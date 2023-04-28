«Тоттенхэм» избежал поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 33-го тура АПЛ (2:2).
Джейдон Санчо вывел гостей вперед на 7-й минуте. Маркус Рэшфорд удвоил преимущество команды на 44-й. Педро Порро на 56-й минуте отыграл один из мячей, а вернул равенство на табло Хын-Мин Сон на 79-й.
После игры «шпоры» занимают 5-ю позицию (54 пункта), «дьяволы» расположились на одну строчку выше (60 очков).
Тонкий, интеллектуальный игрок Тен Хагу достался..., только голландец нихрена не знает, чё с ним делать.
И да ..., в Манчестере снег пойдёт - Рашфорд левой забил.
P.S. Ну и победитель в номинации кикс апреля в АПЛ - Бруну Фернандеш.
PP.SS. По матчу в целом. МЮ сегодня в своём репертуаре: плыл, плыл..., и у берега утонул.
Тонкий, интеллектуальный игрок Тен Хагу достался..., только голландец нихрена не знает, чё с ним делать.
И да ..., в Манчестере снег пойдёт - Рашфорд левой забил.
P.S. Ну и победитель в номинации кикс апреля в АПЛ - Бруну Фернандеш.
PP.SS. По матчу в целом. МЮ сегодня в своём репертуаре: плыл, плыл..., и у берега утонул.