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Дзюба и Малком — лидеры весенней части РПЛ по системе «гол+пас»

вчера, 22:51

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба и форвард «Зенита» Малком вышли в лидеры весенней части РПЛ по системе «гол+пас». У обоих футболистов по 12 очков (у россиянина 8 голов и 4 результативные передачи, у бразильца — 10 мячей и 2 ассиста).

«Железнодорожники» делят с «Зенитом» и ЦСКА первую строчку в Премьер-Лиге по набранным после возобновления чемпионата очкам (по 19), а по голам лидируют «красно-зелёные» и «Краснодар» (по 22).

Форвард «Локо» Иван Игнатьев забил в РПЛ впервые с октября. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 5 голов.

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ДСА
ДСА
сегодня в 06:25
С Малкомом всё ясно, а Дзюба - это неожиданность.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:57, ред.
Для Дзюбы специально категорию придумали....сезонную....."Лидеры весенней части РПЛ"..)))

И почему Малком назван "бразильцем"..???
У него такой же паспорт как и у Дзюбы....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:21
Ну , что ж посмотрим кто наберёт больше очков в заключительной части чемпионата.
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