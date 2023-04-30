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Уход Пятибратова из «Факела» — 17-я тренерская отставка в этом сезоне РПЛ

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:15
Всем нужен результат...здесь и сейчас....вот и меняют тренеров как перчатки...
С таким успехом у нас все эксперты успеют тренерами поработать...даже Мостовой...
Тренеру чтоб выстроить свою "философию" нужен как минимум сезон-полтора...если не больше.....а наши руководители чуть что не так "включают Федуна" ...и "Давай Досвиданья"....
Условный Курбан Бекиич ещё не со всеми игроками познакомится успел как был уволен ввиду отсутствия результата...
Один Семак на троне сидит беспрерывно...и диву даётся....чего им там не работается спокойно...)))
Vadik
Vadik
вчера в 21:33
17 отставок при 16 командах..... Многовато будет...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:07
И это не конец. Расшатывают стул под Абаскалем, мужичек на одной ноге стоит в ограде Динамо. На будущий сезон тоже будет россыпь, если доживём.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:01
На одну больше, чем команд в лиге.
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