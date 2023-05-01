Форвард «Велеса» Нтумба сыграл в матче Медиалиги без разрешения клуба

Владелец «Велеса» Евгений Шиленков сообщил о том, что арендованный у «Ростова» нападающий не должен был играть за команду «2DROTS» в Медиалиге.

29 апреля футболист принял участие в матче с «FC BUS» и получил серьёзную травму.

Разбираемся с этим. Как разберёмся, дадим официальное заявление. Пока не могу ничего сказать.

Кто разрешил игроку принять участие в матче? Я не знаю людей внутри клуба, кто мог бы разрешить. Я ничего не разрешал. Сейчас разбираемся с этим вопросом. Я не понимаю, как можно, находясь в уме и трезвой памяти, разрешить игроку, имеющему профессиональный контракт, играть где-либо ещё. Мне кажется, это не может сделать ни один человек. Особенно учитывая то, что ему не этот человек платит зарплату. Физически никто не мог разрешить футболисту играть в Медиалиге. Думаю, сослаться на мнение человека, который является работником клуба, и принять его как разрешение идти куда-то выступать, — это слишком вольная трактовка своего контракта по отношению к клубу. В договоре нигде не написано, что можно играть за третьи клубы, в других лигах. Если что-то непонятно, надо ещё раз его перечитать. Там всё достаточно прямо написано. Если нужна какая-то индульгенция, за ней обычно приходят не к соседу по парте и не к тому, кто рядом стоял, а уже непосредственно в клуб.

Я не разрешал — значит, клуб ничего не разрешал. В курсе ли «Ростов» о том, что Артём получил травму? Думаю, да. Вроде это публичный случай, ребята общаются. У нас идёт общение и с «Ростовом», и я с самим Артёмом общался. Все находятся на связи.

Как Артём комментирует своё действие? У Артёма мало игровой практики, он хочет играть. Я прекрасно понимаю его как футболиста. Но Когда я хочу сладкое, а у меня его нет, я ищу, где его взять. Но если я заключу обязательство, что не буду есть сладкое до конца мая, наверное, надо будет его соблюдать. Я же соблюдаю какие-то обязательства перед Артёмом.