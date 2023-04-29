В «Зените» выразили уверенность в том, что Малком и Вендел останутся

Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов высказался на тему возможного ухода нападающего Малкома и полузащитника Вендела летом.
В клубе это никак не обсуждается, потому что мы уверены, что ребята останутся. Поэтому точно нет обсуждений в этом вопросе.
Два очень хороших футболиста цементируют основу Зенита! Если захотят уйти - это их решение, но команда не перестанет быть такой же сплоченной!👍
Два очень хороших футболиста цементируют основу Зенита! Если захотят уйти - это их решение, но команда не перестанет быть такой же сплоченной!👍
Лига с ними сильней чем без них....
А финансово-юридические комменты ниже...от болельщиков соперников.... служат признанием их мастерства...
Лига с ними сильней чем без них....
А финансово-юридические комменты ниже...от болельщиков соперников.... служат признанием их мастерства...