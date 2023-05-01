Вратарь «Локомотива» Гильерме сообщил, когда вернётся в состав

Вратарь «Локомотива» Гильерме сообщил, что вернётся в состав команды к матчу с «Сочи».
Вернусь в строй к игре с «Сочи», чувствую себя хорошо.
Что касается вратарской конкуренции в «Локо», то она всегда была, а сейчас ещё сложнее.
В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 5 встречах во всех турнирах, пропустив 5 мячей и дважды отстояв «на ноль». В последний раз футболист был в заявке «железнодорожников» в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» 11 марта, а на поле выходил в игре 15-го тура с ЦСКА 29 октября.
Игра между «Локомотивом» и «Сочи» в рамках 26-го тура чемпионата России состоится 8-го мая на «РЖД Арене». Начало — в 17:00 по московскому времени.