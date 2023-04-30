Уход Пятибратова из «Факела» — 17-я тренерская отставка в этом сезоне РПЛ

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов сегодня покинул свой пост.
Эта отставка стала 17-й в нынешнем сезоне РПЛ.
Воронежцы после 25 матчей занимают 14-е место в чемпионате России, имея в активе 21 очко.
Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов сегодня покинул свой пост.
Эта отставка стала 17-й в нынешнем сезоне РПЛ.
Воронежцы после 25 матчей занимают 14-е место в чемпионате России, имея в активе 21 очко.
С таким успехом у нас все эксперты успеют тренерами поработать...даже Мостовой...
Тренеру чтоб выстроить свою "философию" нужен как минимум сезон-полтора...если не больше.....а наши руководители чуть что не так "включают Федуна" ...и "Давай Досвиданья"....
Условный Курбан Бекиич ещё не со всеми игроками познакомится успел как был уволен ввиду отсутствия результата...
Один Семак на троне сидит беспрерывно...и диву даётся....чего им там не работается спокойно...)))
С таким успехом у нас все эксперты успеют тренерами поработать...даже Мостовой...
Тренеру чтоб выстроить свою "философию" нужен как минимум сезон-полтора...если не больше.....а наши руководители чуть что не так "включают Федуна" ...и "Давай Досвиданья"....
Условный Курбан Бекиич ещё не со всеми игроками познакомится успел как был уволен ввиду отсутствия результата...
Один Семак на троне сидит беспрерывно...и диву даётся....чего им там не работается спокойно...)))