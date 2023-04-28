«Факел» в гостях обыграл «Динамо»

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вчера, 21:58

«Динамо» проиграло «Факелу» (0:2) в матче 25-го тура РПЛ .

На 49-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе. На 61-й минуте Гонгадзе с пенальти оформил дубль.

«Динамо» идёт на 6-м месте (39 очков), «Факел» занимает 14-е место (21 очко).