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Промес вошёл в заявку команды Медиалиги, созданной Джикией и Соболевым

29 апреля 2023, 12:59

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вошёл в заявку команды Медиалиги «Бей Беги».

Владельцами клуба являются футболисты «красно-белых» — Георгий Джикия и Александр Соболев. Промес уже играл за «Бей Беги» в товарищеском матче с «Амкалом» в декабре прошлого года. Голландец в той встрече был капитаном.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
29 апреля в 15:32
Не рановато ли о медиалиге думать? И что это за какой-то "Бей-беги2?
Вс мысли у Соболева, Джикии и Промеса должны быть о Спартаке сейчас.
Rupertt
Rupertt
29 апреля в 14:47
А если я как тренер на него рассчитываю, мне нужно, чтобы он всегда был в здравии и без травм, потому как у нас в скором важные матчи, а он значит пойдёт играть в Медиалиге и получит там повреждение, и что потом делать с ним? Да не, тогда сразу с ним лучше разорвать контракт и пусть тогда играет за гроши в этой лиге, на здоровье, а то значит хочет и там и там, молодец конечно.
ABir
ABir
29 апреля в 14:08
А как же Спартак?
Шуnя771
Шуnя771
29 апреля в 13:53
Теперь мну кажется понимает почему Спартак стал играть плохо, всё мысли о великих победах в Медиалиге "Бей Беги", где и тонкостям игры переучиваться не надо - судя по успехам некоторых КБ персонажей они уже овладели сим ремеслом в совершенстве - бей и беги!
csz43cexyxue
csz43cexyxue
29 апреля в 13:42
«То, о чем так долго говорили большевики, свершилось».
Спартачи много раз говорили о популярности, особенно в этом усердствовала Зарема, говоря, что чемпионство и победы не важны, главное популярность.
Так вот, игроки Спартака основали команду из Медиалиги и уже начали туда игроки подтягиваться.
Помните Федун давал слово мужика, что снимется с чемпионата?
А если реально Спартаку не так важны победы и команда снимется с чемпионата РПЛ и заявится в Медиалигу?
Вот там и победы будут и популярности хоть отбавляй.
Варвар7
Варвар7
29 апреля в 13:40
Ой добегаются; ох добьются на своей "шабашке"...)
альсато
альсато
29 апреля в 13:10
в старые-добрые времена говорили: ЭТО ПОДСТАВА))))
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