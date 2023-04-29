Топы Серии А борются за Сперцяна, игрок сборной Парагвая – в «Спартаке». Летние трансферы в РПЛ

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сегодня, 12:49

Клубы нацелились на легионеров.

Некоторые российские клубы уже начали готовиться к открытию летнего трансферного окна и приступили к поиску усиления. Рассказываем, кто может подписать контракт с ЦСКА , «Спартаком», какие новые подробности вокруг Эдуарда Сперцяна.

«Спартаку» нужен еще один парагваец

Москвичи вышли на полузащитника аргентинского «Расинга» Матиаса Рохаса. Дошло до того, что в Южную Америку собирается отправиться спортивный директор «красно-белых» Пол Эшуорт – там он посмотрит и на других потенциальных новичков команды. В клубе подробностей по этому поводу не дали – вот что сказал глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов:

«Спартак» работает над поиском усиления. Представители спортивного блока просматривают кандидатов, в том числе и лично. Пол Эшуорт как спортивный директор будет просматривать новичков, но конкретизировать географию его командировок я не буду.

Что касается Рохаса – футболист с 2019 года играет за сборную Парагвая, в тот же период оказался в составе «Расинга». В предыдущем сезоне забил 5 мячей и отдал 4 ассиста в 17 матчах, а в текущем чемпионате имеет в активе 6 голов за 11 встреч первенства.

Изначально хавбек выступал на позиции «десятки» — и, вероятно, как раз по этой причине «Спартак» заинтересовался им. Все-таки Михаил Игнатов крайне нестабилен, а Виктор Мозес пропустил большую часть нынешнего сезона. Из идеи с Бальде в роли «десятки» ничего не вышло. Но загвоздка в том, что на протяжении последних сезонов Матиас сместился на фланги и переквалифицировался из диспетчера в завершителя атак. Так что и полноценным решением для дефицитной позиции он вполне может не стать.

ЦСКА поборется за Отавио

Но не за полузащитника «Порту», а за левого защитника «Вольфсбурга». В немецком коллективе латераль с лета 2019 года, активно подключается к атакам – в этом сезоне отдал 5 результативных передач за 25 матчей Бундеслиги.

В системе Владимира Федотова латералям отводится довольно активная роль. На правый фланг успели приобрести Милана Гайича – и он регулярно выходит в старте. Да и слева есть Мойсес Барбоза, довольно активный футболист, а потому поиск еще одного игрока на эту позицию непонятен. С другой стороны, Мойсес в последнее время перешел в центр обороны – и если Федотов собирается оставить за ним это амплуа, все встает на свои места.

Важной деталью в переговорах является тот факт, что действующий контракт Пауло с клубом истекает предстоящим летом. По слухам, подписывать новое соглашение 28-летний бразилец не собирается – так что «армейцы» могут заполучить его в качестве свободного агента. К слову, есть и другие претенденты на защитника – катарский «Аль-Садд», «Бернли» и «Мальорка».

Ахметов недоволен временем в «Краснодаре»

Экс-полузащитнику ЦСКА тяжело было зарабатывать игровое время в «Краснодаре» — на старте сезона он почти не выходил на поле. Ударный отрезок пришелся на конец осени – тогда на тот момент главный тренер коллектива Александр Сторожук начал ставить Ахметова на фланги, и футболист за 7 матчей чемпионата перед зимней паузой забил гол и отдал 2 ассиста.

Ильзату не повезло, что зимой у «быков» сменился наставник – вместо Сторожука команду возглавил Владимир Ивич, который успел заработать репутацию жесткого и своенравного специалиста.

При этом нельзя сказать, что хавбек совсем не получал времени при сербе – он выходил и против ЦСКА , и против «Ахмата» в Кубке. В чемпионате с первых минут играл с «Торпедо». Только в последних матчах количество практики снова ограничивается тремя минутами. И Ильзат уже не отрицает, что может сменить клуб в межсезонье:

Сейчас, конечно, есть вопросы. Не всё устраивает. Был период, когда я играл чаще, приносил пользу, был в хорошей форме. А сейчас недоволен своим игровым временем, поэтому буду разговаривать с руководством. Посмотрим, что будет летом. Смена клуба? Всё возможно.

Все-таки Ахметову стоит учитывать, что у Ивича достаточный подбор вингеров: Олусегун слева, Ионов, Батчи и Кобнан справа. Батчи периодически сменяет Олакунле у левой бровки, справа есть дополнительная опция в виде Кади Боржеса – и у них хавбек выиграть конкуренцию не может. В центре поля – тоже высокая конкуренция: Сперцян, Кривцов, Черников, Ленини, тот же Боржес. Ильзату попросту не хватает места в основе.

Сага вокруг Сперцяна

Информацию о борьбе за воспитанника «Краснодара» мы собрали в материал в марте – на тот момент речь шла о предметном интересе «Милана» и ПСВ . В случае с голландским коллективом за Эдуардом даже следили скауты клуба.

Среди клубов, которые обозначили свой интерес позднее, — «Интер», «Байер» и «Фрайбург». Сам полузащитник, по последним данным, не собирается оставаться в «Краснодаре» после окончания сезона – в первую очередь он смотрит в сторону Серии А и Бундеслиги. «Фейеноорду» Сперцян отказал, в списке претендентов остается «Фиорентина», недавно в погоню включился «Марсель», игрока продолжает держать на карандаше «Милан».

Для Эдуарда это идеальная возможность уйти на повышение – марку качества он держит уже на протяжении последних двух сезонов, стал лидером «быков». Медлить с переходом на новый уровень не стоит.