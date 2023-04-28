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«Тоттенхэм» избежал поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 00:10
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 33-го тура АПЛ (2:2).

Джейдон Санчо вывел гостей вперед на 7-й минуте. Маркус Рэшфорд удвоил преимущество команды на 44-й. Педро Порро на 56-й минуте отыграл один из мячей, а вернул равенство на табло Хын-Мин Сон на 79-й.

После игры «шпоры» занимают 5-ю позицию (54 пункта), «дьяволы» расположились на одну строчку выше (60 очков).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:32
Хорошая игра получилась. Надежды оправдались.
alexgurzan
alexgurzan ответ Пргиллиаегоилд (раскрыть)
сегодня в 12:04
Добрый день. Исправил.
Пргиллиаегоилд
Пргиллиаегоилд
сегодня в 11:39
Здравствуйте. Вам, как модератору, видно, что я в кп не участвую. Спрашивается, зачем мне очки?! И где же тут флуд? Комментарий был в тему. Рона обвиняли в неудачах мю. Я не прав? Отмените жëлтую?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:13
Вести в счете 2-0 и не удержать победу,непонятная игра команды МЮ.
47n9ertzekmw
47n9ertzekmw
сегодня в 07:34
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 07:19
    Классный матч получился......
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 06:57
    Дьявола рано поверили в Победу...
    qhser37qwvd9
    qhser37qwvd9
    сегодня в 06:49
    А у меня вопрос.
    Почему «шпоры» в таблице набирают пункты, а «дьяволы» очки?
    В чём круче считать?
    протон
    протон
    сегодня в 06:44
    Эта ничья - бездарная потеря 2 очков может дорого стоить МЮ. Ливерпуль вполне может обойти в конце турнира на одно очко
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 06:39
    Хороший матч получился.... и правильно что очки поделили
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:22
    весь диапазон эмоций у болельщиков обеих команд !
    ekrcffezb7rk
    ekrcffezb7rk
    сегодня в 03:03
    Жалко, что дьяволы не порвали их как недавно сороки
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 02:15
    Хороший боевой матч выдали команды. Шпоры молодцы, что нашли в себе силы отыграться.
    8rzbfgjvdd6s
    8rzbfgjvdd6s
    сегодня в 02:05
    МЮ как всегда, а шпорам респект!
    mss8v4kk6dpn
    mss8v4kk6dpn
    сегодня в 02:04
    Хорошая заруба получилась)
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 00:58, ред.
    В этой игре можно сказать что команды сыграли два разных тайма в первом доминировали гости Манчестер Юнайтед и забили два гола а могли и больше. А вот во втором тайме все изменилось да наоборот, теперь хозяева команда Тоттенхэма заиграли так что стала создавать моменты у ворот гостей сначала забили первый гол, а затем и сравняли счёт в этой игре. Что повлияло на такие два разных тайма, возможно плакат в руках у болельщиков хозяев после 0-2, где было написано "Дэниэл Леви Аут". Но второй тайм стал для болельщиков хозяев поля хорошим настроением от того что их любимая команда смогла сровнять счёт. Но справедливости ради нужно отметить и гостей которые не использовали во втором тайме свои моменты. Один только момент у Фернандеша большого стоит где он попал в перекладину из 5 метров в пустые ворота. Так что не забиваешь ты забьют тебе как гласит футбольная аксиома. Удачи всем и хорошего настроения.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:34, ред.
    Какой красавец Санчо положил..., гол - конфета.
    Тонкий, интеллектуальный игрок Тен Хагу достался..., только голландец нихрена не знает, чё с ним делать.

    И да ..., в Манчестере снег пойдёт - Рашфорд левой забил.

    P.S. Ну и победитель в номинации кикс апреля в АПЛ - Бруну Фернандеш.
    PP.SS. По матчу в целом. МЮ сегодня в своём репертуаре: плыл, плыл..., и у берега утонул.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 00:21
    Шикарный первый тайм и отвратительный второй тайм, видимо слова Фабио Капелло оказались пророческими!!!
    Гость
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