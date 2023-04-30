Дзюба и Малком — лидеры весенней части РПЛ по системе «гол+пас»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба и форвард «Зенита» Малком вышли в лидеры весенней части РПЛ по системе «гол+пас». У обоих футболистов по 12 очков (у россиянина 8 голов и 4 результативные передачи, у бразильца — 10 мячей и 2 ассиста).
«Железнодорожники» делят с «Зенитом» и ЦСКА первую строчку в Премьер-Лиге по набранным после возобновления чемпионата очкам (по 19), а по голам лидируют «красно-зелёные» и «Краснодар» (по 22).
Форвард «Локо» Иван Игнатьев забил в РПЛ впервые с октября. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 5 голов.
И почему Малком назван "бразильцем"..???
У него такой же паспорт как и у Дзюбы....
И почему Малком назван "бразильцем"..???
У него такой же паспорт как и у Дзюбы....