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В «Зените» выразили уверенность в том, что Малком и Вендел останутся

вчера, 13:41

Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов высказался на тему возможного ухода нападающего Малкома и полузащитника Вендела летом.

В клубе это никак не обсуждается, потому что мы уверены, что ребята останутся. Поэтому точно нет обсуждений в этом вопросе.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:11
Запомним это бодрое заявление.
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:14
Оба этих футболиста не раз заявляли об уважении к Зениту и благодарности за честное сотрудничество с обеих сторон, поэтому уход возможен при достойном предложении,что скорее всего и было отражено в переподписанных минувшим летом контрактах.
Два очень хороших футболиста цементируют основу Зенита! Если захотят уйти - это их решение, но команда не перестанет быть такой же сплоченной!👍
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:56
Хорошие игроки....
Лига с ними сильней чем без них....
А финансово-юридические комменты ниже...от болельщиков соперников.... служат признанием их мастерства...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:54
А что , разве они кому-то нужны ??? Ещё и с российским паспортом !)
Шуnя771
Шуnя771 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:49
Да, отберут и бразильское!)
LOpp
LOpp
вчера в 13:47
Вчера кстати правительство приняла закон позволяющий отбирать российское гражданство, если Малком уедет у него отберут гражданство?
b876yyxwfaj8
b876yyxwfaj8
вчера в 13:45
Пусть остаются, такие легионеры нашему чемпионату нужны.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:43
Что то там не чисто - уж долго "муссируют" про это.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:43
Зарплату как в Зените, им точно не предложат. Так что придется игрокам хорошенько подумать.
Гость
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