кейта и Промес на флангах. Ямаец ничего, кроме мощи, не предлагает.

Символичный список. Здесь крайний защитник команды, где на флангах осенью играли два хавбека. Центральные защитники из состава, где отчаялись и доверяли Мевле. Центральный нападающий команды, которая результативная, но безалаберная впереди в сложных матчах. Тогда не могут найти меткий удар, количество не переходит в качество. Также здесь плеймейкер Игнатов, который словно плохая копия Бакаева. И заодно отражение состояния академии «Спартака», на которую Федун потратил миллиарды, не получив людей для основы сборной России и «красно-белых». Абаскалю не хватает внимания к мелочам, а его команде точечного усиления. Но для начала надо определиться с теми, кто покинет «Спартак».