В «Зените» выразили уверенность в том, что Малком и Вендел останутся

Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов высказался на тему возможного ухода нападающего и полузащитника летом.

В клубе это никак не обсуждается, потому что мы уверены, что ребята останутся. Поэтому точно нет обсуждений в этом вопросе.