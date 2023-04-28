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«Факел» в гостях обыграл «Динамо»

вчера, 21:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Динамо» проиграло «Факелу» (0:2) в матче 25-го тура РПЛ.

На 49-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе. На 61-й минуте Гонгадзе с пенальти оформил дубль.

«Динамо» идёт на 6-м месте (39 очков), «Факел» занимает 14-е место (21 очко).

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Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 08:08
День рождение - грустный праздник
альсато
альсато
сегодня в 04:39
пора бы уже заканчивать с этой "хиромантией"..., а то уже и печень болит, и сердечко пошаливает))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:59
Юбилейный апрель прям огонь....
6 игр - 1 победа....
Сейчас 5 игр подряд в Москве...думаю в 5-ке лидеров финишируют.....но...не более...
У Смолова в этом году...7 игр - 1 гол...и тот с пенальти....после игры с Пари НН...на 96-й минуте...
С Юбилейным тренером наверняка попрощаются....
Даже не верится...что ещё год назад...в апреле...эта команда могла обойти Зенит в таблице...и претендовала на чемпионство....что то пошло не так...

Удачи и с Юбилеем (без сарказма)...!!!!!!
ABir
ABir
сегодня в 03:08
Скорее всего накануне в Динамо нормально отпраздновали юбилей а на игре сушняк замучил.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 00:53
А что тут удивительного? Попробуйте с утра начать пить и посмотрим, как вы вечером будете в футбол играть :)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:47, ред.
Почитал комментарии и подумал, а почему, собственно, "Динамо" должно было сегодня обязательно отпраздновать победу; только потому, что юбилей ? И почему "Факел" должен был обязательно проиграть: только потому, что у соперника круглая дата ? Футболисты гостей тоже дорожат своим именем, и заранее подымать белы ручки ( белый флаг ) ох как не хотелось. Они профессионалы и получают хорошие деньги, а потому результату я нисколько не удивился.
По техническим причинам матч посмотреть не удалось, поэтому ограничусь общими фразами.
Михалыч 54
Михалыч 54
вчера в 23:40
Почему-то все пишут, что Динамо проиграло. Я считаю, что этот матч заслуженно выиграл воронежский Факел, показав волю к победе. С победой вас, соседи!
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:39
Это значит, что слабых команд в Чемпионате России Нет...
баск
баск ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
Это точно, атмосфера была суперская, мало с чем сравнимая (до 24.02)..
У парней горели глаза, они были счастливы, стояли горой друг за друга, и им даже во снах не снилось уходить из Динамо, причём лички игроков в Динамо весьма далеки от рекордных, и даже крупных в РПЛ.

Многие из них не встретят больше ничего подобного.
Но хорошие вещи обычно длятся недолго, и это грустно конечно..
makkie
makkie
вчера в 23:22, ред.
Сочувствую болельщикам Динамо.
Проигрывать в такой день - вдвойне обидно и немыслимо. Уж Спартак миллион раз портил юбилейные даты домашними фиаско, так что нам это знакомо...

А сегодня, похоже, был классический матч, показавший отношение игроков к главному тренеру. Йоканович не тянет Динамо. При нём нет никакого прогресса, всё натужно и безыдейно. Хотя состав у Динамо крепкий, и способен решать гораздо более серьёзные задачи.

Пожелаю выкарабкаться из этой ямы и пригласить грамотного коуча!
А Факел молодцы - первая гостевая победа в РПЛ, да еще в таком матче для соперника.
witynchik
witynchik
вчера в 23:13
Яшин в гробу перевернулся
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:12
Жуть,на своем поле проиграть,да еще в свой праздник!
Dinamo
Dinamo ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:09
СораДник, повторю одну вещь (это моё личное мнение, никому не навязываю): этот сезон с точки зрения спортивной составляющей не имеет абсолютно никакого значения. Но смотря на весь этот ужас, на деградирующих не по дням Фомина с Захой, на поведение Шунина со Скопой, на внутренние конфликты, уход главного человека в медиа -пространстве из клуба, становится до слёз обидно, что мы потеряли просто невероятно прекраснейшую атмосферу в коллективе. Фактически, вот прямо сейчас на наших глазах эта команда умерла. Их уже ничего не спасёт. Вместе. Они уйдут и заиграют в других клубах. И будут класть в ворота Динамо, как это бывает обычно. Но этой команде больше не жить, она закончилась. Спасибо руководству за очередные качели, за подаренную надежду и её убийство, за классного специалиста на посту ГТ, за грамотную трансферную политику, за прекрасный юбилей.
Не знаю, кто в мире выковал первый клинок, но предполагаю, что он был болельщиком Динамо…
Zak11
Zak11
вчера в 23:08
Опозорились конечно знатно.... Даже жалко Динамо
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:55
Неожиданный результат прямо скажем. Опростоволосились динамовцы на свой юбилей.
баск
баск ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:45
Он лечится без конца, хрустальный оказался
zooveterinar
zooveterinar ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:45
Рад видеть Вас дорогой,где пропадали,не видно было,на просторах соккера?!! А земляки,да поздравили,так поздравили,с днем рождения москвичей😂🤣🤣
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:42
Тут любой, кто хоть немного разбирается в футболе, определит, что виноват Шварц. Перед началом сезона из команды ушли (шутка-ли?) сразу 7(!!1адин) игроков основы! Кем играть? Этот немецкий проходимец просто загубил наш молодняк! Каждый день Шварц вместо тренировок с Гертой звонками деконструировал Захаряна и Тюкавина, и в кого они превратились? Великому сербскому специалисту давно надо было сплюнуть на это всё и уйти с высоко поднятой головой, а он всё продолжает сглатывать… Поражение от аутсайдера на юбилей читалось, ещё когда немецкий шарлатан сливал серебро в весёлых разгромах, что так нравилось птенцам шварца!
И вообще мне 318288123 лет, поэтому я лучше вас знаю.
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
вчера в 22:38
Матч не видел, но Динамо, похоже уж много дней празднует... Факелу респект и удачи!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:34
Был уверен в победе Факела. Динамо уж очень плох нынче.
баск
баск
вчера в 22:32, ред.
Проиграть в таком матче, да ещё дома - это сюр конкретный.

