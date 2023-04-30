Дзюба и Малком — лидеры весенней части РПЛ по системе «гол+пас»

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вчера, 22:51

Нападающий «Локомотива» и форвард «Зенита» вышли в лидеры весенней части РПЛ по системе «гол+пас». У обоих футболистов по 12 очков (у россиянина 8 голов и 4 результативные передачи, у бразильца — 10 мячей и 2 ассиста).

«Железнодорожники» делят с «Зенитом» и ЦСКА первую строчку в Премьер-Лиге по набранным после возобновления чемпионата очкам (по 19), а по голам лидируют «красно-зелёные» и «Краснодар» (по 22).