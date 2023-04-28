«Тоттенхэм» избежал поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 00:10

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 33-го тура АПЛ (2:2).

Джейдон Санчо вывел гостей вперед на 7-й минуте. Маркус Рэшфорд удвоил преимущество команды на 44-й. Педро Порро на 56-й минуте отыграл один из мячей, а вернул равенство на табло Хын-Мин Сон на 79-й.

После игры «шпоры» занимают 5-ю позицию (54 пункта), «дьяволы» расположились на одну строчку выше (60 очков).