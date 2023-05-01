Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Первая лига 2022/2023

Форвард «Велеса» Нтумба сыграл в матче Медиалиги без разрешения клуба

вчера, 22:41

Владелец «Велеса» Евгений Шиленков сообщил о том, что арендованный у «Ростова» нападающий Артём Нтумба не должен был играть за команду «2DROTS» в Медиалиге.

29 апреля футболист принял участие в матче с «FC BUS» и получил серьёзную травму.

Разбираемся с этим. Как разберёмся, дадим официальное заявление. Пока не могу ничего сказать.

Кто разрешил игроку принять участие в матче? Я не знаю людей внутри клуба, кто мог бы разрешить. Я ничего не разрешал. Сейчас разбираемся с этим вопросом. Я не понимаю, как можно, находясь в уме и трезвой памяти, разрешить игроку, имеющему профессиональный контракт, играть где-либо ещё. Мне кажется, это не может сделать ни один человек. Особенно учитывая то, что ему не этот человек платит зарплату. Физически никто не мог разрешить футболисту играть в Медиалиге. Думаю, сослаться на мнение человека, который является работником клуба, и принять его как разрешение идти куда-то выступать, — это слишком вольная трактовка своего контракта по отношению к клубу. В договоре нигде не написано, что можно играть за третьи клубы, в других лигах. Если что-то непонятно, надо ещё раз его перечитать. Там всё достаточно прямо написано. Если нужна какая-то индульгенция, за ней обычно приходят не к соседу по парте и не к тому, кто рядом стоял, а уже непосредственно в клуб.

Я не разрешал — значит, клуб ничего не разрешал. В курсе ли «Ростов» о том, что Артём получил травму? Думаю, да. Вроде это публичный случай, ребята общаются. У нас идёт общение и с «Ростовом», и я с самим Артёмом общался. Все находятся на связи.

Как Артём комментирует своё действие? У Артёма мало игровой практики, он хочет играть. Я прекрасно понимаю его как футболиста. Но Когда я хочу сладкое, а у меня его нет, я ищу, где его взять. Но если я заключу обязательство, что не буду есть сладкое до конца мая, наверное, надо будет его соблюдать. Я же соблюдаю какие-то обязательства перед Артёмом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ФА изучит запись разговора Клоппа и главного арбитра матча с «Тоттенхэмом»
Вчера, 19:56
В «Торпедо» прокомментировали ситуацию с отстранёнными футболистами
30 апреля
Заха разозлился, поскольку был заменён в матче с «Вест Хэмом»
30 апреля
«Уфа» намерена подать протест на результат матча с махачкалинским «Динамо»
29 апреля
Пресс-служба Усманова дала комментарий в связи с обысками в «Баварии»
29 апреля
В штаб-квартире «Баварии» и на «Альянц Арене» прошли обыски
29 апреля
Все комментарии
ds4r2k9zqyhb
ds4r2k9zqyhb
сегодня в 04:46, ред.
Теперь поставят Нтумбу кверху юмбой и будут делать тамбу-ламбу
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:07
Такой нехороший редиска...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:48
Нтумба поступил не профессионально, нарушил условия контракта.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 