Были, правда, два эпизода с забитыми голами (отменёнными), но комментировать их в данный момент трудно, надо пересматривать, сейчас никакого желания нет, потом как-нибудь..

В остальной же своей части, матч в значительной мере получился достаточно типичной картинкой для всего текущего сезона у Динамо заметный территориальный, а нередко и игровой, перевес, но беспомощность
в позиционной атаке и потеря очков там, где этих потерь либо могло не быть, либо- как сегодня- не должно было быть.

Но главное, пожалуй, в том, что команда практически не развивается, это проявляется всё заметнее, а сегодня проступило особенно рельефно.
Проблемы, характерные для её игры в первой половине сезона, после перерыва не преодолены, а скорее усугубляются.

Вроде и не сказать, что всё совсем тухло.
Эпизодами проблёскивают некие намёки на убедительную игру, но во внятную, чёткую речь эти намёки никак не хотят перетекать и тенденцией категорически не становятся.
Станут ли - это вопрос, к ответу на который игра команды никак пока не приближает, но который мы вправе ждать прежде всего от ТШ.

Только вот имеется одна закавыка.
У нас в стране - так уж она устроена - слишком многие неравнодушны ко всякого рода юбилеям, праздникам и прочим "красным дням календаря".
И только лишь по этой причине сегодняшний результат легко может для ТШ Динамо не остаться без последствий, если не в ближайшие дни, так чуть позже.
Йокановичу сегодняшнего могут банально не простить..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:32
Кто ожидал такого результата?
Gahi
Gahi
вчера в 22:22, ред.
В такой день болельщики хозяев поля ожидали продолжение праздника который они безусловно заслужили своей поддержкой команду. Но у футболистов и тренерского штаба "Динамо" не нашлось аргументов против веселой игры команды как "Факел" и забить хотя бы один гол.

После такой игры и результата нужно настоять болельщикам чтобы весь состав хозяев со своим тренерским штабом остались на уборку стадиона и почистили его до блеска. А гостям респект за желание одержать победу и игру что они показали. И у них есть все основания попрощаться и сказать - Москва-Воронеж, не догонишь....
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:20
Факел поздравил со столетним юбилеем клуб Динамо !)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:15, ред.
Груз ответственности давил - давил и... придавил. Я же говорил в предыдущем комментарии, что показуха с ретро формой добром не кончится...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
Полностью согласен с тобой . Московских команд уж очень много и пусть другие города будут представлены в РПЛ . Тем более Воронеж , где люди ходят на футбол. А еще на подходе Калининград и иже с ним...
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:11
Шикарно обделались в столетие!
Сп62
Сп62
вчера в 22:09
Почему не играет Лаксальт? В прошлом сезоне был один из лучших.
АлексАлекс
АлексАлекс ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:09
Сегодня, как и с Педо болельщиков из Воронежа было лучше слышно намного, при том, что играли в Москве.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:09
Спасибо любимый клуб за подаренные сегодня эмоции в Матче столетия!(((
Болельщиков Факела с победой в "историческом матче"!
Всё равно остаюсь верным болельщиком Динамо, только хотелось бы видеть игроков бело-синих в новой форме, без "золотых чемпионских звёзд". Простите пацаны, но это не ваши звёзды, это звёзды ветеранов, которые может быть выйдут в матче Сталинградского Динамо и московского Спартака. Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
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