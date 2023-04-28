«Факел» в гостях обыграл «Динамо»

«Динамо» проиграло «Факелу» (0:2) в матче 25-го тура РПЛ.
На 49-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе. На 61-й минуте Гонгадзе с пенальти оформил дубль.
«Динамо» идёт на 6-м месте (39 очков), «Факел» занимает 14-е место (21 очко).
Болельщиков Факела с победой в "историческом матче"!
Всё равно остаюсь верным болельщиком Динамо, только хотелось бы видеть игроков бело-синих в новой форме, без "золотых чемпионских звёзд". Простите пацаны, но это не ваши звёзды, это звёзды ветеранов, которые может быть выйдут в матче Сталинградского Динамо и московского Спартака. Болейте за своих, а не против чужих!
Болельщиков Факела с победой в "историческом матче"!
Всё равно остаюсь верным болельщиком Динамо, только хотелось бы видеть игроков бело-синих в новой форме, без "золотых чемпионских звёзд". Простите пацаны, но это не ваши звёзды, это звёзды ветеранов, которые может быть выйдут в матче Сталинградского Динамо и московского Спартака. Болейте за своих, а не против чужих!
После такой игры и результата нужно настоять болельщикам чтобы весь состав хозяев со своим тренерским штабом остались на уборку стадиона и почистили его до блеска. А гостям респект за желание одержать победу и игру что они показали. И у них есть все основания попрощаться и сказать - Москва-Воронеж, не догонишь....
После такой игры и результата нужно настоять болельщикам чтобы весь состав хозяев со своим тренерским штабом остались на уборку стадиона и почистили его до блеска. А гостям респект за желание одержать победу и игру что они показали. И у них есть все основания попрощаться и сказать - Москва-Воронеж, не догонишь....
Были, правда, два эпизода с забитыми голами (отменёнными), но комментировать их в данный момент трудно, надо пересматривать, сейчас никакого желания нет, потом как-нибудь..
В остальной же своей части, матч в значительной мере получился достаточно типичной картинкой для всего текущего сезона у Динамо заметный территориальный, а нередко и игровой, перевес, но беспомощность
в позиционной атаке и потеря очков там, где этих потерь либо могло не быть, либо- как сегодня- не должно было быть.
Но главное, пожалуй, в том, что команда практически не развивается, это проявляется всё заметнее, а сегодня проступило особенно рельефно.
Проблемы, характерные для её игры в первой половине сезона, после перерыва не преодолены, а скорее усугубляются.
Вроде и не сказать, что всё совсем тухло.
Эпизодами проблёскивают некие намёки на убедительную игру, но во внятную, чёткую речь эти намёки никак не хотят перетекать и тенденцией категорически не становятся.
Станут ли - это вопрос, к ответу на который игра команды никак пока не приближает, но который мы вправе ждать прежде всего от ТШ.
Только вот имеется одна закавыка.
У нас в стране - так уж она устроена - слишком многие неравнодушны ко всякого рода юбилеям, праздникам и прочим "красным дням календаря".
И только лишь по этой причине сегодняшний результат легко может для ТШ Динамо не остаться без последствий, если не в ближайшие дни, так чуть позже.
Йокановичу сегодняшнего могут банально не простить..
Были, правда, два эпизода с забитыми голами (отменёнными), но комментировать их в данный момент трудно, надо пересматривать, сейчас никакого желания нет, потом как-нибудь..
В остальной же своей части, матч в значительной мере получился достаточно типичной картинкой для всего текущего сезона у Динамо заметный территориальный, а нередко и игровой, перевес, но беспомощность
в позиционной атаке и потеря очков там, где этих потерь либо могло не быть, либо- как сегодня- не должно было быть.
Но главное, пожалуй, в том, что команда практически не развивается, это проявляется всё заметнее, а сегодня проступило особенно рельефно.
Проблемы, характерные для её игры в первой половине сезона, после перерыва не преодолены, а скорее усугубляются.
Вроде и не сказать, что всё совсем тухло.
Эпизодами проблёскивают некие намёки на убедительную игру, но во внятную, чёткую речь эти намёки никак не хотят перетекать и тенденцией категорически не становятся.
Станут ли - это вопрос, к ответу на который игра команды никак пока не приближает, но который мы вправе ждать прежде всего от ТШ.
Только вот имеется одна закавыка.
У нас в стране - так уж она устроена - слишком многие неравнодушны ко всякого рода юбилеям, праздникам и прочим "красным дням календаря".
И только лишь по этой причине сегодняшний результат легко может для ТШ Динамо не остаться без последствий, если не в ближайшие дни, так чуть позже.
Йокановичу сегодняшнего могут банально не простить..